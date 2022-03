Leipziger Unternehmer kritisiert "Bettelbrief" der Kammern

Leipzig

Um einen gemeinsamen Brief der sächsischen Kammern an die Bundestagsabgeordneten ist ein Streit ausgebrochen. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) und Handwerkskammern (HWK) im Freistaat hatten sich in der Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine und steigender Energiekosten mit einem Hilferuf an die Abgeordneten gewandt. Darin heißt es: „Die bisher vorgesehene Absenkung bestimmter Umlagen reicht nicht aus, wenn die Beschaffungskosten im Vergleich noch deutlicher ansteigen.“

Als Maßnahmen werden deshalb die Absenkung der Energie- und Stromsteuer auf europäisches Mindestniveau (Senkung um 95 Prozent gegenüber dem Ist-Stand) sowie der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent sowie die temporäre Aussetzung der CO2-Steuer gefordert. Zu diskutieren sei auch die vollständige Abschaffung weiterer Umlagen, insbesondere beim Strompreis.

„Ethisch und moralisch nicht vertretbar“

Für Andreas Arens, Geschäftsführer und Gesellschafter der Zopf Energieanlagen GmbH, ein „Bettelbrief“, von dem er sich distanziere. Das Mitglied der Vollversammlung der IHK Leipzig und Vize-Chef des Energie- und Klimaschutzausschusses der IHK argumentiert: „Diese einseitige Betrachtungsweise ist nicht nur zynisch im Vergleich zu den wirklich Geschädigten im Ukrainekrieg, es ist angesichts des Leids auch ethisch und moralisch nicht vertretbar.“

Bei steigenden Energiepreisen reflexartig nach Steuersenkungen zu rufen, sei nämlich völlig übertrieben und sowohl betriebswirtschaftlicher als auch volkswirtschaftlicher Unsinn. „Denn alle im Wettbewerb stehende Unternehmen haben derzeit kriegsbedingt nicht nur mit höheren Energiekosten, sondern generell mit höheren Beschaffungskosten oder gar Totalausfällen zu wirtschaften, so dass es auch keine Wettbewerbsverzerrungen gibt“, so Arens.

Im Gegenteil: „Diejenigen Unternehmen, worunter ich auch mein eigenes zähle, wären hingegen benachteiligt, die sich durch Effizienzmaßnahmen und Substituierung fossiler Energieträger für die Zukunft fit gemacht haben“, argumentiert er. Die Kammern dürften sich nicht einseitig nur für einen Teil der Mitglieder einsetzen. Schon gar nicht, wenn es zum Nachteil oder gar Schaden anderer Mitglieder führe. Arens: „Genau das passiert jedoch mit dem Kammerschreiben.“

Leipziger Unternehmer für kompletten Import-Stopp

Am Telefon bekräftigt der Geschäftsführer noch einmal seinen Standpunkt. Man engagiere sich auch für die Ukraine, weil das Unternehmen einen Mitarbeiter vor Ort habe, der derzeit nicht zurückkommen darf. „Sie lassen ihn nicht mehr raus“, klagt Arens. Vor diesem Hintergrund könne man in Deutschland als Unternehmen, denen es im europäischen Vergleich sehr gut gehe, doch nicht jammern, wenn die Tankfüllung 20 Euro teurer werde. Man müsse sich vielmehr solidarisch zeigen, um aus der Krise heraus zu kommen. Arens setzt sogar noch einen drauf und spricht sich für einen kompletten Import-Stopp von russischen Öl- und Gaslieferungen aus. „Mit jedem Liter weniger können sie eine Patrone weniger produzieren und der Krieg ist schneller vorbei“, sagt er.

In Zeiten unterdurchschnittlicher Börsenpreise für Energie seien diejenigen Energieabnehmer verlacht worden, die aufgrund langfristiger Verträge oft deutlich oberhalb der Spotmarktpreise lagen. „Nun schlägt das Pendel in die andere Richtung, da wird sofort nach Hilfe vom Staat gerufen. Was ist das für ein Verständnis von Marktwirtschaft?“, fragt Arens.

Kirpal: Beendigung des Kriegs vordringlichstes Ziel

Präsident Kristian Kirpal, erwiderte gegenüber der LVZ, dass die IHK zu Leipzig bereits Anfang Februar als Schlussfolgerung einer Konjunkturumfrage gefordert habe, die auf den Energiebezug fällige Umsatzsteuer temporär zu reduzieren. „Bereits zu diesem Zeitpunkt wurden die stark steigenden Energiepreise von 60 Prozent der sächsischen Unternehmen als das größte Risiko bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Unternehmens eingestuft“, so Kirpal. Dabei seien während des Umfragezeitraums um die Jahreswende die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine so noch gar nicht absehbar gewesen.

Aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine, laufe derzeit eine branchenübergreifende Kurzumfrage unter den Mitgliedsunternehmen. Kirpal: „Konsens ist, dass eine Beendigung dieses Krieges aktuell das vordringlichste politische Ziel ist.“ Als Gesamtinteressenvertreterin der Unternehmen nehme die IHK auch in dieser Situation die wirtschaftlichen Folgen für die Unternehmen in der Wirtschaftsregion in den Blick. Das Zwischenergebnis der Umfrage zeige, dass 74 Prozent der teilnehmenden Unternehmen mit Preissteigerungen für Vorprodukte, Transportkosten und Energie konfrontiert sind.

Von Roland Herold