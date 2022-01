Leipzig

Omikron kommt auf Sachsen und Leipzig zu. Was bedeutet das – für uns alle und für unsere Kinder? Wie könnte sich die Pandemie weiterentwickeln, welche Lehren sollten wir aus den vergangenen zwei Jahren ziehen? Professor Christoph Lübbert ist Chefarzt der Klinik für Infektiologie, Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie am Klinikum St. Georg sowie Bereichsleiter für Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Im LVZ-Interview gibt er Antworten.

Auf dem Tisch liegt die 46. Sächsische Corona-Schutz-Verordnung. Welche staatlichen Vorgaben haben Ihnen eine echte Entlastung auf den Stationen gebracht?

Das Entscheidende waren die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung oder Kontaktreduktion. Die wirken nicht sofort, aber sie haben, mit Verzögerung, während der schlimmen Überlastungssituationen in den Kliniken wirklich geholfen.

Welche Maßnahmen bewerten Sie kritisch?

Sicher gab es in den Verordnungen manchmal Widersprüche. Allerdings: Innerhalb von vier, sechs Wochen kann eine Lage wissenschaftlich durchaus anders beurteilt werden. Der Wissensstand ist nichts Statisches – gerade in einer laufenden Pandemie. Und das spiegelt sich dann in solchen Verordnungen wider. Kontaktbeschränkungen haben ja unterschiedliche Schattierungen. Schulschließungen bewerten wir aus heutiger Sicht anders. Wir hatten etwa im Landkreis Meißen in der vierten Welle bei Schulkindern einmal eine Inzidenz von über 4000, Kitas und Schulen nehmen also am Infektionsgeschehen teil. Das allein ist aber kein Totschlagargument, um sie zu schließen. Dass zeitweise ab einer bestimmten Uhrzeit ohne triftigen Grund keiner mehr auf die Straße durfte, war sicher nur eingeschränkt wirksam.

Haben Sie schon Omikron-Patienten in der Klinik?

Ja. Wir sequenzieren am St. Georg nicht jeden, aber der Omikron-Anteil nimmt kontinuierlich zu. Wir sehen gerade die ersten Patienten, die im November dokumentiert mit der Delta-Variante stationär bei uns waren und jetzt, sechs Wochen später, mit Omikron im Testzentrum vorstellig werden, aber Gott sei Dank nicht wieder ins Krankenhaus müssen. Entscheidend ist der individuelle Aufbau einer Basisimmunität, die weitgehend dafür sorgt, dass man nicht wieder alle Viere von sich streckt. Das geht am Besten mit der Impfung.

Können Sie schon aus Ihrer klinischen Erfahrung sagen, dass Omikron weniger schwere Verläufe macht?

Aus unseren Daten hier bislang nicht eindeutig, aus anderen Ländern und Regionen schon. Es gibt mildere Verläufe – vor allem bei denen, die schon infiziert waren und bei den Geimpften, idealerweise bei den Geboosterten.

Viele wurden nervös, als es hieß, dass mehr Kinder betroffen sind.

In den Ländern mit starken Omikron-Wellen sind tatsächlich mehr Kinder betroffen – weil die Infektionszahlen, zum Beispiel in Südafrika oder in den USA, wahnsinnig hoch waren oder sind. Das ist ein statistischer Effekt.

Was wissen wir noch nicht über die Variante?

Wir wissen generell, dass selbst weniger schwere Corona-Infektionen länger Probleme machen können. In Form von Long Covid, also noch vier Wochen nach der Infektion, oder Post Covid, also noch zwölf Wochen später. Dazu wissen wir mit Blick auf Omikron noch gar nichts.

Wie sollen wir im Alltag umgehen mit dem mutierten Virus?

Die drei wichtigsten Maßnahmen bleiben: Kontaktreduktion, Impfung und Maske. Der Stellenwert von medizinischen Masken, insbesondere von FFP2-Masken, ist noch viel größer als zuvor, denn diese Variante zählt zu den ansteckendsten Viren, die wir kennen. Omikron ist ähnlich ansteckend wie die Masern. Das ist vor allem für ältere Leute wichtig, die sich bisher gut geschützt haben, aber die Impfung ablehnen. Zwar macht Omikron möglicherweise auch Ungeimpfte weniger krank, weil es sich vor allem auf die oberen Atemwege konzentriert und weniger Lungenentzündungen hervorruft, aber wir wissen es noch nicht genau.

Es gibt eine Gruppe, für die keine Impfempfehlung vorliegt – die unter Fünfjährigen. Müssen wir eine Durchseuchung dieser Altersgruppe tolerieren? Und ist das gefährlich?

Ich bin da relativ entspannt, weil alles dafür spricht, dass diese Kinder mit einer Sars-CoV-2-Infektion grundsätzlich gut zurechtkommen. Kleinkinder sind nicht im Fokus des Virus; was nicht ausschließt, dass im seltenen Einzelfall auch hier schwere Verläufe auftreten können.

Wie geht es mit dem Impfen weiter?

Klar ist inzwischen: Eine Grundimmunisierung gibt es erst nach drei Impfungen. Immungeschwächte und Über-60-Jährige werden eine vierte Impfung brauchen.

Was bringt die Impfung gegen Omikron?

Sehr guten Schutz vor schweren Verläufen und eine Abbremsung der Infektionsdynamik. Nehmen Sie Bremen: Dort ist die Inzidenz durch Omikron gerade sehr hoch, aber die Impfquote ist es auch. Viele werden vielleicht ein bis fünf Tage etwas krank sein – und dann ist Schluss. Das Geschehen wird kompakter. In vier bis sechs Wochen wird keiner mehr über Bremen reden. Dann ist Omikron hier.

Verlagert sich Ihre Sorge jetzt von einer Überlastung der Intensivstationen auf eine generelle Überlastung durch erhöhten Krankenstand?

Ich glaube, dass wir diese schwere Überlastung der Intensivstationen nicht mehr erleben, aber die Normalstationen möglicherweise noch mal strapaziert werden. Das Hauptproblem könnte werden, dass im Gesundheitswesen und anderen relevanten Bereichen der Infrastruktur gehäuft Menschen erkranken oder in Quarantäne müssen.

Bringt Omikron den Weg aus der Pandemie?

Wahrscheinlich ist, dass sich diese Variante in den nächsten Wochen flächendeckend durchsetzt, sich viele infizieren oder hoffentlich doch impfen lassen. Wir bekommen dann wieder einen entspannten Sommer und dann wird entscheidend sein, ob im Herbst und Winter über 90 Prozent der Menschen eine Grundimmunität haben. Ich bin verhalten optimistisch, dass das Infektionsgeschehen langsam in eine endemische Situation übergeht. Wir sollten das Virus aber besser kennenlernen, bevor wir es abschließend bewerten. Es gibt schon ein biologisches Drehbuch für Viren: Je länger eine Pandemie dauert, desto ansteckender wird der Erreger, aber desto mehr passt er sich auch an den menschlichen Wirt an und schwächt sich virologisch ab. Das ist das Eine – die Wirkung des Virus auf den Organismus. Das Andere ist die Reaktion des Organismus auf das Virus. Der Organismus erwirbt Immunität über verschiedene Infektionswellen oder mehrfaches Impfen. Nach diesem Drehbuch wären wir vielleicht nächstes Jahr in der Endemie, spätestens das Jahr darauf. Mit viel Glück und deutlicher Steigerung der Impfquote noch dieses Jahr.

Und wenn sich das Virus nicht ans Drehbuch hält?

Das ist schon einmal passiert. Wir hatten die Delta-Variante, die sehr viel ansteckender war als Alpha, und zugleich hat sie schwerer krank gemacht. Es gibt noch einen anderen Aspekt: Sars-CoV-2 kann mehr Tierspezies infizieren, als wir zunächst dachten. Erst waren es Nerze, Hunde und Katzen, später auch Hamster. Anfang Dezember 2021 wurde bekannt, dass sich zwei Nilpferde im Zoo von Antwerpen angesteckt hatten. Es gehört zu den biologischen Überraschungen, dass sich ein Virus über längere Zeit im Tierreich aufhält, verändert und dann wieder zum Menschen zurückkommt. Es kann sein, dass es uns dann wieder schwerer krank macht. Ich bin kein Alarmist, aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass es solche Mechanismen geben kann. Wir sollten die Wandlungsfähigkeit des Virus nicht unterschätzen.

Wenn Sie Herrn Lauterbach im Sommer auf ein Bier treffen – was würden Sie ihm sagen?

Wir als Land bewältigen diese Pandemie nicht perfekt, aber ganz gut. Auch weil wir ein relativ dichtes Netz an Krankenhäusern mit ausreichend Intensivbetten haben. Es gab in Deutschland meines Wissens bisher niemanden mit Covid-19, der elendig erstickt ist, weil er keinen Sauerstoff bekommen hat. Das haben wir aber in anderen Ländern gesehen. Für die Zukunft: So wie wir leben, ist die Wahrscheinlichkeit nicht unbeträchtlich, dass so etwas wieder passiert; dass wir zum Beispiel Sars-CoV-3 bekommen – ein verändertes Virus, das aus dem Tierreich zurückkehrt. In der Krankenhausplanung sollte das Thema „Pandemie“ eine größere Rolle spielen. Es braucht spezialisierte und regional klug verteilte Infektionsschutzzentren, aber auch Versorgung in der Fläche. Es kann nicht sein, dass von gut 1900 Krankenhäusern weniger als 600 übrig bleiben, wie es die Bertelsmann-Stiftung vorgeschlagen hat. Es braucht weiter einen gewissen Gemeinsinn, den es in der Pandemie auch zwischen den Kliniken gab, weil sie gut zusammengearbeitet haben. Es muss sicher mehr Kooperation, Abstimmung bei Spezialisierung und Schwerpunktbildung und weniger Verteilungskämpfe geben.

Zur Person Christoph Lübbert (51)ist seit 2012 Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und seit Januar 2020 in Personalunion zugleich Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat in Kiel studiert sowie in der Schweiz und in Südafrika, bevor er 2008 als Oberarzt nach Halle ging und 2012 ans UKL wechselte. Neben der Medizin schlägt Lübberts Herz für den Umwelt- und Naturschutz, seinen Zivildienst leistete er beim World Wide Fund for Nature (WWF). Der Mediziner war früher auch als Reisejournalist tätig und ist neben einer großen Zahl von medizinischen Fachveröffentlichungen zudem Autor von Reiseführern über die afrikanischen Staaten Botswana, Uganda und Ruanda. Christoph Lübbert ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Was muss noch passieren im Gesundheitswesen, was haben wir über die Krankenpflege und den Klinikbetrieb der Zukunft gelernt?

Wir sind nicht alle im Burnout, aber sehr wohl erholungsbedürftig. Wir dürfen Pflege nicht als Kostenfaktor sehen, sondern als absolut wertvolle Ressource. Es braucht adäquate Bezahlung, vernünftige Arbeitszeitmodelle, noch mehr Augenhöhe zwischen dem ärztlichen und dem Pflegepersonal, mehr Werbung um junge Menschen für diesen wichtigen Beruf. Auch Krankenhausverwaltungen und Kostenträger sind gut beraten, die Leute anzuhören und nicht über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden.

Von Björn Meine