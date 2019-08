Beucha

„Mir ging es voll durch den Bauch“, sagt Laura und ist noch immer beeindruckt von der ersten Flugreise ihres Lebens. „Das hat ganz schön gekribbelt“, bestätigt auch Schwester Sophie und fügt bedeutungsschwer hinzu: „Wir sind durch einen Tunnel ins Flugzeug gegangen.“ Die Leipziger Vierlinge sind am Dienstag zurückgekehrt aus dem einwöchigen Marokko-Urlaub. Für die inzwischen sieben Jahre alten Mädchen, ihren dreizehnjährigen Bruder und auch für Vater Marcus (37) war es die erste Reise mit dem Flugzeug. Nur Mutter Janett (39) ist vor Jahren schon einmal geflogen. Wieder zu Hause in Beucha erzählen alle der Reporterin der Leipziger Volkszeitung, die eine Patenschaft über die Vierlinge übernommen hat, von ihrem ersten Familienurlaub im Ausland. „Mir waren Start und Landung auch unheimlich“, räumt der Vater ehrlich ein, der als Monteur im Leipziger BMW-Werk eher festen Boden unter den Füßen gewöhnt ist.

Zur Galerie Kim, Sophie, Jasmin und Laura haben mit ihrem Bruder Lucas und ihren Eltern Janett und Marcus Mehnert viel entdeckt während des einwöchigen Urlaubs in Agadir.

In der Hafenstadt Agadir haben sie per Stadtrundfahrt die 700 000-Einwohnerstadt an der Atlantikküste erkundet. „ Wir haben eine andere Kultur kennengelernt, Alt-Agadir war besonders beeindruckend“, erzählt Mutter Janett. „So groß waren die Melonen“, breitet Kim die Arme aus und schwärmt vom großen Markt Souk El Had mit vielen einheimischen Lebensmitteln, Gewürzen und Handwerksprodukten. „Und die Bananen waren ganz klein und schmeckten sehr süß“, ergänzt Jasmin. Lucas fand die Fahrt mit dem Piratenschiff, das in der Nähe des Hotels im Hafen seinen Ankerplatz hatte, „am coolsten“. Benannt war es nach „ Jack Sparrow“, dem Helden aus „Fluch der Karibik“. Die zum Fürchten angemalten und mit martialischen „Waffen“ ausstaffierten marokkanischen Piraten waren zu den vier kleinen Schwestern ausgesprochen freundlich. Eineiige Vierlinge hatten auch die tollkühnen Männer der Meere noch nie gesehen.

Janett und Marcus Mehnert mit den Vierlingen und Sohn Lucas unter den Piraten im Atlantik vor Agadir. Quelle: privat

Gesponsert wurde der Urlaub für die Vierlingsfamilie von dem in München ansässigen Reiseunternehmen FTI.„Wir freuen uns, dass wir Familie Mehnert und den Vierlingen mit dem Urlaub in Agadir einen Herzenswunsch erfüllen konnten. Die erste Flugreise ist etwas ganz Besonderes und wird den Kindern und ihren Eltern hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben“, so Ralph Schiller, Group Managing Director beim Reiseveranstalter FTI. „Die vier Mädels haben dort übrigens für einiges Aufsehen gesorgt, wie uns die Kollegen unserer Agentur Meeting Point berichtet haben“, fügt Ralph Schiller schmunzelnd hinzu.

Das bestätigt auch die Mutter. „Die Leute haben sich umgedreht, die Mädchen angefasst, ihnen über den Kopf gestrichen oder ,very beautiful girls‘ gesagt“, berichtet sie. Die eineiigen Vierlinge, die am 6. Januar 2012 in der Leipziger Universitätsklinik zur Welt kamen, gelten als medizinische Sensation und sind zumindest in Deutschland einmalig.

Mehnerts sind FTI sehr dankbar. „Wir hätten uns den Urlaub nicht leisten können“, sagen die Eltern und sind auch froh, dass Reisemanagerin Fatima und ihre Kollegin sie vor Ort gut betreut haben.

Die Leipziger Vierlinge in Agadir mit Reiseleiterin Fatima Ennaouri. Sie ist Office Managerin bei der Agentur bei Meeting Point. Quelle: privat

Die Mädchen, die in diesem Jahr die erste Klasse beendeten und noch keine Fremdsprachen im Unterricht hatten, haben im Restaurant fleißig „Good morning“ und „Thank you“ gesagt. Lucas, der mit Schulbeginn schon in die 7. Klasse der Brandiser Oberschule kommt, ist da schon viel weiter und konnte sein Englisch gut nutzen in Agadir.

Gut gefallen hat Mehnerts der Besuch in einer Krokodilfarm. „Ich habe noch nie so viele Krokodile auf einmal gesehen“, sagt Vater Marcus. Die Mädchen fanden das Schwimmen im Pool und die Wasserrutsche in einem Nachbarhotel am besten. Das Schwimmen haben sie mit Eltern und Großeltern schon zu Hause geübt. Sophie, die noch nicht so sicher war, hat in Agadir viel dazugelernt im Wasser. „Jetzt ist es nicht nur ein planloses Überwasserhalten, sondern richtiges Schwimmen, auch bei Sophie“, freut sich der Vater über die Fortschritte der Kleinsten des Quartetts. Beim Wettschwimmen der Schwestern habe immer Kim gewonnen, berichtet er. Der Strand sei schön lang gewesen, sagt Sophie, aber viel Unrat habe herumgelegen, fiel ihr auf.

Lucas, der sich bei der Landung schon auf den Rückflug freute, weil das für ihn, den Technikfreak, sehr interessant war, geht nun in den restlichen Sommerferien baden in den heimischen Seen, spielt am Computer und macht einen Ausflug mit dem Opa zur Eisenbahnausstellung.

Sophie, deren Lieblingsfach Kunst ist, hat zu Hause gleich ein Bild vom Flugzeug gemalt, auf dem sie neben ihrer Mama und Jasmin sitzt, so wie sie im Flieger zusammengesessen haben.

Noch eine reichliche Woche haben die Eltern Urlaub, dann gehen beide wieder arbeiten, Janett stundenweise im Friseursalon und Marcus ins BMW-Werk. Die Vierlinge besuchen dann noch eine Woche den Hort, bevor sie in der 2a ins neue Schuljahr starten.

Von Anita Kecke