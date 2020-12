Leipzig

Der Leipziger Zukunftsforscher Gábor Jánszky vom Think Tank 2b AHEAD wagt Prognosen für das kommende Jahr: Von Corona, über den Bundestagswahlkampf bis hin zu neuen Mega-Trends.

Herr Jánszky, werden wir im neuen Jahr 2021 das Thema Corona hinter uns lassen können?

Anzeige

Im Alltagsempfinden der Menschen? Wahrscheinlich, ja. Einkaufen auf dem Weihnachtsmarkt, Glühweintrinken – ich erwarte, dass so etwas wieder möglich sein wird. Andererseits glaube ich aber nicht, dass wir dann beispielsweise schon wieder eine Flugverbindung von Leipzig nach Frankfurt/M. haben. In den Pflegeheimen wird es auch im nächsten Jahr Tests und schärfere Kontrollen geben müssen.

„Der Dax wird wieder steigen“

Was ist mit der Wirtschaft? Gehen noch mehr Unternehmen pleite oder wird es auch eine Art von digitalen Schub geben?

Wenn man es auf die gesamte Wirtschaft bezieht, dann erwartet uns im nächsten Jahr nach dem Lockdown eine Konjunkturerholung. Manche erwarten sogar Rekorde bei den Aktien-Indizes. So soll der Dax bis Ende 2021 angeblich auf 15 000 Punkte steigen. Natürlich hat das etwas mit der Ausgangslage zu tun. Von einem niedrigen Level aus ist es einfach zu steigen. Aber genau das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren.

Mit welchen Folgen?

Das wird für ein optimistisches Klima im Land sorgen. Die Kurzarbeit schrumpft, die Arbeitslosenzahlen gehen wahrscheinlich wieder in den Bereich, wo sie vor Corona waren.

„Es wird noch einige Unternehmen erwischen“

Dann werden aber nicht mehr alle Unternehmen da sein?

Über die nächsten Monate hinweg wird es noch einige erwischen. Zum Beispiel solche, die in einer strukturschwachen Branche angesiedelt sind und früher oder später ohnehin Probleme bekommen hätten. Und auch Unternehmen, die es nicht geschafft haben, Neukunden zu gewinnen. Beispielsweise, weil Messen oder Konferenzen weggefallen sind. Unternehmen, die keine langlaufenden Lieferverträge haben, sondern eher Projektarbeiten durchführen. Agenturen zum Beispiel. Da wird es im Frühjahr noch einmal eine Welle geben.

Siegt nun auch der Online- über den Einzelhandel?

Ja, klar. Die Marktanteile, die da abgegeben wurden, die gehen nicht mehr zurück. Jetzt kommt es zu einer Zweiteilung des Marktes, die wir in Studien schon seit mindestens fünf Jahren beschreiben. Das normale, sachliche Einkaufen, wo man seine Produkte schnell und zu einem günstigen Preis haben will, rutscht immer mehr in den Online-Handel und bleibt dann auch dort.

„Shoppen als Identitätsmanagement“

Was wird dann aus dem verbliebenen Einzelhandel?

Der Einzelhandel, den es dann noch gibt, übernimmt das Identitätsmanagement. Da geht es vor allem darum, Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen und die eigene Identität auszuleben. Das kann beispielsweise Ökologiebewusstsein, Heimatliebe, Sport-Affinität oder auch Musikalität sein. Natürlich kaufen die Leute dort auch Sachen zu höheren Margen. Damit lässt sich ein gutes Geschäft machen. Aber es ist eben nicht mehr der Supermarkt oder das Kaufhaus, wo man durch Regale oder Reihen von Kleiderständern läuft.

Hat die Corona-Pandemie nicht auch in bestimmten Bereichen wie ein Technologietreiber fungiert?

Natürlich hat Corona für die Nutzung von Technologie treibend gewirkt. Aber man darf das nicht verwechseln: Die Nutzung von technologischen Tools, die es seit langem gibt, ist an sich kein Technologietreiber. Das Skypen, der Vorläufer der heutigen Video-Telefonie, ist etwa 17 Jahre alt. Wenn jetzt viele Video-Telefon-Konferenzen stattfinden, ist das zwar gut, aber eben auch nichts Neues. Kurz gesagt: Die Corona-Pandemie führt jetzt nicht zu neuen Technologien.

„Die Entwicklung geht wegen Corona nicht schneller“

Was dann?

Neue Technologien werden sowieso entwickelt. Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und Quantencomputern geht natürlich immer weiter. Da gibt es keinen Einfluss von Corona – null. Die technologische Entwicklung geht nicht schneller, aber die Masse der Menschheit hat ein wenig aufgeholt bei der Nutzung von Technologien, die schon lang zur Verfügung stehen.

Aber beschleunigt eine stärkere Nutzung nicht auch den Drang nach Weiterentwicklung?

Das große Technologiekonzerne, wenn sie besseres Geschäft machen, mehr Geld in die Forschung stecken, ist theoretisch denkbar. Praktisch gibt es dafür aber keine Indizien.

„Endlich zieht eine Ungleichbehandlung ein“

Wie geht es denn mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter? Wir haben einerseits eine starke Polarisierung und andererseits – eben in der Corona-Pandemie – eine Rückbesinnung auf Risikogruppen, also schwache Mitglieder der Gesellschaft.

Das ist eine heikle Frage, weil die Bundesregierung seit Beginn der Corona-Pandemie immer pauschale Maßnahmen getroffen hat. Risikogruppen wurden nicht anders behandelt als Nicht-Risikogruppen, die ethische Frage niemals im Bundestag diskutiert. Nämlich, wie man die schwächeren Gruppen der Gesellschaft besser schützt und den stärkeren mehr Freiräume lässt. Das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Grund für Unzufriedenheit in der Bevölkerung.

Warum glauben Sie das?

Die Leute hatten das natürlich im Kopf und sahen, dass es ignoriert wurde, weil es nicht den Ethik-Vorstellungen der Bundeskanzlerin oder ihrer Minister entsprach. Jetzt passiert etwas Interessantes: Weil der Impfstoff kommt, gibt es Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Plötzlich zieht eine völlig neue Logik ein: Risikogruppen werden bevorzugt. Das führt zu einer – aus meiner Sicht vollkommen richtigen – Ungleichbehandlung.

„Die Solidarität wird eher steigen“

Was macht das aber mit der Gesellschaft?

Ich vermute, dass die Solidarität dadurch eher steigt. Weil die Menschen verstehen, dass das jetzt viel eher der Realität entspricht. Es ist in Ordnung, dass wir die Alten und die Risikogruppen eher impfen als die anderen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber eben auch, dass die Anderen mehr Freiheiten erhalten. Käme es dazu, glaube ich, dass das eher zu einer Abschwächung dieser Proteste führen würde.

Welche Art von Freiheiten schwebt Ihnen denn vor?

Für diejenigen, die bereits immun sind, muss der Lockdown nicht gelten. Das ist keine Risikogruppe, die haben nicht die Gefahr der Ansteckung. Wie es eine Abstufung bei den Risikogruppen gibt, muss es auch eine Abstufung bei den Nicht-Risikogruppen geben. Nichts Anderes hat die Impfkommission ja gerade gemacht. Da würden wahrscheinlich viele sagen: Ja, so kommen wir vernünftig durch die Zeit.

„Umwelt wird das große Thema zur Bundestagswahl “

Mal weg von Corona: Was werden denn im kommenden Jahr die großen Trends werden?

Ich glaube, das das Thema Umwelt stark zurückkommen wird. Die erste Welle schon im Januar und Februar, wenn wir merken, dass der Winter wieder viel zu warm ist. Ich spüre dabei in der Wirtschaft, mit der ich sehr viel zu tun habe, die echte Bereitschaft, in dieser Frage etwas anders zu machen.

Was denn?

Die Unternehmen sind bereit, auf Emissionen zu verzichten oder sie sogar noch – natürlich über Jahre hinweg – zurückzunehmen. Vor allem die US-Amerikaner denken so. Die Bereitschaft wird im kommenden Jahr noch wachsen. Dieses Thema wird vermutlich auch den Bundestagswahlkampf der verschiedenen Parteien im kommenden Jahr beherrschen. Ganz gleich ob es als „Erhalt der Schöpfung“, als „solidarischer Akt“ oder als „Bewahrung der Umwelt“ betitelt wird.

„Internet-Zugang wird Schub geben“

Was fällt Ihnen beim Thema Mega-Trends noch ein?

Das von Elon Musk forcierte Satelliten-Netz Starlink. Auf die Idee das Internet auf diesem Weg allen zugänglich zu machen, kamen zwar schon andere, aber Musk hat eben mehr Power und vor allem mehr Geld. Ich halte es durchaus für wahrscheinlich, dass der Anschluss von unterversorgten Regionen in Deutschland nicht durch die Deutsche Telekom oder Breitband-Initiativen der Bundesregierung erfolgt, sondern durch Starlink.

Im Moment ist es eher ein Ärgernis für Amateur-Astronomen...

Aus deutscher Sicht wird es unterschätzt. Aber, wenn man sich überlegt, dass etwa drei Milliarden Menschen noch keinen Internet-Zugang haben und was das mit den Menschen macht – ich denke an den Zugang zu Information und Märkten – dann wird das auch Demokratiebewegungen einen Schub geben. Als seinerzeit die Mauer fiel, ging es um etwa 300 Millionen Menschen im Ostblock. Jetzt geht es um den Faktor 10. Seinerzeit war das ein riesiges Konjunkturpaket für die westliche Wirtschaft und mit Zeitverzögerung auch für den Osten.

„Der Gentechnologie nicht verschließen“

Wo sehen Sie noch Neues?

In der Medizin. Der Impfstoff gegen Corona ist nämlich eine völlig neue Art von Impfstoff. Eine genetische Veränderung verhindert, dass das Virus an den Zellen andocken kann. Mal polemisch ausgedrückt: Die Menschheit wird gerettet durch Gentechnik. Die Tür ist offen für viele ähnlich gelagerte genetisch modifizierte Wirkstoffe, die Krankheiten aus der Welt schaffen. Ich verbinde damit die zaghafte Hoffnung, dass sich Deutschland dieser Gentechnologie nicht weiter verschließt und auf diesem Feld auch wieder mitspielt.

Kritiker sagen, damit würde die Büchse der Pandora geöffnet...

Theoretisch ist es immer möglich, dass sich eine Genveränderung negativ auswirkt. Aber es gibt dafür einfach keine Indizien. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Wir reden nicht über Designer-Babys oder so etwas, sondern über Veränderungen, die den Menschen ein besseres Leben ermöglichen oder Pflanzen an den Klimawandel anpassen.

„ Ostern wird die nächste Chance für den Handel“

Zum Schluss noch eine schwere Frage: Wird nach dem derzeitigen Lockdown Ostern diesmal so was wie das neue Weihnachten?

Ich glaube, ja. Natürlich wird Ostern keiner Weihnachten feiern. Aber es wird vermutlich für Viele eine Art Erlösung aus dem Eingesperrtsein und der Isolation sein, weil die Maßnahmen wieder dauerhaft gelockert werden. Also in einem lebensfrohen Sinn. Weil das Wetter wieder besser wird, weil alle merken: Jetzt geht es wieder los. Und für Handel und Gastronomie ist das die nächste Chance.

Von Roland Herold