Leipziger Showkalender: 2021 droht Konzertstau

Leipzig

„Wir haben alle Szenarien durchgespielt und sind im ständigen Kontakt mit den Veranstaltern. Nun warten wird die neue Verordnung Ende Juni ab“, sagt Phillipp Franke, Sprecher der Arena Leipzig.

In Sachsen sind bisher nur Veranstaltungen unter 1000 Personen erlaubt. Dies gelte aber vorerst nur bis Ende Oktober diesen Jahres, so heißt es in einem aktuellen Papier der Bundesländer. Ein Aufatmen für die Organisatoren von Großveranstaltern gibt es dennoch nicht, denn die meisten Konzerte und Shows sind ohnehin inzwischen abgesagt oder auf kommendes Jahr verschoben, so auch in der Leipziger Arena.

Anzeige

Ganze Tourneen müssen umgeplant werden

„Unabhängig von der Corona-Pandemie, Events werden oft 24 Monate vorher gebucht. Zwischen die schon festen Termine werden die verschobenen Konzerte gepresst“, so Franke. Hinter den Terminen stünden außerdem oft Tourneen, darum müsse er sich gerade jetzt mit anderen Locations gut absprechen.

Weitere LVZ+ Artikel

Da scheint ein Veranstaltungsstau im kommenden Jahr unvermeidlich. Das kann der Pressesprecher bestätigen. So würde es 2021 vorkommen, dass Show-Veranstalter in wenigen Monaten gleich mit zwei Programmen auffahren werden, erklärt er. Um ein Überangebot für das Publikum gerade in diesen unsicheren Zeiten attraktiv zu machen, gilt: „Wir müssen das Vertrauen der Konsumenten zurück gewinnen“. Dazu gehöre es zum einen, ein sicheres Hygienekonzept und zum anderen gute Inhalte zu bieten.

Hygienemaßnahmen werden noch viele Monate eine Rolle spielen

Franke ist sich sicher, dass Maßnahmen wie Abstandsregeln die Veranstaltungsbranche noch lange beschäftigen wird. „Solange es keinen flächendeckenden Schutz gegen das Coronavirus gibt“, sagt er, müsse etwa die Besucherdichte runter gefahren, Frischluftversorgung in den Hallen ermöglicht oder Sitzkonzepte eingehalten werden.

Die Leipziger Konzertagentur „Mawi Concerts“ organisiert Shows und Konzerte zum Beispiel von Größen wie der Band „A-ha“, „ Deep Purple“ oder „Die Fantastischen Vier“. Der Sprecher der Agentur, Pierre Gehrmann, stimmt Franke zu, dass es nächstes Jahr einen übervollen Veranstaltungskalender in Leipzig geben werde.

„Die Leute kaufen keine Tickets für 2021 und 2022“

Doch es gebe ein Problem bei bereits feststehenden Terminen fürs kommende Jahr. „Die gute Nachricht ist: Momentan kann es zu keinen Einbruch der Einnahmen mehr kommen“, erklärt er mit einem bitteren Lachen, denn diese befänden sich ohnehin schon im Keller. „Die Leute kaufen keine Tickets für 2021 und 2022, aus verschieden Gründen“.

„Viele Menschen waren in Kurzarbeit und haben weniger Einkommen, da steht der Kauf von Tickets nicht an erster Stelle“, glaubt er. Nun müssen zunächst Anreize geschaffen werden, darin ist er sich mit Franke von der Arena einig, um das Publikum zurück zu gewinnen.

Pierre Gehrmann, der Pressesprecher von „Mawi Concerts, sagt: Quelle: Dirk Knofe

„Man bräuchte die vierfache Fläche der Parkbühne für 1000 Zuschauer“

Der diesjährige „LVZ-Kultursommer“ auf der Leipziger Parkbühne im Clara-Zetkin-Park, den „Mawi-Concerts“ veranstaltet, ist ein erste Schritt zurück zu den Leipziger Bühnen. Doch selbst wenn Großveranstaltungen in Sachsen ab Oktober wieder erlaubt sein sollten, ist sich Gehrmann unsicher wie diese umsetzbar sein sollen. „Man bräuchte die vierfache Fläche der Parkbühne für 1000 Zuschauer, um die aktuellen Hygieneauflagen erfüllen zu können“.

Bleibt für die übrigen Zuschauer nur der Livestream als Alternative? „Streams sind ein ’Nice-to-have’. Aber egal wie gut der Stream ist, das Flair eines Livekonzerts lässt sich damit nicht vergleichen“, findet Gehrmann. Er hoffe, dass solche Übertragungen bald nur noch eine Randerscheinung sein werden.

Der Berliner Großveranstalter Peter Schwenkow (Deutsche Entertainment AG) brachte am Freitag mit Blick auf Konzerte jetzt noch einen neuen Vorschlag ins Spiel. Laut Schwenkow wäre es möglich, den Konzertbesuch mit der Handy-Pflicht für die Corona-Warn-App durchzusetzen, „Es wäre für die Konzertveranstalter kein Problem, die Geschäftsbedingungen dahingehend anzupassen“, sagte Schwenkow der Bild-Zeitung.

Die neuen Termine für verschobene Konzerte in Leipzig finden Sie hier.

Mehr zum Thema:

Von Pauline Szyltowski