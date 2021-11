Leipziger Stadtwerke bauen große Solaranlagen bei Meißen

Leipzig

Die Leipziger Stadtwerke treiben den Ausbau von Solaranlagen in Sachsen voran. Im Landkreis Meißen werden jetzt gleich zwei größere Photovoltaik-Projekte gemeinsam mit der Green City AG verwirklicht. Dieser renommierte Kooperationspartner aus München setzt ausschließlich auf erneuerbare Energien – die Aktienmehrheit liegt bei einem gemeinnützigen Verein.

Anlage in Schönfeld noch im November fertig

Für das erste Projekt werden bis Ende November mehr als 8000 Photovoltaik-Module auf einer 2,8 Hektar großen Fläche in der Gemeinde Schönfeld montiert. Diese festaufgeständerte Photovoltaikanlage mit 13 Wechseltrichtern (sie machen aus Gleichstrom Wechselstrom) hat eine Leistung von 3,1 Megawatt-Peak (MWp). Zum Vergleich: Die Stadt Leipzig hat sich jüngst vorgenommen, pro Jahr 0,9 MWp an zusätzlichen Solaranlagen auf kommunalen Dächern im Stadtgebiet zu errichten.

Die jährliche Stromproduktion in Schönfeld beträgt etwa 3,2 Millionen Kilowattstunden (kWh). Das reicht, um mehr als 900 Haushalte mit grüner Energie zu versorgen, so Projektleiter Marcel Werner. Eine Besonderheit weise die Anlage noch auf: Der Strom werde teilweise direkt verkauft. Ein langfristiger Stromliefervertrag sei dafür bereits unter Dach und Fach. Für den Kunden bringe das den Vorteil, dass sein EEG-Umlagenkonto nicht belastet wird.

Baugenehmigung für Priestewitz erteilt

Für das andere Vorhaben in der Gemeinde Priestewitz haben die Stadtwerke soeben die Baugenehmigung erhalten, erläuterte Werner. „Vor einem Jahr erteilte die Bundesnetzagentur für dieses Projekt schon einen Zuschlag im Rahmen der EEG-Innovationsausschreibung. Hier werden wir zeitnah den Bau beginnen.“ Die Anlage in Priestewitz kommt auf eine Leistung von 13,6 MWp. Zusammen mit der Anlage in Schönfeld reicht das folglich für mehr als 4800 Haushalte.

Wie berichtet, erzeugten die Leipziger Stadtwerke ihren Strom im vergangenen Jahr bereits zu 40 Prozent klimaneutral, also mit Anlagen für erneuerbare Energien.

Von Jens Rometsch