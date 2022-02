Leipzig

Leipzigs Bauarbeiter können sich über eine Corona-Prämie in Höhe von 220 Euro freuen. Laut der IG Bau Nord-West-Sachsen kommt die steuerfreie Sonderzahlung mit der Januar-Abrechnung aufs Konto. „Der Bau boomt – getrieben von der hohen Nachfrage. Insbesondere die Wohnungsbau-Offensive der neuen Bundesregierung und anstehende Klima-Sanierungen werden auch in den nächsten Jahren für volle Auftragsbücher sorgen“, ist sich die Gewerkschaft sicher.

Nur Beschäftigte in Betrieben mit Tarifbindung betroffen

Bezirksvorsitzender Bernd Günther sagt, die Zahlung sei in den Tarifverhandlungen Ende 2021 mit vereinbart worden. „Wir hätten uns auch was Anderes vorgestellt können. Die Zahlung hätte noch höher sein können, denn es wurde ja durchgearbeitet.“ Aber letztlich stünden nun zumindest die 220 Euro auf der Haben-Seite. Das Bauhauptgewerbe in Leipzig beschäftigt aktuell rund 5000 Menschen. Im Tarifbezirk, der auch noch die Kreise Leipzig, Nord- und Mittelsachsen umfasst, sind sogar insgesamt 18.500 Beschäftigte im Baugewerbe tätig.

Anspruch auf die 220 Euro Corona-Prämie hat jedoch nur, wer in einer Firma arbeitet, die dem Arbeitgeberverband angehört. Günther rät den Beschäftigten zum Lohn-Check. Er schätzt, dass es wohl 40 Prozent der Betriebe mit Tarifbindung sind. Im April gibt es in der Branche immerhin erneut ein Lohn-Plus von 2,8 Prozent.

Ost-Mindestlohn gilt im Westen nur für Helfer

In den kommenden Wochen wird es nun um den neuen Mindestlohn am Bau gehen. „Das ist ja der Skandal schon viele Jahre, dass der Mindestlohn im Bauhauptgewerbe im Osten bei 12,85 Euro liegt“, kritisiert der Bezirkschef. „Im Westen gilt das nur für Helfer auf dem Bau, im Osten sind jedoch auch die Facharbeiter so eingruppiert.“ Facharbeiter erhielten im Altbundesgebiet dagegen 15,70 Euro pro Stunde.

Die Verhandlungen vor zwei Wochen seien nun bis Mitte Februar vertagt worden, weil die Arbeitgeber nicht bereit gewesen seien, einzulenken. „Das wird gehörigen Ärger geben“, prophezeit Günther mit Blick auf die weitere Entwicklung. Er zieht dabei Parallelen zur vorher gegangenen Tarifrunde, als Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter zur Großdemo nach Berlin fuhren und dort Helme und Hämmer vors Verhandlungslokal warfen. „Das wird wieder so eine haarige Sache. Die Frauen und Männer werden sich das nicht gefallen lassen“, ist sich Günther sicher.

Aufträge in der Branche häufen sich derzeit

Dabei sei die Verhandlungsposition recht gut, zeigt sich der Gewerkschafter optimistisch. „Die vielen Aufträge in der Baubranche können derzeit gar nicht abgearbeitet werden, weil gar nicht so viele Leute da sind, um das alles zu realisieren.“ Jede Kommune und jeder Privatmann könne davon derzeit ein Lied singen. Der Auftragsstau der Firmen liege mittlerweile bei rund einem halben Jahr. Mindestens genau so lang dauere es für die Unternehmen laut Bundesagentur für Arbeit, um derzeit eine neue Fachkraft einzustellen. Für die Fachleute auf dem Bau sei das allerdings gut: Sie müssten sich nicht unter Wert verkaufen, sagt Günther.

Von Roland Herold