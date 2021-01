Leipzigs Chef-Infektiologe: Corona an manchen Tagen Todesursache Nr. 1 bis 2

Leipzig

Corona ist – tagesbezogen und regional verschieden – inzwischen Todesursache Nr. 1 bis 2 in Deutschland. Darauf weist Professor Christoph Lübbert hin, Leiter der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg und des Infektiologie-Fachbereichs am Uniklinikum. „Das muss man sich sicher im langjährigen Trend weiter anschauen“, so Lübbert. Eine relevante erhöhte Sterberate werde aber jetzt schon deutlich – gerade seit November 2020 in Sachsen.

Lübbert : Patienten sterben „an“ Corona – nicht „mit“

Normalerweise sterben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die meisten Menschen (etwa rund 1000 täglich) an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn, wie in der vergangenen Woche, an einem Tag 1244 Corona-Tote in Deutschland gemeldet werden, dann stirbt nahezu jede Minute ein Mensch an oder mit Corona, konstatiert Lübbert. Der Infektiologe verweist auf eine Autopsiestudie aus Hamburg, nach der in der ersten Welle 95 Prozent „an“ und nicht „mit“ Corona verstorben seien. Entsprechend hatten sich Lübbert und sein Kollege Professor Armin Sablotzki, Chefarzt der Klinik für Anästhesie- und Intensivtherapie am St. Georg, schon mit Blick auf die im St. Georg verstorbenen Covid-19-Patienten geäußert.

Hohe Impfbereitschaft beim Klinikpersonal

Die Impfbereitschaft beim Personal in den Leipziger Kliniken beträgt laut Lübbert 60 bis 80 Prozent, auf den Corona-Stationen am St. Georg über 90 Prozent. Bei den Ärztinnen und Ärzten in seinem Team liege die Impfquote bei 100 Prozent, so der Infektiologe. Insgesamt wurden in der Messestadt bislang rund 3700 Impfungen durchgeführt – es wurden keine Nebenwirkungen registriert. Jeden Tag werden in Leipzig im Schnitt rund 500 Dosen verimpft.

„ Intensivstationen weiter rappelvoll“

Derweil stabilisiert sich die Infektionslage in Leipzig ein wenig – die Situation auf den Intensivstationen bleibt aber angespannt. „Da ist es weiterhin rappelvoll“, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Dienstag nach der Sitzung des Krisenstabs. Das werde sich voraussichtlich bis Ende Januar auch nicht ändern. In Leipzig wurden am Dienstag 73 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. 320 Patienten lagen mit Covid-19 in hiesigen Kliniken (minus 1 zum Vortag); es gab 34 neue Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 174,8 (minus 33,6 zum Vortag). Im Rahmen von Sequenzierungen sind bislang keine Virus-Mutationen in Leipzig aufgetaucht – weder die britische Variante, noch die aus Südafrika.

Von Björn Meine