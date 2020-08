Halle

Wäre es fix und fertig, das neue Planetarium in Halle, gäbe es für die Himmelsstürmer der Saalestadt sicher kein Halten mehr. Denn eine der Besonderheiten des Baus wird die Live-Übertragung aus dem Sternenobservatorium im Objekt auf das direkt darunter befindliche künstliche Himmelszelt sein. „Da gebe es aktuell Einiges zu bestaunen, zieht doch ein Strom von Perseiden, also Sternschnuppen über uns hinweg“, meint Astronom und Geograf Dirk Schlesier. Vor zwei Jahren ist er von Wolfsburg nach Halle gewechselt ist, um das bald größte Planetarium Sachsens-Anhalts zu leiten. Ende 2021 soll es eröffnet werden.

Das Hochwasser 2013 zerstörte das alte Planetarium

Neben den technischen Raffinessen besticht vor allem die Idee, das neue Planetarium im ruinösen Gasometer am Holzplatz nahe des Saline-Museums unterzubringen. 1889 bis 1891 errichtet, lieferte der im Gebäude untergebrachte Speicher bis 1972 Gas, das die Stadt aus Kohlevergasung gewonnen hatte. Danach gab es immer wieder Ideen, den an ein Kolosseum erinnernden Klinkerbau zu nutzen.

Vor dem Verfall sollte ihn ausgerechnet das Hochwasser 2013 retten, das neben Teilen der Altstadt auch die Peißnitzinsel überflutete. Opfer der Wassermassen wurde damit auch der Vorgängerbau, das Sigmund-Jähn-Planetarium samt Carl-Zeiss-Projektor in dem beliebten Naherholungsgebiet

Der neu Standort nahe Saline-Museum ist flutsicher

2014 entschied sich die Stadt für den neuen Standort. Der Gasometer steht zwar ebenfalls am Ufer der Saale, aber, wie Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) beim Baustellenrundgang sagt, „flutsicher“. 14,5 Millionen Euro kostet der Ersatzbau. Gelder, die komplett aus dem Flutmittelfonds von Bund und Land kommen.

Im Inneren des sanierten Rundbaus errichten Handwerker unter Leitung des Leipziger Architekturbüros RKW einen Betonzylinder. Dessen oberer Abschluss soll eine Kuppel mit einem Durchmesser von zwölf Metern bilden. „Wichtig ist das fugenlose Zusammenführen der Einzelteile. Das können nicht viele Firmen.“ Mit diesen Worten erklärt Bauleiter Christof Mumm, warum der Auftrag für die Aluminiumkuppel an eine Spezialfirma aus Ohio in den USA ging. Der Transport der rund eine halbe Million teuren Fracht per Schiff und Schwerlaster werde rund acht Wochen beanspruchen.

Jena und Berlin haben Kuppel mit 23 Metern Durchmesser

Technisch möglich wäre auch eine größere Kuppel gewesen, verrät Halle OBM Wiegand. Immerhin hat der Gasometer einen Durchmesser von 30 Metern. Zum Vergleich: Das Zeiss-Planetarium Jena und das Großplanetarium Berlin sind mit jeweils 23 Meter Kuppeldurchmesser die größten in Deutschland. Aber Sinn hätte es nicht gemacht, so das Stadtoberhaupt. Denn Bund und Land zahlten nur für den Ersatzbau. Die Stadt hätte für die Mehrkosten aufkommen müssen.

Aber auch mit seiner Zwölf-Meter-Kuppel zähle Halle in Deutschland zu den großen Planetarien, und technisch wie baulich spiele man in einer Liga mit Berlin, Hamburg oder Wolfsburg.

„Wir lassen die Himmelsscheibe von Nebra im Raum schweben“

„Eine größere Kuppel wäre zudem auf Kosten des Konzepts gegangen“, erklärt Bauleiter Mumm. Und mit dem komme die Stadt groß raus, ist er sich sicher.

Im neuen Planetarium sind außer „Sterne gucken“ auch Lesungen, Konzerte, Hörspiele und Filmvorführungen geplant. Vorgesehen sind neben Foyer und Café auch Seminarräume sowie eine Außenterrasse auf dem Dach. Die Sternenkuppel ermögliche Projektionen von 360-Grad-Aufnahmen und Videos in 3D. „Wir lassen die Himmelsscheibe von Nebra im Raum schweben oder übertragen live aus dem Raubtierhaus im Zoo“, kommt Planetariumschef Schlesier ins Schwärmen.

Platz ist im Saal für 110 Menschen. Schon im ersten Jahr rechnet die Stadt mit rund 60 000 Besuchern. Und die sollen nicht nur aus Halle kommen.

Von Andreas Dunte