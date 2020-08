Leipziger Vierlinge bestaunen Garteneisenbahn bei Eilenburg

Sprotta-Siedlung

Spannender Familienausflug:Die Leipziger Vierlinge Sophia, Kim, Jasmin und Laura haben mit ihren Eltern Janett und Marcus Mehnert und ihrem großen Bruder Lucas (14) sowie Opa Heinz Richter (67) die Garteneisenbahn der Familie Lenke in Sprotta-Siedlung bei Eilenburg besucht. Diese erstreckt sich auf einer Länge von rund 500 Metern durch den Garten des Ehepaars und ist ein echter Hingucker.

Fan seit dem zweiten Lebenjahr

Gerhard Lenke hatte die Eisenbahn im Maßstab 1:22 ab dem Jahr 1993

Gerhard Lenke (79) und seine Frau am Schaltpult, mit dem sie die Garteneisenbahn steuern. Quelle: Nico Fliegner

Stück für Stück aufgebaut, viel Arbeit und Zeit in das Hobby gesteckt. Von einem Schaltpult aus steuert er die Züge. „Ich bin von meinem zweiten Lebensjahr an Fan von Eisenbahnen“, erzählt der 79-Jährige. Er habe sich damals am Kaufmannsladen seiner Schwester bedient und eine Packung Persil zu einer Eisenbahn umfunktioniert. So begann alles.

Vierlinge freuen sich

Die Begeisterung bei den achtjährigen Schwestern war groß, ebenso bei Bruder Lucas (14), der selbst zwei Eisenbahnplatten hat. Und auch Opa Heinz kam ins Staunen, da bis vor wenigen Jahren auch er eine Garteneisenbahn hatte, die mit 50 Metern Gleisbett aber viel kleiner ausfiel als die von Gerhard Lenke. Beide Eisenbahn-Fans fachsimpelten natürlich eifrig.

Die eineiigen Vierlinge Jasmin, Sophia, Laura und Kim (von links) kühlen sich die Füße im Pool der Familie Lenke in Sprotta-Siedlung. Quelle: Nico Fliegner

Für die Leipziger Familie war der Besuch ein toller Ferienausflug, zumal Familie Lenke auch einen kleinen Gartenpool hat und die vier Mädchen dort ihre Füße zur Abkühlung reinsteckten.

Safari durchs Erzgebirge

Die eineiigen Vierlinge, die am 6. Januar 2012 in Leipzig zur Welt kamen, gelten als medizinische Sensation und sind in Deutschland einmalig. Die LVZ berichtet über die Vierlinge regelmäßig, zuletzt waren sie auf Erzgebirgssafari rund um Eibenstock. Im vorigen Jahr unternahm die Familie eine große Reise nach Marokko.

Und wer sich die imposante Garteneisenbahn in Sprotta-Siedlung mal ansehen will, kann mit Gerhard Lenke Kontakt aufnehmen. Am besten geht das per E-Mail an: g.lenke40@gmail.com

Von Nico Fliegner