Böhlen/Sopron

Ein lang anhaltender Applaus, eine grandiose Spielstätte, ein denkwürdiger Anlass: Das Leipziger Symphonieorchester (LSO) kehrt mit überragenden Eindrücken aus der ungarischen Stadt Sopron zurück. Seit Sonnabend war das Ensemble mit Sitz in Böhlen in Ungarn zu Gast, um die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Paneuropäischen Picknicks mitzugestalten.

Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán das Konzert aufgrund der unterkühlten Beziehung nicht erlebten, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Der Auftakt in die neue Spielsaison hätte für die Musiker nicht schöner sein können.

60 Musiker – aus Böhlen und Sopron – spielten im Felsentheater Fertörákos

Mehr als 60 Musiker – aus Böhlen und Sopron – gaben am Montagabend einen beeindruckenden Saisonauftakt. Mehrere hundert Zuhörer erlebten das gemeinsame Konzert von LSO und Franz-Liszt-Symphonieorchester im Felsentheater Fertörákos.

Anlässlich des 30. Jahrestags des Paneuropäischen Picknicks spielte das Leipziger Symphonieorchester ein Konzert im ungarischen Sopron.

Für viele Orchestermitglieder war der Abend etwas ganz Besonderes, erinnerte er schließlich an die Öffnung des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989, die mit dem Paneuropäischen Picknick ihren Anfang nahm. Am 19. August hatten ungarische und österreichische Behörden für drei Stunden ein Grenztor nahe der Stadt Sopron geöffnet. Rund 700 DDR-Bürger flohen in dieser kurzen Zeit in den Westen.

Musiker durchquerten 1989 den Neusiedler See , um in den Westen zu gelangen

Zwei von ihnen sind heute Kollegen von Zsusanna Aba-Nagy, die als Gastharfenistin am Montag mitspielte. Sie selbst kam 1988 aus Budapest nach Wien und kennt das Picknick aus Erzählungen von Betroffenen. „Meine Kollegin hat mir oft erzählt, wie sie mit ihrem Mann – beide sind Musiker – nach Ungarn reiste, um dort die Chance zu bekommen, die DDR zu verlassen“, erinnert sich Aba-Nagy.

Ihre Instrumente immer hochhaltend seien die beiden durch den angrenzenden Neusiedler See gelaufen (an seiner tiefsten Stelle ist er gerade einmal 1,80 Meter tief), um sicheres Terrain in Österreich zu erreichen. „Den Weg haben sie gewählt, weil sie Angst hatten, an Land verhaftet zu werden“, gibt Aba-Nagy die Erinnerungen ihrer zwei Kollegen wieder.

Die Harfenistin Zsusanna Aba-Nagy hat zwei Kollegen, denen die Flucht während des Paneuropäischen Picknicks gelang. Quelle: Julia Tonne

Auch für Flötistin Uta Hollitzer-Weise hatte die Konzertreise nach Ungarn eine große Bedeutung. Als die gebürtige Leipzigerin 1989 in der Messestadt für mehr Freiheit auf die Straße ging, hatte das Ereignis der symbolischen Grenzöffnung längst die Runde gemacht. „Und heute durchquert man auf der Reise von Leipzig nach Sopron so viele Länder, ohne auf Grenzen zu stoßen“, betont sie.

Bundestagsabgeordneten Katharina Landgraf pflegt enge Beziehungen zu Sopron

Dass das LSO bei den Feierlichkeiten dabei sein konnte, verdankte das Ensemble nicht nur seiner Spielfreude, sondern auch der CDU-Bundestagsabgeordneten Katharina Landgraf. Diese ist nicht nur Mitglied im LSO-Kuratorium, sondern pflegt auch enge Beziehungen zu Sopron, um regelmäßig an die Rolle der Stadt beim Fall des Eisernen Vorhangs zu erinnern.

Von daher ließ sie es sich nicht nehmen, den Festakt zu besuchen und „passend zum Anlass das perfekte Geschenk“ mitzubringen: das Orchester. „Das Paneuropäische Picknick hatte einen legendären Effekt: Der Fall der Mauer begann hier in Sopron“, machte Landgraf in ihrer Rede deutlich. Und anlässlich des 30. Jahrestags des Ereignisses solle die große europäische Kultur im Mittelpunkt stehen: die Musik.

CDU-Landtagsabgeordnete Katharina Landgraf ließ es sich nicht nehmen, beim Festakt in Sopron dabei zu sein. Quelle: Julia Tonne

LSO probte mit dem Franz-Liszt-Symphonieorchester aus Sopron

Dass Musik verbindet, war an den vorangegangenen Tagen schon während der Proben der beiden Orchester zu spüren. Zumal auch Werke verschiedener europäischer Komponisten auf dem Programm standen. Das LSO aus dem Landkreis Leipzig und das Franz-Liszt-Symphonieorchester aus Sopron hatten sich für das Festkonzert im legendären Felsentheater nicht nur Brahms Konzert für Violine und Orchester in D-Dur ausgesucht, sondern auch Liszts „Les Préludes“.

Die Musiker spielten zudem die Ouvertüren-Phantasie „Grenzdurchbruch 1989“, geschrieben vom ungarischen Komponisten Sándor Szokolay anlässlich des 20. Jahrestags des Picknicks.

Von Sopron aus habe sich die Geschichte Europas verändert

„ Sopron spielt auch heute noch eine entscheidende Rolle im Leben der Ungarn“, machte am Montagabend vor Konzertbeginn der Soproner Stadtrat Ciprián Farkas deutlich. Von hier aus sei die Geschichte Europas verändert, ja sei die bis dahin bestehende Weltordnung aufgehoben worden. Deshalb gelte Sopron als Stadt der Freiheit.

„Der historische Augenblick, der am 19. August 1989 um 14.57 Uhr begann, ist dem Mut der ungarischen Initiatoren zu verdanken und deren Drang, für die Freiheit einzutreten.“ Und eben das Gefühl der Sehnsucht nach Freiheit verbinde die Deutschen mit den Ungarn.

Der Soproner Stadtrat Ciprián Farkas hielt anlässlich des 30. Jahrestags des Picknicks die Festrede. Quelle: Julia Tonne

Ungarischer Dirigent Salamon Kamp leitet Konzert

Das Konzert wurde vom ungarischen Dirigenten Salamon Kamp geleitet, einer Koryphäe in Ungarn. Denn Kamp ist nicht nur Dirigent des Lutherania-Chores und -Orchesters und Begründer und Vorsitzender der ungarischen Bach-Gesellschaft, sondern auch Professor der Franz-Liszt Musikakademie. Er war nach dem etwa einstündigen Konzert sichtlich entspannt, „die Musiker waren toll, das Publikum war begeistert. Es war ein außergewöhnliches, ein grandioses Konzert“, sagte er beim anschließenden Empfang.

Auch bei den Musikern fiel nach dem Festakt die zu spürende Anspannung der vergangenen Tage ab. Die Harfenistin Aba-Nagy erzählte beim Empfang, dass ihr Instrument einst der Lieblingsharfenistin von Herbert von Karajan gehörte, Luise Dreyer-Zeidler. Und Flötistin Katharina Böhm-Prokein musste Rede und Antwort stehen, weil sie einen Plüschhund mitgebracht hatte.

„Meine Tochter gibt mir immer ein Plüschtier von sich mit, wenn das Orchester unterwegs ist“, erzählte sie. „So ähnlich wie Felix, der Hase, erlebt der Hund verschiedene Abenteuer.“ Da dürfe natürlich ein Foto vom Hund an den Konzertorten nicht fehlen.

Katharina Böhm-Prokein hat immer ein Plüschtier ihrer Tochter dabei. Und das muss natürlich auf ein Foto. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne