Leipziger Strombörse EEX: Finanzvorstand Iris Weidinger hört überraschend auf

Überraschender Ausstieg bei der Europäischen Energiebörse ( EEX) in Leipzig: Iris Weidinger, im Vorstand zuständig für Finanzen und Personal, verlässt das Unternehmen Ende Juni. Der Aufsichtsrat stimmte ihrem Wunsch („aus persönlichen Gründen”) auf einen Aufhebungsvertrag zu.

Iris Weidinger verlässt die Strombörse EEX. Quelle: Archiv

Die studierte Wirtschaftsprüferin war vom Start an dabei, zunächst bei der Vorgängerbörse LPX. Im Jahr 2008 wurde sie in den Vorstand berufen. Aufsichtsratschef Thomas Book sagte am Freitag, er bedauere die Entscheidung sehr. Weidinger habe maßgeblich zum Erfolg der EEX beigetragen.

Bis zur Neubesetzung der Stelle wird Vorstandsvorsitzender Peter Reitz die Aufgaben mit betreuen.

