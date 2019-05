Leipzig

Glasklar und ohne Störungen sollten 16 neue digitale Hörfunkprogramme längst über Antenne zu empfangen sein. Doch weil die Zuweisung der bundesweiten Plattform für DAB+ vor zwei Jahren alles andere als störungsfrei ablief, hören Radiohörer bis heute, dass sie nichts hören. Denn die in Leipzig ansässige Firma Digital Audio Broadcasting Plattform GmbH (DAPB) um den Leipziger Immobilienunternehmer Steffen Göpel war bei der Bewerbung unterlegen und klagte gegen die Entscheidung der Sächsischen Landesmedienanstalt ( SLM), die das begehrte Programmbündel an das in Berlin ansässige Unternehmen Antenne Deutschland vergeben hatte. DAPB begründete seine Klage mit Verfahrensfehlern zu ihrem Nachteil. Im Raum steht ein Schaden von reichlich 100 Millionen Euro, die dem Unternehmen durch unfaire Zuweisungspraxis der SLM verlustig gegangen sei.

Gewinner hatte sich gar nicht beworben

Das Verwaltungsgericht Leipzig befasste sich am Mittwoch mit dem Fall und verpflichtete die Landesmedienanstalt nach mehrstündiger Verhandlung, das Verfahren zur Zuweisung drahtloser Übertragungskapazitäten erneut durchzuführen. Den bisherige Zuweisungsbescheid an Antenne Deutschland vom 28.November 2017 hob es auf, da sie rechtswidrig gewesen sei und an „durchgreifenden Verfahrensfehlern gelitten“ habe.

Die Vorsitzende Richterin Joanna Gabrysch hatte vor allem beanstandet, dass die im Frühjahr gegründete Firma Antenne Deutschland zur Antragsfrist am 24. Februar 2017 noch gar nicht existiert hatte. Sie war erst danach durch Kooperation der Firmen Media Broadcast mit Sitz in Köln und des in Nürnberg ansässigen Radioveranstalters Absolut Digital entstanden. Beide Firmen hatten sich zunächst einzeln um das digitale Programmpaket beworben und nach Ablauf der Ausschlussfrist im Frühjahr 2017 zusammengeschlossen.

Im Juni 2017 hatte die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) der 14 deutschen Landesmedienanstalten entschieden, den Plattformbetrieb an Antenne Deutschland zu vergeben, und zwar für die Dauer von zehn Jahren. Die damals federführende SLM schickte dem Unternehmen den Zuweisungsbescheid im November 2017 zu.

Gebotene Meinungsvielfalt nicht blockieren

Die GVK war bei ihrer Auswahlentscheidung im Juni 2017 nicht einer Empfehlung der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten (ZAK) gefolgt. Die ZAK, der die Direktoren der 14 Aufsichtsbehörden angehören, hatte mehrheitlich dafür plädiert, den Plattformbetrieb an die Firma DABP zu vergeben. Dagegen zog Göpels Unternehmen Ende 2017 vor Gericht und strengte zusätzlich ein Eilverfahren an, um zu erreichen, dass der zweite bundesweite DAB-Multiplex nicht gestartet werden darf, bis in der Hauptsache über die Klage entschieden ist.

Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen erkannte nach dem Widerspruch der SLM ebenfalls solche Fehler, betonte aber die Vorgabe, dass der Rundfunk die Vielfalt der bestehenden Meinungen möglichst breit und vollständig abzubilden habe. Deshalb bestehe, so das OVG, „ein herausgehobenes öffentliches Bedürfnis daran, dass vorhandene Rundfunkübertragungskapazitäten tatsächlich zeitnah genutzt und nicht über einen längeren Zeitraum blockiert werden“.

Das OVG wies somit den Eilantrag der DABP zurück und änderte die erstinstanzliche Entscheidung derart ab, dass Antenne Deutschland den zweiten bundesweiten DAB-Multiplex starten kann. Bis dies in der Hauptsache in letzter Instanz und damit rechtskräftig geklärt ist, könnte es noch Jahre dauern.

Riskanter Programmstart

Antenne Deutschland will ungeachtet der jetzigen Leipziger Entscheidung im Herbst 2019 auf Sendung gehen. Das erklärte Arnold Stender, der Geschäftsführer des Sendenetzbetreibers, am Rande der Gerichtsverhandlung gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Trotz aller rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken habe man sich zu einem Testlauf ab September entschlossen, so Stender. Der reguläre Start des Multiplexes ist für den Anfang Oktober vorgesehen. Antenne Deutschland will Programme des Gesellschafters Absolut Digital ebenso bundesweit verbreiten wie ein neues Talkradio und Drittprogramme. Die Kapazitäten auf dem neuen DAB-plus-Multiplex seien die letzten bundesweit verfügbaren Sendeplätze für terrestrisches Radio.

Gegen das Urteil wurde neben der Berufung zum Sächsischen Oberverwaltungsgericht auch die Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen. Ob die Landesmedienanstalt davon Gebrauch macht, blieb bislang offen.

Von Winfried Mahr