Leipzig

Am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) ist in dieser Woche ein Mann (Ende 40) an den Folgen einer Sinusthrombose gestorben. Entsprechende LVZ-Informationen hat das UKL am Mittwoch bestätigt. Die Erkrankung sei in zeitlichem Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Impfung aufgetreten, teilte UKL-Sprecherin Helena Reinhardt mit. Der Zeitraum bis zum Auftreten der Symptome habe mehrere Tage betragen. „Die bisherigen Laborergebnisse weisen auf einen Zusammenhang mit der vorhergehenden Impfung hin, sind aber noch nicht abgeschlossen“, sagte Reinhardt. Alle Informationen zu dem Vorfall seien zur weiteren Prüfung und Bewertung dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) übermittelt worden. Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission, wollte den konkreten Fall nicht kommentieren, riet aber dazu, die weiteren Untersuchungen abzuwarten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Blutgerinnsel im Gehirn

Bei einer Sinusthrombose bildet sich ein Blutgerinnsel in einer Hirnvene. Diese verstopft und das Blut kann nicht mehr richtig abfließen. Durch den steigenden Hirndruck können Blutungen im Hirngewebe entstehen. Nicht oder zu spät erkannt, kann eine Sinusthrombose tödlich enden.

102 Hirnthrombosen bis Anfang Juni

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) geht davon aus, dass Sinusthrombosen bei einem bis zwei von 100.000 Geimpften auftreten. Dem PEI wurden bis Anfang Juni bei 9,3 Millionen verimpften Astrazeneca-Dosen insgesamt 102 solcher Thrombosen nach einer Astrazeneca-Impfung in Deutschland gemeldet (siehe Kasten). 21 Personen sind an den Folgen verstorben: 13 Frauen und acht Männer.

Astrazeneca-Impfung: Hirnthrombosen nach Geschlecht und Alter In Deutschland waren bis Anfang Juni 67 Frauen von einer Sinusthrombose nach Astrazeneca-Impfung betroffen. Das Alter lag in 44 Fällen zwischen 20 und 59, in 16 Fällen zwischen 60 und 69, in sechs Fällen zwischen 70 und 79. In einem Fall gab es keine Information zum Alter. Die 35 betroffenen Männer waren in 20 Fällen zwischen 20 und 59, in neun Fällen zwischen 60 und 69, in zwei Fällen zwischen 70 und 79, in einem Fall zwischen 80 und 89. In drei Fällen gab es keine Angaben zum Alter.

72 verdächtige Nebenwirkungen in Sachsen

In Sachsen gab es bis zum 25. Mai laut Sächsischer Zeitung 72 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen, die über das übliche Maß hinaus gingen. 46 Fälle hätten Comirnaty betroffen, 19 Astrazeneca, fünf Moderna – bei zwei Meldungen war der verwendete mRNA-Impfstoff nicht bekannt. 26 Betroffene mussten in einer Klinik behandelt werden, neun Patienten zwischen 57 und 92 starben. Dem gegenüber standen 2,3 Millionen verimpfte Dosen.

Stiko und Siko empfehlen Astrazeneca erst ab 60

Über die seltene, aber schwere Impfnebenwirkung einer Sinusthrombose hatte es Mitte März die ersten Berichte gegeben. In mehreren Ländern, auch in Deutschland, wurde Astrazeneca deshalb zeitweise nicht mehr verwendet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) und die Sächsische Impfkommission (Siko) empfehlen das Vakzin, das inzwischen in Vaxzevria umbenannt wurde, nur noch ab 60 Jahren. Wer jünger ist, muss explizit über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Unter 60-Jährigen, die bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, wird für die Zweitimpfung ein mRNA-Impfstoff empfohlen (Biontech/Pfizer oder Moderna). Nach Thrombose-Fällen in den USA gelten ähnliche Empfehlungen auch für das Mittel von Johnson & Johnson, von dem allerdings nur eine Spritze nötig ist. In Deutschland gibt es laut PEI bislang noch keine Thrombose-Meldungen bei Johnson & Johnson, allerdings wurden von dem Vakzin bis Anfang Juni auch erst 560.000 Dosen gespritzt.

Erster Fall in Leipzig im März

Der jetzige Todesfall ist der erste bekannte in Leipzig, der mutmaßlich mit einer Impfung zusammenhängt. Das UKL hatte bereits Ende März eine 25-jährige Frau behandelt, die nach einer Astrazeneca-Spritze eine Sinusthrombose entwickelt hatte. Ebenfalls im März hatte eine 36-Jährige aus Halle zwölf Tage nach Impfung eine Lungenembolie erlitten.

Von Björn Meine