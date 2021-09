Leipziger VNG investiert in Wasserstoff aus Windkraft – auf dem Weg zum „Exportschlager“

Bad Lauchstädt

„Rund 70 Prozent unseres im Land verbrauchten Stroms kommt aus dem Ausland. Will Deutschland Industrienation bleiben, müssen wir weiter Strom importieren.“ Deutliche Worte von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) beim Besuch des Energieparks Bad Lauchstädt. Die Erneuerbaren Energien seien wichtig. Da Wind aber nicht ständig weht und die Sonne nicht ständig scheint, sei Grüner Wasserstoff – mittels Elektrolyse aus Wind- oder Solarstrom hergestellt – so wichtig.

Haseloff nahm an der Übergabe eines Fördermittelbescheids teil. In Bad Lauchstädt im südlichen Sachsen-Anhalt sollen neue Windkraftanlagen und eine Großelektrolyse-Anlage mit einer Leistung von rund 30 Megawatt (MW) entstehen. Den hier erzeugten Wasserstoff will man über eine umzuwidmende 20 Kilometer lange Gasleitung zu Firmen im Chemiepark Leuna bringen und dort verarbeiten.

Umrüstung eines Gasspeichers und Tankstelle geplant

Das Vorhaben mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 140 Millionen Euro wird durch den Bund mit 34 Millionen Euro gefördert. Dem schließt sich der Ausbau eines Gasspeichers an: Die neue Anlage entsteht unmittelbar über einer 180 Meter hohen Salzkaverne, wo der Wasserstoff ab 2026 zwischengespeichert werden kann. Wie der Technik-Vorstand der Verbundnetz Gas AG (VNG) , Hans-Joachim Polk, sagte, denke man auch an den Bau einer Wasserstofftankstelle an der vorbeiführenden Autobahn 38.

Andreas Feicht, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), stellte für all das eine weitere Förderung in Aussicht. Wasserstoff sei ein Schlüsselelement für die Energiewende. Zugleich sei er ein „wertvoller Baustein für den Aufbau einer nachhaltigen Chemieindustrie“, wodurch Arbeitsplätze in der Region gesichert werden könnten, so Feicht. Bereits heute kommt Wasserstoff bei zahlreichen Prozessen in Leuna zum Einsatz.

Hinter dem Projekt in Bad Lauchstädt steht ein Unternehmenskonsortium aus der Planungsgesellschaft Terrawatt, dem Energieversorger Uniper, der VNG und deren Tochter Gastransporttochter Ontras sowie dem Gastechnologischem Institut Freiberg (DBI).

Mit dem Projekt zeige man, „was alles geht im Energie- und Chemieland Sachsen-Anhalt“, so Haseloff. Dank vorhandener Infrastruktur könne vor Ort erzeugter grüner Strom in Wasserstoff umgewandelt, durch vorhandene Pipelines geleitet und in der Chemie verarbeitet werden. Allerdings zeigte Haseloff auch die Grenzen der Technik – zumindest im eignen Land – auf. Grüner Wasserstoff könne nur durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Sachsen-Anhalt habe bereits heute schon eine hohe Dichte an Windkraftanlagen. Ein weiterer Zubau sei endlich.

Technologie soll zum Exportschlager werden

Allerdings, so der promovierte Physiker weiter, könne die in Bad Lauchstädt entwickelte und erprobte Technologie zum Exportschlager werden. In anderen Ländern wehe der Wind öfter und scheine die Sonne länger. Dort wolle man mit deutscher Technologie Wasserstoff gewinnen, der nach Deutschland transportiert werden soll. Wie Staatssekretär Feicht sagte, gebe es hierzu bereits Gespräche mit Ländern wie Chile, Saudi-Arabien, Kanada oder Australien.

In Bad Lauchstädt sind für das Wasserstoffprojekt acht neue, bis zu 250 Meter hohe Windkraftanlagen geplant. „Und das in der Nähe von bereits vorhandenen 40 Windrädern“, sagt Bürgermeister Christian Runke (CDU). Unumstritten sei das Bau in der Kurstadt mit dem bekannten Goethe-Theater nicht. Aber man werde als Stadt von der Stromerzeugung profitieren, so Runke. Zudem erhoffe er sich im Gegenzug Förderung für wichtige touristische und kulturelle Projekte.

Von Andreas Dunte