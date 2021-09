Leipziger Studie: Corona bringt die Arbeitswelt um Jahre voran

Leipzig

Das Coronavirus hat die Digitalisierung von Arbeitsplätzen so schnell wie noch nie zuvor vorangetrieben. Vormalige Hindernisse, wie zum Beispiel fehlendes Vertrauen von Führungskräften in ihre Mitarbeiter, wurden durch flexible Arbeitsorte und -zeiten sowie durch virtuelle Interaktion und Kommunikation immer mehr abgebaut. Leipziger Führungskräfte schätzen, dass die Pandemie bei der Entwicklung neuer Unternehmenskulturen für einen Sprung von drei bis zehn Jahren gesorgt hat. Das ist ein Ergebnis der Leipziger New-Work-Studie, die am Freitag in der HHL-Hochschule vorgestellt wurde. „New Work“ umfasst Maßnahmen zur Neuorganisation von Arbeit: Die Tätigkeiten sollen Freiräume zur Entfaltung der Persönlichkeit schaffen, Wünsche und Begabungen berücksichtigen. HHL und LF-Gruppe (ein Netzwerk aus Branchen- und Innovationsexperten) hatten von März bis Juni dieses Jahres in Leipzig 25 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Mitarbeitende aus der Personalleitung interviewt und außerdem 280 Beschäftigte befragt.

Fachkräftemangel als weiterer Treiber

Es ist wie so oft im Leben: Aus einer Notsituation entsteht Fortschritt. Im Arbeitsleben gehört neben der Covid-19-Pandemie der Fachkräftemangel zu den wesentlichen Entwicklungstreibern. Zufriedene Leute, die gern arbeiten und mit ihrem Unternehmen zufrieden sind, sind produktiver und suchen seltener einen neuen Job. Viele Arbeitgeber hätten deshalb die Bedeutung von „New Work“-Konzepten erkannt, sagte Studienleiterin und HHL-Professorin Claudia Lehmann.

Thema ist in Unternehmen angekommen

Fast 70 Prozent der Beschäftigten erklärten, dass die Neugestaltung der Arbeitswelt in ihrem Unternehmen eine relevante oder sehr relevante Rolle spiele. Auch drei Viertel der Mitarbeitenden finden New-Work-Prinzipien selbst wichtig oder sehr wichtig. Die Hälfte der Unternehmen ist in der Umsetzung schon relativ weit. Während der Studie waren viele Betriebe mit dem Umbau von Gebäuden und Büros sowie der Einrichtung von Kreativräumen beschäftigt.

Spaß an der Arbeit am wichtigsten

Aber um was geht es eigentlich genau? Wirksame New-Work-Konzepte sollen den Bedürfnissen der Mitarbeitenden entgegen kommen. Das wichtigste Bedürfnis: Spaß an der Arbeit. Der ist den 280 Befragten sogar wichtiger als die Höhe des Einkommens. Weitere Anforderungen: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine sinnhafte Tätigkeit sowie flexible und freiere Arbeitseinteilung, mehr Work-Life-Balance.

Veraltete Denkmuster als Hemmnis

Für eine Entwicklung in diesem Sinne sorgen nicht nur Fachkräftemangel und Pandemie. „Es sind einzelne Personen, die das Ganze voranbringen“, sagt Studienautorin Katja Rudolph. Führungskräfte, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zugleich werden Leitungspersonal, Hierarchien und veraltete Denkmuster allerdings als größte Hemmnisse für New-Work-Konzepte genannt (neben fehlenden Ressourcen).

„Feedbackkultur auf Augenhöhe“ ist nötig

Hier sieht HHL-Professorin Claudia Lehmann Nachholbedarf. Leitungskräfte müssten „auf Distanz führen“, immer mehr zum Coach und Mentor werden. Neben neuen Räumen und guter Technik brauche es flache Hierarchien sowie eine „gegenseitige Feedbackkultur auf Augenhöhe“, so die Wissenschaftlerin. „Und das ist keinesfalls trivial.“ In einer Selbsteinschätzung im Rahmen der Studie gaben weniger als 25 Prozent der Führungskräfte an, dass sie sich für „kritikfähig“ und für „nahbar“ halten. Andererseits beschrieben sich weniger als 25 Prozent der Beschäftigten als „mutig“ und „dynamisch“. Leitungspersonal brauche mehr Konfliktlösungskompetenz und noch mehr Vertrauen in seine Leute, konstatierte Lehmann. Mitarbeitende müssten sich besser selbst organisieren und proaktiver sein. „Oben wird gedacht – unten wird gemacht“ – dieser Leitsatz passe oft nicht mehr in die moderne Arbeitswelt.

Der Standort Leipzig, so ein weiteres Ergebnis der Studie, bietet für Unternehmen wegen vieler junger Menschen und mehrerer Hochschulen eine sehr gute Basis, um New-Work-Konzepte umzusetzen.

Von Björn Meine