Leipziger Richter bestätigen Verbot von Linksunten.Indymedia

Leipzig

Die Richter am Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig haben das Verbot des Internetportals Linksunten. Indymedia bestätigt und die Klage von fünf Privatpersonen dagegen abgewiesen. Als Grund für die Entscheidung nannte der Vorsitzende Richter Ingo Kraft am Mittwochabend nach außergewöhnlich langer Beratung des Germiums, dass nur die verbotene Vereinigung selbst gegen die Entscheidung des damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière ( CDU) hätte vorgehen können, nicht aber Einzelpersonen.

Zudem erklärte Kraft, dass das von de Maizière beim Verbot angewandte Vereinsrecht grundsätzlich zulässig sei, weil es auch Vereine gebe, die eine Pressetätigkeit haben. Allerdings müsste auch in diesen Fällen unter Umständen der besondere Schutz der Medien in der Bewertung berücksichtigt werden. Das aktuelle Verbot sei davon allerdings nicht berührt.

Dilemma im Gerichtssaal

Die Verhandlung im Leipziger Gerichtsgebäude hatte am Mittwoch unter großem Interesse begonnen. Neben mehr als zwei Dutzend Medienvertretern drängten sich auch zahlreiche Interessierte – vornehmlich junge Menschen – in den vollbesetzten Sitzungssaal IV. Schon kurz nachdem Richter Ingo Kraft das Ringen eröffnete, offenbarte sich allerdings das juristisches Dilemma, das den weiteren Verlauf und letztlich auch das Urteil bestimmen sollte.

Nicht die vom Bundesminister verbotene Vereinigung Linksunten. Indymedia oder deren Vertreter klagten gegen das Verbot, sondern fünf Privatpersonen, denen zwar eine Mitgliedschaft vorgeworfen wird, welche diese aber vehement bestreiten. Alexander H., Marco L., Fiona P., Stephan W. und Jacob W. wollen nicht als Gruppe agiert, unter Umständen auch gar nicht am Portal beteiligt gewesen sein. Das macht die Sache juristisch kompliziert, weil Zuständigkeiten wanken. Dass die Anwälte der mutmaßlichen Linksunten-Betreiber trotzdem gegen das Verbot vorgingen, liege lediglich an den Vorwürfen der Behörden, hieß es.

Gegen das Verbot der Vereinigung klagen, aber eine Mitgliedschaft in dieser dementieren: Was für Außenstehende vielleicht nach Schildbürgertum klingt, ist aus Sicht der fünf Betroffenen nachvollziehbar. Ein Eingeständnis vor Gericht hätte womöglich straf- oder haftungsrechtliche Folgen. Ein Risiko, das keiner eingehen wollte. So mussten die Anwälte argumentativ immer wieder in den Spagat, der bisweilen im Gerichtssaal auch für Schmunzler sorgte.

Kurzer Schlagabtausch zum Verbot

Insgesamt blieb die Verhandlung angesichts des Dilemmas aber lange Zeit sehr mühsam, kam es erst zum Ende – quasi im Teil für „weitere Notizen“ – noch zur Debatte, die sich die Zuhörer erhofft hatten. So begründete der Anwalt des beklagten Bundesinnenministers, Wolfgang Roth, das Verbot der Webseite auch mit Bekennerschreiben zu Straftaten, die anonym veröffentlicht wurden. Roth behauptet, die Betreiber von Linksunten. Indymedia hätten explizit zum Einstellen solcher Inhalte aufgerufen. Sven Adam, Anwalt von Stephan W., sah das weniger problematisch: „Die Beschreibung einer Straftat ist selbst noch keine Straftat“. Somit könne auch eine Veröffentlichung nicht sanktioniert werden. Der Göttinger Advokat bezweifelt zudem, dass allein durch die Möglichkeit, Bekennerschreiben hochzuladen, Straftaten begünstigt werden.

Lukas Theune, der den klagenden Marco L. vertritt, zweifelte offen, ob der Bundesinnenminister überhaupt ein Verbot hätte aussprechen dürfen. „In unserem förderalen System liegt die Zuständigkeit für Medien bei den Ländern, das haben die Alliierten damals bewusst so angeregt. Der Bundesinnenminister hat das einfach umgangen.“ Angesichts der nur vereinzelt problematischen Inhalte hätte es nach Telemedien-Gesetz (TMG) eine Vielzahl anderer Möglichkeiten gegeben, Sanktionen auszusprechen – ohne gleich ein komplettes Verbot zu erwirken.

Verbot nach G-20-Protesten

Auslöser des Verbots durch den damaligen Bundesinnenminister dürften im August 2017 auch die Ausschreitungen am Rand des G20-Gipfels in Hamburg und die anstehende Bundestagswahl gewesen sein. Laut Thomas de Maizière sei die Webseite bis dato „von gewaltorientierten Linksextremisten genutzt, um dort fortlaufend öffentlich zur Begehung von Straftaten aufzufordern, zu ihnen anzuleiten oder die Begehung von Straftaten zu billigen“. Weil aber Internetmedien auch durch die Pressefreiheit geschützt sind, wandten die Behörden beim Verbot einen Kniff an: Sie erklärten die Betreiber des Portals zur Vereinigung und erließen das Verbot nach bundesdeutschen Vereinsrecht.

Das seit mehr als 20 Jahren weltweit organisierte Independent Media Center (IMC), kurz Indymedia, sowie der deutsche Ableger indymedia.org sind von dem Verbot nicht betroffen.

Von Matthias Puppe