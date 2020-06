Leipzig

Viele Tierheime der Region sind in der Corona-Krise bestürmt worden mit Anfragen nach Haustieren. „Das war Wahnsinn, die Leute haben uns regelrecht zugeschüttet mit Mails“, sagt Michael Sperlich, Leiter des Leipziger Tierheims in der Gustav-Adolf-Allee der Leipziger Volkszeitung. „Es wird im Prinzip alles vermittelt, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Nur meine Gefahrenhunde, die will keiner haben“, berichtet der 55-Jährige.

Keine einzige vermittelbare Katze mehr

„Zeitgleich kamen viele auf die Idee, das es jetzt genau die Zeit sei, sich Tiere anzuschaffen“, berichtet er. Das Tierheim habe derzeit keine einzige vermittelbare Katze mehr. „Normalerweise quellen wir um diese Zeit über vor Welpen und Katzen. Aber wir haben auch keine Hundewelpen“, sagt er. Ebenso beliebt seien Vögel, Hamster, Kaninchen und vor allem Landschildkröten. Nachgefragt hätten kaum Rentner, dafür aber Leute aus dem Homeoffice, die plötzlich mehr Zeit hätten, und Familien mit Kindern.

Leiter Michael Sperlich im zurzeit nur halb vollen Tierheim in Leipzig. Quelle: Christian Modla

„Wir haben noch nie so wenig Tiere zu betreuen gehabt wie jetzt. Das ist ein historischer Tiefststand“, resümiert Sperlich die Folgen des Ansturms. Sonst sind hier locker über 400 Tiere zu Hause, derzeit nur etwa 220. Der Tagesbestand an Hunden liege eigentlich bei 70 bis 80, derzeit habe er nur knapp 40. „Jetzt sind nur noch die Hunde da, die sehr kundige Halter brauchen. Die Hälfte der verbliebenen Hunde ist als gefährlich im Einzelfall eingestuft. Den freundlichen Familienhund suchen Sie derzeit hier vergeblich“, skizziert der Tierheimleiter die Lage.

Drang nach Haustieren als bundesweiter Trend

Der Trend, verstärkt Haustiere aus Heimen anzufragen, ist in der Corona-Krise in ganz Deutschland zu beobachten gewesen. Einige Heime hätten in den letzten Wochen sehr viele Anfragen erhalten, teilte auch der Deutsche Tierschutzbund mit. So bekam das Berliner Tierheim während der Krise beispielsweise an einem Wochenende 500 E-Mails. „Tiere fühlen mit uns, leisten uns Gesellschaft, lenken uns ab und spenden Trost“, nennt Lea Schmitz vom Tierschutzbund Gründe für die höhere Nachfrage.

Auch im Tierheim Schkortitz stieg die Nachfrage

Auch das Tierheim Schkortitz in Grimma erreichte verstärkt der Wunsch nach Haustieren, berichtet Ricarda Höfer, die Leiterin der Einrichtung und zugleich Vereinsvorsitzende des Tierschutzvereins Muldental e. V. „Wir haben mehr Zwinger frei als jemals zuvor.“ Bei vielen sei der Wunsch nach einem Haustier latent vorhanden gewesen, da bot sich die Arbeit im Homeoffice an, das nun die Tat umzusetzen, beschreibt sie die Motive der neuen Tierbesitzer. So seien viele auf den Hund gekommen. Bevor ein Vierbeiner das Heim verlasse, werde aber gründlich geprüft, wie die Bedingungen bei den künftigen Besitzern seien. Kein Heim gebe Tiere einfach so mit. „Wir haben bei Hunden einen Probemonat, prüfen vor Ort, wie das Tier untergebracht wird, arbeiten eng mit dem Veterinäramt zusammen“, so die Heimleiterin.

Auch der zuckerkranke Kater fand ein schönes Zuhause

„Wir sind sehr zufrieden, dass viele tolle Leute uns gefunden haben und die Tiere ein neues Zuhause bekamen“, freut sie sich. 20 bis 30 Hunde seien in dieser Zeit vermittelt worden. Auch 13- bis 14-jährige Tiere hätten noch liebevolle Aufnahme gefunden. „Sogar ein zuckerkranker Kater, der täglich gemessen und gespritzt werden muss, kam in ein schönes Zuhause“, sagt Ricarda Höfer.

Kathleen Knoll und Maik Hasert. vom Delitzscher Tierheim mit 8 Wochen alten Katzenbabys. Sie kamen in der Wildnis zur Welt und mussten von den Fachleuten erst aufgepäppelt werden. Jetzt sind die kleinen Tiere bereit für ein neues zu Hause. Quelle: Wolfgang Sens

Oliver Fasse, Leiter des Tierheimes Oelzschau, einem Ortsteil von Rötha, bestätigt eine unveränderte Nachfrage nach Hunden und Katzen in der Corona-Krise. „Wir haben gut vermittelt, aber einen nennenswerten Ausschlag nach oben gab es bei uns nicht“, sagt er.

Ähnliches berichtet auch Maik Hasert, der Leiter des Tierheimes in Delitzsch. Die Nachfrage sei gleichbleibend gewesen. „Bei uns warten noch Katzen, auch ganz junge, und Hunde auf treue Besitzer“, so Hasert.

Kathleen Knoll vom Delitzscher Tierheim mit dem 6 Monate alten Herdenschutzhundmischling „Larry“. Er ist ein äußerst freundliches Tier, wenn auch durch seine Jugend noch etwas ängstlich. Quelle: Wolfgang Sens

Im Tierheim „ Wiesengrund“ Ostrau, einem Projekt des Döbelner Tierschutzvereins, sagt Mitarbeiterin Carmen Posner, dass besonders kleine Kätzchen gefragt sind: „Generell kommen und gehen Katzen so schell, dass wir manchmal mit der Aktualisierung der Homepage kaum hinterher kommen“, sagt sie. Familienhunde gäbe es derzeit in Ostrau nicht.

Von Anita Kecke