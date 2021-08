Leipziger Zahntechniker ist Gesicht einer bundesweiten Plakatkampagne fürs Handwerk 

Leipzig

Im Rampenlicht zu stehen, sei eigentlich nicht sein Ding. Mahmoud Aljawabra sagt das und lächelt dabei wie auf dem Plakat, das ihn bei der Arbeit im Dentallabor zeigt. Ein ansteckendes Lächeln.

In ganz Deutschland sind die Plakate zu sehen. Passend steht darauf: „Menschen wieder lächeln zu lassen. Das ist Glück, keine Arbeit.“ Der Syrer ist einer von drei neuen Protagonisten, die für eine berufliche Laufbahn im Handwerk werben. Die beiden anderen Botschafter, wie sie der Zentralverband des Handwerks (ZDH) nennt, sind die Fleischermeisterin Katharina Koch (34) aus dem hessischen Calden und Stuckateur Werner Will (37) aus Pulheim in Nordrhein-Westfalen.

Er sei paff gewesen, als die Leipziger Handwerkskammer ihn für die Kampagne ins Spiel brachte. Und „mächtig aufgeregt“, als ein Kamerateam anrückte und mit ihm drehte.

Als Kind wollte er wie der Onkel Zahntechniker werden

Im Imagefilm ist davon wenig zu spüren. Fast schon routiniert erklärt der Zahntechniker vor der Kamera, was er an seinem Beruf mag und welche technischen Schritte nötig sind vom Gipsabdruck bis hin zum Implantat, zur Krone oder Brücke.

Sein Onkel habe ihm mit auf den Weg geben: „Zahntechniker sind Künstler. Sie machen schöne Zähne.“ Das sagt er auch im Film und malt mit seinem Keramikpinsel über Zahnabdrücke.

Schon als Kind habe er den Wunsch gehabt, Zahntechniker wie der Onkel zu werden, sagt der 29-Jährige. Doch der Krieg verhinderte eine Ausbildung in Syrien. Er flüchtete nach Jordanien, arbeitete als Bote in einem Zahnlabor. Mit einem Visum in der Tasche folgte er 2016 dem Ruf seiner Schwester, die in Leipzig lebt.

„Wir haben schnell gemerkt, das passt.“

„Mit einer Riesenportion Energie stand er in der Tür“, erzählt Sandra Müller von der Avantgarde Dentaltechnik GmbH. Der schlanke Mann habe in gebrochenem Deutsch gefragt, ob er ein Praktikum machen dürfe. „Wir haben schnell gemerkt, das passt. Das passt sogar wunderbar.“ Bald drauf war der Syrer einer von sieben Azubis bei der Leipziger Firma. Guten Nachwuchs zu finden, sei nicht immer leicht. Aktuell gebe es aber mehr Bewerber als man einstellen könne.

Dass die Handwerkskammer auf den Zahntechniker aufmerksam geworden ist, kommt nicht von ungefähr. Seine praktische Gesellenprüfung schloss der Syrer mit 1,0 ab. Und bei einem bundesweiten Nachwuchswettbewerb des Innungsverbandes Deutscher Zahntechniker (VDZI) holte er die Bronzemedaille. Mit ihm standen übrigens zwei weitere Leipziger Azubis aus dem Avantgarde-Labor auf dem Treppchen. Sie holten in ihrem Lehrjahr jeweils Gold.

Beim ZDH in Berlin heißt es: Der 29-Jährige aus dem syrischen Daraa sei „das Sinnbild für gelungene Integration“. Er sei einer von rund 24.620 Flüchtlingen im Handwerk, die einen Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag besitzen.

Er kenne den Leipziger Zahntechniker persönlich, meint Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Leipziger Handwerkskammer. Auch Lux spricht von einer gelungenen Integration und davon, dass der Syrer bald schon seinen Meister machen will. Aber nicht immer passe alles so perfekt wie im Fall von Mahmoud Aljawabra. „Im Handwerk kriegt jeder seine Chance, sofern er oder sie die deutsche Sprache beherrscht, und Lust am Lernen und am Beruf mitbringt.“

„Die Bürokratie ist immer noch ein ziemlicher Brocken“

Und, sofern die Behörden mitspielen. Bereits mehrfach hat die LVZ von gut ausgebildeten ausländischen Fachkräften berichtet, denen die Arbeitserlaubnis verweigert wurde.

Die komplizierte Einstellung von ausländischen Arbeitskräften „betrifft alle Branchen, und vor allem die Unternehmen, die händeringend Personal suchen“, kritisiert Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK). Um den Bedarf adäquat zu decken, seien ausländische Arbeitskräfte jetzt und in Zukunft unverzichtbar.

Trotz seit letztem Jahr geltendem Fachkräfteeinwanderungsgesetz „ist die Bürokratie aber immer noch ein ziemlicher Brocken“. Jetzt müsse sich das Verfahren schnell einspielen, mahnt Kirpal. Die IHK sei im engen Austausch mit den Behörden. „Die Erfahrung zeigt: Im direkten Gespräch lassen sich manche Probleme dann doch in den Griff bekommen.“

Es werde immer immer schwieriger, den Fachkräftebedarf adäquat zu decken, meint auch Dietrich Enk, Präsident des Unternehmerverbandes. Ausländische Arbeitskräfte seien daher jetzt und in Zukunft unverzichtbar. „Die Dringlichkeit, ausländische Arbeitskräfte zu beschäftigen, ist ein großes und wichtiges Thema. Hier muss sich schnell etwas tun, sonst droht Resignation.“

