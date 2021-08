Leipziger Verteidigungsexperte: „Vermächtnis gefallener Soldaten wird mit Füßen getreten

Leipzig/Kabul

Die Taliban hatten in den vergangenen Wochen nach dem Abzug der ausländischen Truppen, darunter der Bundeswehr, in rasantem Tempo praktisch alle Provinzhauptstädte eingenommen – viele kampflos. Am Sonntag rückten sie auch in Kabul ein. Tausende Menschen versuchen seither, aus dem Land zu fliehen. Der schnelle Vormarsch der Taliban sorgt für Entsetzen, Verzweiflung und chaotische Zustände – und wirft viele Fragen auf. Auch der Leipziger CDU-Verteidigungsexperte Jens Lehmann sieht eine schwere Niederlage Deutschlands und seiner Verbündeten in Afghanistan: „Wir müssen bitter eingestehen: auch der Westen ist in Afghanistan gescheitert. 20 Jahre Einsatz konnten keine nachhaltigen Strukturen etablieren, die wehrhaft genug sind, um sich gegen die mittelalterliche Ideologie der Taliban zu behaupten.“

Lehmann: So schnell wie möglich evakuieren

Am traurigsten stimmt den Bundestagsabgeordneten, der Mitglied im Verteidigungsausschuss ist, „zu der Erkenntnis zu gelangen, dass das Vermächtnis der gefallenen Bundeswehrsoldaten mit Füßen getreten wird. Auch von den ausgebildeten afghanischen Sicherheitskräften, deren Kampfmoral für ihr Land und ihre afghanischen Mitbürger nicht existiert.“

Nun gelte es, so Lehmann, alle noch im Land verbliebenen Deutschen und schutzbedürftige Ortskräfte so schnell wie möglich zu evakuieren. Aber gleichzeitig kritisiert er: „Wenn die Berichte allerdings stimmen, dass die Bundeswehrsoldaten schon am Samstag hätten fliegen können, das Auswärtige Amt dies aber verzögert hat, dann ist Heiko Maas als Außenminister nicht mehr tragbar.“

Nach der Evakuierung müsse schonungslos und ehrlich Bilanz gezogen werden. „Was können wir, was können wir nicht, was wollen wir, was wollen wir nicht. Deutschland müsse für sich präziser definieren, welche geostrategischen Interessen es habe und wie es diese künftig durchsetzen wolle. „Für die Bundeswehr müssen wir realistische Ziele definieren“, fordert der Leipziger Politiker.

Ex-Kundus-Soldat kritisiert afghanische Armee

Betroffen auf die dramatische Lage reagierte auch Peter Holze, ein Bundeswehrsoldat aus Leipzig. Er engagiert sich im Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte e.V. In dem Netzwerk unterstützen Bundeswehrangehörige afghanische Helfer, die schon nach Deutschland kommen konnten, bei der Integration. Die Soldatinnen und Soldaten organisieren ihren ehemaligen Unterstützern Sprachkurse, Wohnungen und helfen bei Behördengängen. Auch in Leipzig leben Ortskräfte, Holze selbst unterstützt einige von ihnen, die schon 2016, 2017 nach Deutschland kamen. Viele der Afghanen, erzählt Holze, haben noch Familie in ihrer Heimat und fürchten in diesen Tagen um deren Leben.

Holze war 2012 und 2013 selbst als Soldat in Afghanistan, er war dort in Kundus stationiert. „Es ist eine fatale Erkenntnis für mich, dass jetzt wieder alles so ist, wie vor 20 Jahren“, sagt er. Die Nato-Mission zur Ausbildung der afghanischen Streitkräfte ist aus seiner Sicht „gründlich daneben gegangen.“ Eigentlich seien die Soldaten der afghanischen Regierung den Taliban überlegen. „Die hätten kämpfen können, aber die wollten nicht“, sagt Holze. „Der Grund dafür ist, dass es keine afghanische Nation gibt.“ In dem Land lebten Angehörige vieler Nationen, Usbeken etwa und Tadschiken. In der Armee aber wüssten die Soldaten nicht, für wen sie eigentlich kämpften. „In Afghanistan eine funktioniere Nation aufzubauen, das hat der Westen in den vergangenen 20 Jahren komplett verfehlt.“

„Nur am Telefonieren, um Menschen zu helfen“

Wie die neue Generation der Taliban ticke, ist nach den Worten von Holze schwer einzuschätzen. „Die Taliban wollen sich offenbar nicht vorwerfen lassen, das ganze Land gleich mit einem Krieg zu überziehen“, sagt Holze. „Aber die schreckliche Aussicht, das dort bald die Scharia ausgeübt wird, schockiert alle.“ Derzeit, sagt Holze, seien er und seine Kolleginnen und Kollegen und auch die Afghanen in Deutschland „nur am Telefonieren, um den Menschen jetzt noch helfen zu können.“

Von Anita Kecke und Denise Peikert