Auch für die eineiigen Leipziger Vierlinge Sophie, Laura, Kim und Jasmin (von links), die einmalig sind in Deutschland, veränderte Corona den Alltag. Weihnachten wird anders, aber trotzdem schön, versprechen die Eltern. In ihrem Garten in Beucha hat der Weihnachtsmann schon mal Stellung bezogen. Quelle: Volkmar Heinz