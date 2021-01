Leipzig

Als Laura, Sophie, Jasmin und Kim draußen im Garten vor ihrem Haus in Beucha für ein LVZ-Video „Happy Birthday“ singen, kommen sie bei „liebe ....“ alle vier ins Stocken. Denn für so viele Namen ist das Lied nicht gedacht. Die vier Schwestern, die so viel verbindet, gratulieren sich dann trotzdem gegenseitig und schenken sich gebastelte Kleinigkeiten.

Sonst war immer großer Trubel am Geburtstag

Am Mittwoch sind die eineiigen Vierlinge neun Jahre geworden. Am 6. Januar 2012 kamen sie als medizinische Sensation in Leipzig auf die Welt. Doch dieser Geburtstag in Corona-Zeiten ist ihr ruhigster bisher. Sonst war immer Trubel. Verwandte, Freunde und manchmal sogar ein Bürgermeister kamen vorbei. Mutter Janett (40) hat trotzdem alles getan, damit es für die Mädchen ein schöner Tag wird. So hat sie – wie immer – vier kleine runde Kuchen gebacken, dazu gibt es noch die Geburtstagstorte für alle mit neun Kerzen. Die sind im Nu ausgeblasen.

Die wenigen Geburtstagsgäste kommen gestaffelt. Zunächst gratulieren – mit Maske – LVZ-Reporterin und Fotograf den Patenkindern der Leipziger Volkszeitung ganz herzlich und bleiben vor allem im Freien. Später kommen die Eltern von Janett zu den Enkeln zum Kaffeetrinken, am Abend ist dann allein Oma Monika, die Mutter von Vater Marcus Mehnert (38), zu Gast.

Täglich zwei bis drei Stunden Homeschooling

Auf dem Tisch liegen noch die Mathehefte der zweiten Klasse. „Jeden Tag sitze ich zwei bis drei Stunden mit den Mädchen und mache mit ihnen Deutsch, Mathe oder Sachkunde“, erzählt die Mutter. Bis zum 10. Januar habe sie die entsprechenden Arbeitsblätter, wie es dann weitergehe, wisse sie noch nicht. „Aber die Mama erklärt das anders als die Lehrerin“, beschwert sich Jasmin. Und ihr wäre es lieber, wenn die Mama mit ihr allein lernen würde, dann hätte sie mehr Ruhe. „Ja“, seufzt die Mutter, „ich gebe mein Bestes, aber ich bin keine Lehrerin, sondern Friseurmeisterin“. Und mit jedem Kind einzeln alle Aufgaben durchzunehmen, das ist zeitlich nicht zu schaffen. „Das Lesen versuche ich oftmals mit einer allein zu üben“, sagt sie. „Ja, wir haben zusammen ein Buch gelesen“, freut sich Laura. Oft springt auch Lucas, der 14-Jährige Bruder, mit ein, besonders in Mathe. Dann betreut er zwei kleine Schülerinnen und die Mutter zwei. Heute haben die Mädchen Dinge in Zentimetern und Millimetern gemessen und die Größen dann addiert. Gestern rechneten sie mit Spielgeld, so als wollten sie den Einkauf bezahlen.

Lucas ärgert sich über Lernsax

Lucas, der in die achte Klasse geht, ist zurzeit gar nicht gut auf das Homeschooling zu sprechen. „Heute früh sollte um 9 Uhr eine Videokonferenz mit unserer Klassenlehrerin sein. Aber die Plattform Lernsax ist so überlastet, dass gar keiner reinkommt“, ärgert er sich. „Warten ist das einzige, was einem da bleibt“, seufzt er. Er habe schon morgens um 7 Uhr versucht, auf das Portal zu kommen, um die Aufgaben abzurufen, und das auch abends nochmals probiert. „Aber die Server sind hoffnungslos überlastet, da hätte man über den Sommer schon mal die Leistungsfähigkeit erhöhen können“, meint der Computerfreak.

Vater Marcus betrübt der viele Unterrichtsausfall

Vater Marcus, der bei BMW arbeitet, ist insgesamt betrübt, dass durch die Pandemie nun so viel Unterricht gestrichen wird. „Wir haben die Mädchen extra ein Jahr zurückstellen lassen, weil sie in Mathe und Deutsch Probleme haben. Aber jetzt ist inzwischen so viel Unterricht ausgefallen, dass ich mich frage, ob das überhaupt sinnvoll war.“ Man könne nicht mehr wirklich planen, sagt er und fragt sich zudem, ob denn auch für den verlängerten Lockdown die Hortkosten zurückerstattet werden. Es betrifft Mehnerts immerhin vierfach.

