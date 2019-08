Böhlen/Sopron

Leipzig und die ungarische Stadt Sopron (Ödenburg) liegen zwar knapp 700 Kilometer auseinander, dennoch sind sie enger miteinander verbunden, als vielen bekannt ist. Denn die Entwicklungen in beiden Städten Ende der 80er-Jahre waren zwei Bausteine, die letztlich zur Wiedervereinigung Deutschlands führten. Nur verständlich also, dass das Leipziger Symphonieorchester (LSO) mit Sitz in Böhlen und das Franz-Liszt-Symphonieorchester aus Sopron gemeinsam auftreten – in Sopron.

Am 19. August 1989 wurde der Grundstein für den Mauerfall gelegt

Hintergrund des gemeinsamen Konzertes ist der 30. Jahrestag des Paneuropäischen Picknicks. Am 19. August 1989 bot die Friedensdemonstration unter diesem Namen hunderten DDR-Bürgern die Möglichkeit zur Flucht in den Westen. An diesem Tag wurde nahe Sopron ein Grenztor zwischen Österreich und Ungarn für drei Stunden geöffnet – symbolisch. Fast 700 Menschen flohen nach Österreich. Damit war das Picknick die größte Fluchtbewegung aus Ost-Deutschland seit dem Bau der Berliner Mauer.

Zur Galerie Das Leipziger Symphonieorchester gastiert in Sopron, wo am 19. August 1989 die Grenze aufging. Den Festakt mitzugestalten, ist für die Musiker etwas Besonderes.

Konzert von Orchestern aus Böhlen und Sopron im Felsentheater

Dass das LSO anlässlich des 30. Jahrestags in Sopron gastiert und den Festakt mitgestaltet, ist weniger einem Zufall geschuldet. Sondern vielmehr der Tatsache, dass der Landkreis Leipzig und Sopron aus der Historie der Grenzöffnung nicht wegzudenken sind. Am Montag treffen sich nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán am Ort des Geschehens, sondern spielen LSO und das Franz-Liszt-Symphonieorchester aus Sopron gemeinsam im Felsentheater.

Für Uta Hollitzer-Weise ist die jetzige Konzertreise etwas ganz Besonderes. Die Flötistin, auch Mitglied im Orchestervorstand, lebte schon damals in Leipzig und ging Ende der 80er-Jahre selbst in der Messestadt auf die Straße, um für Meinungsfreiheit und Gestaltungsvielfalt zu demonstrieren. „Wir wollten uns freier äußern, als es erlaubt war“, erinnert sie sich. Und schon Ende 1989 hatte das Paneuropäische Picknick Wellen in Leipzig geschlagen. „Viele Menschen, die bei den Demonstrationen dabei waren, hatten davon erfahren – viele übers Hörensagen, aber einige auch über die Westmedien“, erinnert sie sich. Dass aber Ungarn damit eine entscheidende Rolle bei einer möglichen Grenzöffnung spielen könnte, war zu diesem Zeitpunkt niemandem bewusst. „Es ist einfach unfassbar, dass wir 30 Jahre später an diesem geschichtsträchtigen Ort spielen können“, macht Hollitzer-Weise deutlich.

Faszinierend sei aber nicht nur die Tatsache, dass Leipzig und Sopron nun 30 Jahre nach dem Mauerfall musikalisch näherrücken, sondern auch der Fakt, dass das LSO während der Reise mehrere Länder durchquert habe, ohne auf Grenzen zu stoßen.

Konzertreise ist keine Reise wie jede andere

Auch für Konzertmeisterin Ioana Nicu ist diese Reise hierher keine Selbstverständlichkeit und auch keine wie jede andere. Die gebürtige Rumänin zog Ende der 80er-Jahre in die DDR und erlebte sämtliche Entwicklungen ebenfalls hautnah mit. Zu damaliger Zeit von Salzwedel aus. „Dass wir Jahrzehnte später die Möglichkeit haben, bei einem solchen Festakt dabei zu sein, ist unglaublich“, betont sie. „Vor dem geschichtlichen Hintergrund ist das Konzert etwas ganz Besonderes“, macht auch Heike Riehm deutlich, die Bratsche spielt. Sie selbst stammt aus den alten Bundesländern und verfolgte 1989 die Entwicklungen in der benachbarten DDR genau mit.

Am Sonntag kamen beide Orchester erstmals zusammen. Doch Missverständnisse beim Spielen blieben aus. In den Ohren eines Laien dürften die drei Stücke schon während der Proben im Stadttheater perfekt gewesen sein. Allerdings fand Dirigent Salamon Kamp „einige Kleinigkeiten“: ob ein Decrescendo (also die Abnahme der Lautstärke) beim Ton As bei den Klarinetten, ob Stakkato-Punkte in einem Akkord oder „zu wenig Gefühl“.

Ungar Salamon Kamp dirigiert Festkonzert

Kamp, Dirigent des Lutherania-Chores und -Orchesters, Begründer und Vorsitzender der Ungarischen Bach-Gesellschaft sowie Professor der Franz-Liszt Musikakademie, war ob des Spiels beider Orchester sichtlich begeistert. „Das klingt schon richtig gut. Und das, obwohl wir erstmals proben“, sagt der aus einer ungarndeutschen Familie stammende Dirigent.

Gastdirigent anlässlich des Festaktes ist der Ungar Salamon Kamp. Quelle: Julia Tonne

Eine große Bedeutung misst Kamp vor allem der Ouvertüren-Phantasie „Grenzdurchbruch 1989“ des ungarischen Komponisten Sándor Szokolay bei. „Das ist ein Freiheitsstück, das Szokolay zum 20. Jahrestag des Paneuropäischen Picknicks geschrieben hat und das regelmäßig anlässlich der Feierlichkeiten erklingt“, macht Kamp deutlich. Das Werk sei für die Blechbläser eine größere Aufgabe, für die Streicher hingegen aber nicht schwieriger als andere Stücke.

„Die Musiker aus Böhlen und Sopron sind Profis, wir haben alle Noten vorab ausgetauscht, so dass wir von Anfang an zusammen spielen können“, erzählt Péter Kóczán, der im Franz-Liszt-Orchester Sopron Violine spielt, am Freitag aber als Dirigent für einen Tag in Böhlen war, um dort die Probe für das Ungarn-Konzert zu leiten.

Felsentheater Fertörákos bietet Kulisse für den Festakt

Am Montag – genau 30 Jahre später am 19. August 2019 – steht das Festkonzert an. Im berühmten Felsentheater Fertörákos am Neusiedler See erklingen neben der Ouvertüren-Phantasie von Szokolay auch das Konzert für Violine und Orchester von Johannes Brahms (mit dem Solisten Vilmos Oláh) sowie Les Préludes von Franz Liszt. Ob Merkel und Orbán tatsächlich dabei sein werden, weiß derzeit noch niemand von den Orchestern. Allerdings wird die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf, die auch im LSO-Kuratorium sitzt, eine Rede halten.

Paneuropäisches Picknick Am 19. August 1989 hatten ungarische und österreichische Zivilorganisationen unmittelbar an der Grenze zwischen den beiden Ländern ein Picknick veranstaltet. Zu diesem hatten sie auch DDR-Bürger eingeladen, die nicht mehr in die DDR zurückkehren wollten und in Ungarn festsaßen. Mehrere Hundert DDR-Bürger nutzten die kurzzeitige Öffnung des Grenztores am Schauplatz des Picknicks für die Flucht nach Österreich. Ungarns reformkommunistische Regierung hatte zu dem Zeitpunkt bereits die generelle Öffnung seiner Grenzen für Zehntausende in Ungarn festsitzende, ausreisewillige DDR-Bürger vorbereitet. Diese erfolgte am 11. September 1989. Die daraufhin einsetzende Massenausreise trug entscheidend zu dem wenig später erfolgten Fall der Berliner Mauer bei. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) reist am 19. August zu der Gedenkfeier nach Ungarn. Zusammen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban werde sie nahe der westungarischen Grenzstadt Sopron an das „Paneuropa-Picknick“ vor 30 Jahren erinnern, sagte Orbans Sprecher Bertalan Havasi. Beide Politiker nehmen an dem Festakt in der evangelischen Kirche von Sopron teil, in dessen Rahmen sie auch Reden halten werden.

Von Julia Tonne