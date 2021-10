Leipziger speichert altes Industriedesign im Speicher Krensitz

Krensitz

Das hoch aufragende Gebäude am Bahnübergang an der Bundesstraße 2 in Krensitz wirkt wie für die Ewigkeit gemacht. Selbst wenn schon seit einiger Zeit unter der bröckelnden Putzschicht am Giebel die Aufschrift „Deutscher Saatguthandelsbetrieb“ wieder zum Vorschein kommt, Rampen und Vordächer Alterserscheinungen zeigen. Lange war der markante Bau verlassen. Nun speichert der Krensitzer Speicher wieder. Äußerlich sind die Veränderungen nicht sofort erkennbar. Aber unten im Keller steht kein Wasser mehr, von oben her gibt es wieder richtige Dachrinnen, alle Fenster sind dicht, das Dach auch. Doch vor allem hinter den Mauern hat sich seit August einiges getan. Und das hat der Speicher Matthias Dietrich zu verdanken, dessen Liebe für altes Industriedesign und dem speziellen Rohmaterial, das mehr Lagerplatz braucht.

Der 44-jährige Leipziger gewährte der LVZ einen Blick hinter die einst verlassenen Mauern. Er sammelt seit 30 Jahren alte Dinge, zuerst vor allem aus Industrieruinen. Er arbeitet die Stücke auf oder macht daraus völlig Neues. Vor 14 Jahren wurde daraus Goldstein & Co, Industriedesign und Interieur. Heute hat die Firma elf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Werkstatt und Showroom sind auf dem Leipziger Feinkostgelände zu finden. Auf seiner Suche nach Lagerplatz fürs Material, das oft aus Abbruchgebäuden oder aus Haushaltsauflösungen stammt, stieß der Leipziger auf das Gebäude, das der „Deutsche Saatguthandelsbetrieb“ in den 50er-Jahren in Krensitz errichtete.

Die alten Laderampen, Stahltüren, selbst die außergewöhnlich dicke Armierung der Betondecken oder die Rohre, durch die einst das Korn rieselte, lassen die vergangenen Zeiten erahnen, als hier noch Getreide behandelt, abgepackt und verladen wurde. Allerdings stammten aus diesen Zeiten auch Schadstoffe. Um Schimmelbildung am Saatgut zu unterbinden, wurden die Körner mit Stoffen gebeizt, die unter anderem Quecksilber enthielten. Die gefährliche Kontamination der Mauern ist aber inzwischen Geschichte. „Im Innenbereich gab es an manchen Stellen erhebliche Konzentrationen. Im Außenbereich wurde nichts festgestellt“, erzählt Matthias Dietrich beim Rundgang.

Hier wurde früher Saat-Getreide gelagert. Inzwischen sind die Wände geweißt. Nicht alle Stockwerke im Speicher werden genutzt. Quelle: Wolfgang Sens

Wichtiger Tipp vorm Notartermin

Er hatte Glück. Zum einen, dass er den Tipp, dass es die Belastungen geben könnte, noch kurz vor dem Notartermin bekam. Zudem waren bereits wegen einer vorgesehenen Nutzung durch Voreigentümer in den 2010er-Jahren Gutachten angefertigt worden. Zum anderen war es purer Zufall, dass er genau die Firma fand, die sich mit derartigen Sanierungen befasst. Denn weder Architekt noch Umweltamt konnten ihm ein solches Unternehmen nennen. Nach dem Einsatz sind Schadstoff-Spuren im Putz immer noch nachweisbar. Die Konzentrationen liegen jedoch unter den Zulässigkeitsgrenzen. Die Behörden des Landkreises gaben grünes Licht für die Lager-Nutzung.

In einer Ecke wartet auch eine Zahnarzteinrichtung aus den 50er-Jahren auf die belebende Design-Idee. Quelle: Wolfgang Sens

Fünf Stockwerke im Speicher

Fünf Stockwerke hoch ist der Speicher. Und den neuen Nutzern kam es so vor, als wären sie als Müllkippe für ganz Nordsachsen genutzt worden: 46 Container Unrat wurden entsorgt. Zwischen mittlerweile geweißten Wänden in den unteren Etagen stapeln sich nun Alltags- und Industrie-Zeugen aus vergangenen Jahrzehnten: Ob ausrangierte Ladeneinrichtungen, Museumsvitrinen, Maschinenteile, Schrankwände aus DDR-Zeiten – alle warten auf ihren neuen Einsatz. Manche Stücke werden für den Showroom aufgearbeitet. Andere werden auf Bestellung restauriert. Aus den alten Teilen wird neues Möbeldesign, das von privaten Liebhabern, aber auch von Innenarchitekten nachgefragt wird. Selbst eine komplette Zahnarztpraxen-Ausstattung aus den 50er-Jahren ist in einer Ecke des Krensitzer Speichers bereit für die richtige Design-Idee, die ihr zur neuen Aufgabe verhilft.

Ebenfalls historisch: Graffiti wie dieses sollen erhalten bleiben. Quelle: Wolfgang Sens

In einem der Aufgänge stehen alte Industrie-Leuchtstofflampen. Diese Art hing einst zu Hunderten, Tausenden in Hallen der verlassenen Industriegelände. „Das hier ist der Rest“, sagt Matthias Dietrich. Für ihn waren diese Leuchten der Einstieg: Da muss doch wieder etwas Schönes draus werden, wenn man sie wieder aufarbeitet. Das ist aufwendig, das macht sie zusätzlich wertvoll. Sie sind am Ende langlebiger als heutige Modelle. So ähnlich wie beim Speicher Krensitz, der vergleichbar alt ist. Nach ersten Sanierungsschritten sei nun aber erstmal Luftholen angesagt, erklärt Matthias Dietrich. Die Erneuerung der Elektrik soll als nächstes dran sein. An mehreren Wänden kommen expressive Graffiti in Sicht. Als der Speicher verlassen war, hatten sich offenbar Underground-Künstler hier ungestört ausleben können. Einst fanden wohl auch Partys statt. „Das ist nun auch wieder historisch“, sagt der 44-Jährige zum Wandbild. Er will es erhalten.

Von Heike Liesaus