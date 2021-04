Beucha

Kim und Jasmin drucksen ein wenig herum auf die Frage, was sie denn in diesem Jahr zu Ostern gebastelt haben. Später wird klar, warum. Denn gemalt, geklebt und gefaltet – das haben die Schwestern. Nur die Mama, die bis eben dabei stand, soll das noch nicht wissen. Für sie haben die Neunjährigen das doch alles gemacht. So zeigt Jasmin später, als Mutter Janett Mehnert (40) gerade mit den anderen Mädchen beschäftigt ist, zwei buntbemalte Eier „am Stiel“, eines in Weiß, Orange und Rot, eines in Gelb, Pink und Türkis, jeweils mit farblich passenden Federn und Schleifen. Hübsch bis ins Detail. Und Kim ist stolz auf die Küken mit Sprungfedern, die sie aus Papier gebastelt hat. Schnell wird alles wieder versteckt.

Bewegungsdrang an frischer Luft

Zum Glück ist an diesem Tag vor Ostern, als Reporterin und Fotograf die Patenkinder der LVZ besuchen, herrliches Frühlingswetter. Die sportlichen Vierlinge können so ihrer Bewegungsfreude vor dem Einfamilienhaus in Beucha bei Leipzig freien Lauf lassen. Sophie spielt erst mit Laura Ball und vollführt dann auf einem kleinen Trampolin fast Spagat in der Luft. Kim balanciert mit lässiger Eleganz auf dem Hoverboard, als hätte sie sich nie anders bewegt. Und Jasmin wirbelt gefühlt stundenlang, scheinbar ohne jegliche Anstrengung, den Hula-Hoop-Reifen um ihren schmalen Körper. Diesen coolen Dreh haben alle vier Schwestern raus.

Zur Galerie Jasmin, Laura, Kim und Sophie Mehnert, die eineiigen Leipziger Vierlinge, machen das Beste aus den Osterferien in der Pandemiezeit. Sie haben gebastelt und freuen sich auf Ostern, obwohl es wieder ruhiger ist als sonst. Umso mehr lassen die sportlichen Mädchen ihrem Bewegungsdrang bei frühlingshaftem Wetter freien Lauf.

Die Mädchen vermissen Kontakte und Sport

Ein wenig Leichtigkeit gegen die Schwermut der langen Pandemiezeit. Es ist das zweite Corona-Ostern für die neunjährigen Vierlinge. Sie vermissen die große Verwandtschaft, die Besuche bei Freundinnen, den Hip-Hop-Tanzkurs, den sie besuchen wollten, den Fußballverein, das Schwimmbad. Kim, Laura, Sophie und Jasmin haben sich an Masken im Alltag gewöhnt, sind ernster geworden in dieser Corona-Zeit. Trotzdem: Es sind Osterferien, gern würden sie mehr unternehmen. Wer die vier Mädchen vor dem Haus im Garten und auf der Straße herumtoben sieht, versteht Kims Seufzen, dass sie leider in ihrer 2. Klasse in Beucha keinen Sportunterricht haben.

Häusliche Lernzeit mit fünf Kindern – eine echte Herausforderung

Froh sind alle Mehnerts allerdings, dass die Schule wieder losgegangen ist. Denn Homeschooling mit fünf Kindern – den Vierlingen und ihrem großen Bruder Lucas, der in die 8. Klasse geht – war schon eine enorme Herausforderung, vor allem für die Mutter. Während Vater Marcus Mehnert (38) im BMW-Werk seiner Arbeit nachging, hat sich die Friseurmeisterin jeden Tag mit den Mädels hingesetzt, um die Schulaufgaben zu erledigen. „Eine von den Vieren hat meistens gebockt und keine Lust mehr gehabt. Das musste sie dann später nachholen, das sorgte nicht nur für Freude“, erzählt sie. „Ich bin ja keine Lehrerin und erkläre die Aufgaben so, wie ich sie verstehe.“

„Manchmal gingen mir die anderen auf die Nerven“

Auch aus der Sicht der Kinder ist die häusliche Lernzeit nicht das Wahre. „Manchmal gingen mir die anderen auf die Nerven. Man hatte nie seine Ruhe“, sind Kims Erfahrungen. Lucas, der seine Aufgaben selbstständig erledigte, ärgerte sich oft mit der Plattform Lernsax herum. „Es ist gut, dass wieder Schule ist, zu Hause kommst du nicht hinterher“, sagt Lucas, der Ende März seinen 15. Geburtstag hatte. Dass in der Schule getestet wird auf Corona, findet er völlig in Ordnung. Der Eisenbahnfreak, der alle Bahnstrecken und Loktypen kennt und zielstrebig Lokführer werden will, macht sich Gedanken um seinen Verein. Lucas hofft inständig, dass die „Modellbahnfreunde Taucha“ die Pandemiezeit überleben. Wie es genau mit seiner Jugendweihefeier wird, steht auch noch in den Sternen.

Mehr Förderstunden wären hilfreich

Mehnerts sorgen sich, dass ihre Töchter wegen des langen Unterrichtsausfalls durch die Pandemie Nachteile haben könnten. Alle vier Mädchen, die als Frühchen auf die Welt kamen, haben eine Lese-Rechtschreib-Schwäche und sollen eigentlich ausreichend Förderunterricht an ihrer Schule bekommen. Doch da passiert derzeit nicht viel, sodass die Mädchen schon selbst sagen, sie wünschen sich mehr Förderstunden. „Wir gehen gern zur Schule“, bekräftigt Jasmin. Alle Vier gelten auch nach einer jüngsten Untersuchung an der Leipziger Universitätsklinik als sehr sozial. Für Mutter Janett ist das kein Wunder: „Sie waren ja nie Einzelkinder, mussten von Anfang an alles teilen, sich umeinander kümmern und Rücksicht nehmen.“

„Mich gibt es nur einmal.“

Auf die Frage, wie es denn sei, wenn man mit seinen Schwestern in den Spiegel schaue und viermal das gleiche Gesicht sehe, antwortet Kim ganz selbstbewusst: „Wir haben alle ein anderes Gesicht, ich bin Kim, und mich gibt es nur einmal.“ Tatsächlich lassen sich die eineiigen Vierlinge auch für Außenstehende zunehmend besser unterscheiden, schon an der Größe. Sophie, von Geburt an die Kleinste des Quartetts, ist das mit 1,28 Meter immer noch. Und Kim, die mit 1100 Gramm das meiste wog, ist heute mit 1,34 Meter die Größte. Und sie hat die längsten Haare.

Lucas glänzt mit Goethes Osterspaziergang

Osterlieder und -gedichte haben die Vierlinge in diesem Jahr nicht dazu gelernt. Aber Lucas konnte beim LVZ-Besuch mit Goethes Osterspaziergang glänzen. Das zweite eher ruhige Pandemie-Ostern gehen Mehnerts gelassen an. Janett muss bis zuletzt arbeiten im Salon. Friseurtermine sind weiter stark gefragt. „Aber für die Kinder machen wir es wieder schön – mit Überraschungen“, sagt die Mutter. Die Mädels, die ihre Mama umringen, lächeln beim Wort „Überraschung“ wissend – und sagen erst einmal nichts.

Von Anita Kecke