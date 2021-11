Leipzigs Chef-Infektiologe: „Sachsens Intensivbetten sind nächste Woche voll“

Leipzig

Professor Christoph Lübbert steht in der Corona-Krise noch ganz unter dem Eindruck einer Delegationsreise nach Uganda, wo das Uniklinikum medizinische Studien begleitet. In dem Land stehen für 46 Millionen Einwohner nur acht voll ausgestattete Intensivbetten zur Verfügung, es gilt noch immer ein Lockdown mit Ausgangssperren, die Schulen sind seit März 2020 geschlossen.

Für Deutschland hatte der Chef der Infektiologie-Stationen an Uniklinik und St. Georg bereits im Juni einen „Sommer des Impfens“ gefordert. Daraus wurde nichts. Was kann man jetzt noch tun? Ein Interview.

Patienten in Leipzigs Kliniken Mit Stand vom Dienstag, 16. November, befanden sich 42 Patienten mit Covid-19 im Klinikum St. Georg. Vier von ihnen wurden auf der Intensivstation (ITS) behandelt, 38 auf anderen Stationen, 4 dieser 38 werden unter IMC-Bedingungen behandelt (Intermediate Care: Behandlungsstufe zwischen Intensiv- und Normalstation). Am Uniklinikum Leipzig lagen am Dienstag jeweils 21 Menschen mit Covid-19 auf der Intensiv- und auf Normalstation. Am Helios-Parkklinikum waren es 26 Personen (ITS: 2), am Herzzentrum drei (ITS: 1), in der Heliosklinik Schkeuditz 6 (ITS: 2).

Ende Juni haben Sie gesagt: Das muss ein Sommer des Impfens werden.

Es war kein Sommer des Impfens in Deutschland, insbesondere in Sachsen. In Portugal beispielsweise sind 88 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Die Leute dort haben etwas gelernt aus der Pandemie, sie haben Vertrauen in das staatliche Impfprogramm, die Inzidenz liegt aktuell bei 100, das Leben ist fast normal. In Spanien und Italien haben die Menschen es auch begriffen, unter anderem, dass der Tourismus anders nicht funktionieren wird. Meine Erwartungshaltung war, dass wir das in Sachsen auch hinkommen. Wir sind mit diesem Anspruch gescheitert. Im Erzgebirgskreis beispielsweise sind momentan nur 45 Prozent der Menschen doppelt geimpft. Selbst in der weltoffenen Großstadt Leipzig sind es gerade mal etwas über 60 Prozent. Die Impfquote muss aber 85 bis 90 Prozent betragen, damit man in das Infektionsgeschehen richtig Ruhe rein bekommt.

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in Sachsen ein?

Wir bringen unser Gesundheitswesen in die Überlastung. Bei den Normalstationen ist die Grenzmarke der Covid-Betten bereits deutlich überschritten, die 420 Covid-Intensivbetten in Sachsen sind nächste Woche voll. Das hat erhebliche Auswirkungen, die offenbar immer noch nicht allen klar sind. Wenn jemand einen Schlaganfall hat, einen akuten Herzinfarkt, wenn jemand dringend eine Bypass-OP braucht oder bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, dann ist es schon jetzt nicht mehr so einfach, ihm das richtige Krankenhausbett zu besorgen. Und die Lage verschärft sich. Selbst die Möglichkeiten zur Verlegung in andere Bundesländer werden immer weniger. Dass zu viele Menschen beim Impfen als wichtigster Präventionsstrategie nicht mitmachen und sich entsolidarisieren, führt dazu, dass Patienten schlecht oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr versorgt werden können.

Zur Person Christoph Lübbert (50) ist seit 2012 Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Leipzig (UKL) und seit Januar 2020 in Personalunion zugleich Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat in Kiel studiert sowie in der Schweiz und in Südafrika, bevor er 2008 als Oberarzt nach Halle ging und 2012 ans UKL wechselte. Neben der Medizin schlägt Lübberts Herz für den Umwelt- und Naturschutz, seinen Zivildienst leistete er beim World Wide Fund for Nature (WWF). Der Mediziner war früher auch als Reisejournalist tätig und ist neben einer großen Zahl von medizinischen Fachveröffentlichungen auch Autor von Reiseführern für Botswana, Uganda und Ruanda. Christoph Lübbert ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Sie sprechen von Triage-Situationen.

Es wäre schrecklich, ist aber im Bereich des Möglichen. Die Bevölkerung hat das so nie erlebt. Wir sind nicht im Krieg – seitdem ich das Gesundheitswesen in Deutschland kenne, gab es so etwas nicht.

Wie geht es dem Personal auf Ihren Infektionsstationen?

Unsere Infektiologie mit 44 Planbetten behandelt jetzt schon wieder zu 70 Prozent nur Covid-Patienten. Es kommen vermehrt Schwerkranke, die zwar noch nicht intensivpflichtig, aber sehr aufwändig zu behandeln sind. Meine Leute sind in der Tendenz ausgebrannt und müde. Das waren fast zwei Jahre Schwerstarbeit. Die kurzen Erholungsphasen im Sommer haben zum Regenerieren nicht gereicht. Für die Kolleginnen und Kollegen gab es während der bisherigen Infektionswellen viele Wochen und Monate, die so aussahen: arbeiten, schlafen, arbeiten. Und nun geht es weiter. In der ersten, zweiten und dritten Welle hatten wir null Personalverlust durch Krankheit. Jetzt geht das los. Viele sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können einfach nicht mehr. Wir sind auch frustriert, weil es halt einen anderen Weg gegeben hätte.

Obwohl längst klar ist, dass vor allem Ungeimpfte mit schweren Verläufen in den Kliniken landen: Die Debatte um geimpfte Patienten auf den Stationen reißt nicht ab.

Wir sind am St. Georg eines von bundesweit sieben Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger – neben Hamburg, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart und München. Auf allen Intensivstationen dieser Zentren liegen zu 80 bis 90 Prozent Ungeimpfte. Die anderen sind hochbetagt und wurden vor acht oder mehr Monaten geimpft; da ist die Immunität nicht mehr so gut, dass ein schwerer Verlauf wirksam verhindert wird. Oder es sind Menschen mit extremer Abwehrschwäche, zum Beispiel Leukämiepatienten oder Organtransplantierte. Auf den Normalstationen kommen auch vor längerem Geimpfte mit milden Verläufen an, und es zählen Patienten in die Statistik, die wegen ganz anderer Krankheiten in die Kliniken kommen und eher zufällig positiv getestet werden. Den Anspruch einer hundertprozentig wirksamen Impfung gab es nie.

Wie kann man noch überzeugen?

Es gibt sehr solide Daten und Fakten, an denen man sich gut orientieren kann, wie bei einer Autofahrt zwischen Begrenzungspfosten und Leitplanken. Es liegt alles auf dem Tisch. Trotzdem haben viele eine vorgefertigte, feste und sachlich leider falsche Meinung – und alles was die stört, gilt nicht. In meiner Familie sind alle geimpft. Auch mein 13-jähriger Sohn, der das selbst mit entschieden hat.

Im Juni haben Sie im LVZ-Interview erklärt: „Es kann sein, dass wir im Oktober, November, Dezember feststellen, dass sich wieder mehr Geimpfte infizieren und es eine Booster-Impfung braucht. Ich habe den Eindruck, dass die Politik das nur teilweise auf dem Schirm hat und vorbereitet.“ Wurde zu spät mit dem Boostern begonnen?

Ich hätte gern Unrecht behalten. Wir hatten den Sommer-Effekt plus Wahlkampf, in dem sich Politiker zu wenig darum gekümmert haben. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat leider auch erst relativ spät eine Empfehlung gegeben. So fangen wir also an zu boostern, nachdem die Impfzentren gerade abgebaut sind.

Wer soll sich wann und wie boostern?

Vor allem Über-60-Jährige, deren Impfung bereits sechs Monate her ist, prinzipiell aber alle Erwachsenen. Wer mit einem Vektorvakzin geimpft wurde, sollte sich nach den neuesten Daten bereits nach vier Monaten boostern lassen. Der Schutz vor symptomatischer Infektion verbessert sich bei den Über-60- Jährigen durch Boosterung mit einem mRNA-Impfstoff um den Faktor 20 – das ist ein echter Turbo. Der Schutz vor schwerer Erkrankung steigt auch nochmals an.

Wie geht es weiter mit dem Impfen?

Ich kann mir vorstellen, dass die Grundimmunisierung durch mRNA-Impfstoffe künftig aus drei Impfungen besteht. Wahrscheinlich braucht es später weitere Auffrischungen. Wie genau der zeitliche Ablauf sein wird, weiß derzeit niemand. Auch für Genesene gilt vermutlich: Eine Infektion allein reicht nicht, um eine lang anhaltende, robuste Immunität zu entwickeln, es bedarf einer Ergänzung durch Impfung oder erneuter Infektion.

Wie hoch ist die Gefahr durch neue Varianten?

In Kolumbien ist die Mu-Variante, B.1.621, unterwegs, die inzwischen die ursprünglich aus Brasilien stammende Gamma-Variante verdrängt hat. Mu ist problematisch, weil die zugelassenen Impfstoffe nicht mehr ausreichend wirken. Sie verbreitet sich aber zurzeit nicht in Regionen, in denen die Delta-Variante dominiert. Delta ist viel ansteckender und konkurrenzstärker. Grundsätzlich besteht stets die Gefahr neuer Virusvarianten. In Ländern mit hohen Impfquoten nimmt die Mutationsfrequenz des Coronavirus aber deutlich ab. Die Impfung bringt auch in dieser Hinsicht gute Effekte.

Wann kommen an Delta angepasste Impfstoffe?

Moderna und Biontech/Pfizer haben Prototypen im Kühlschrank. Im Moment ist der Bedarf nicht immens, weil die jetzigen Impfstoffe immer noch gut wirken. Es macht jedenfalls keinen Sinn, zu warten. Das gilt übrigens auch für diejenigen, die auf ganz andere Impfstoffe warten. Der Valneva-Impfstoff, ein klassischer Totimpfstoff, ergänzt durch Wirkverstärker, kommt frühestens im ersten Quartal 2022. Das proteinbasierte Vakzin von Novavax wird mit Glück im Januar zugelassen, vielleicht auch später. In einer Welle wie der jetzt laufenden, die ein extrem hohes Ansteckungsrisiko mit sich bringt, kann ich nur dringend raten: Leute, lasst Euch jetzt impfen – mit dem, was da ist. Die Nebenwirkungen von Biontech/Pfizer sind extrem selten. Man muss das sauber abwägen gegen die hohen Risiken der Covid-19-Erkrankung.

Was ist mit den neuen Medikamenten Paxlovid von Pfizer und Molnupiravir von Merck?

Molnupiravir ist nicht ganz so vielversprechend. Das Potenzial eines Game-Changers sehe ich vor allem für Paxlovid, weil man es als Tablette verabreicht und die Wirksamkeit in Studien hinsichtlich der Vermeidung eines schweren Krankheitsverlaufs bei 80 bis 90 Prozent liegt. Wird es früh gegeben, kann das Risiko einer Krankenhausbehandlung signifikant minimiert werden. Eine Zulassung in Europa ist aber nicht vor dem ersten Quartal 2022 zu erwarten – für die vierte Welle kommt das zu spät.

Was kann man jetzt kurzfristig tun, um das Infektionsgeschehen auszubremsen?

Wer jetzt seine Impfserie startet, erreicht hinreichende Immunität erst nach fünf bis sechs Wochen, wer jetzt geboostert wird, nach sieben bis zehn Tagen. Der Königsweg aus der Pandemie ist das Impfen, aber die momentane Situation entspannt sich allein dadurch nicht. Es gilt jetzt wieder strikt: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Lüften und vor allem Maske tragen. Außerdem viel testen, Kontakte reduzieren, Online-Meetings, Homeoffice, möglichst keine Großveranstaltungen. Das Ordnungsamt muss die Einhaltung der 2G- oder 3G-Regeln mit Hilfe der Polizei kontrollieren. Es ist kein Kavaliersdelikt, sich darüber hinwegzusetzen. Ich kann ja auch nicht ständig bei Rot über die Ampel fahren oder in der 30er-Zone mit Tempo 70 fahren, weil die Straße frei ist. Individual- und Freiheitsrechte sind ein hohes Gut. „Freiheit“ bedeutet aber nicht, sich bewusst unsozial zu verhalten.

2G, 3G, 2G-plus – was ist der richtige Weg?

Ich halte 2G für sinnvoll, für größere Veranstaltungen in Innenräumen und besondere Bereiche wie Clubs und Diskotheken 2G-plus – also zusätzliche Tests.

Sind Sie für eine allgemeine Impfpflicht?

In meinem tiefsten Inneren bin ich entschieden dagegen, weil ich glaube, dass das eine Frage von Überzeugung und Vertrauen ist. Aber eben auch von Vernunft und Solidarität mit anderen – und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr schwant mir: Wir werden einen erheblichen Teil der Ungeimpften mit Argumenten und Aufklärung nicht überzeugen. Was bleibt dann noch übrig? Die Infektionen laufen lassen? Dann fliegen uns die Krankenhäuser um die Ohren.

Wann ist endlich Schluss mit der Pandemie?

Die Pandemie ist beendet, wenn 90 Prozent der Bevölkerung nicht mehr empfänglich für das Virus sind – aufgrund von durchgemachten Infektionen oder ausreichendem Impfstatus. Ich gehe davon aus, dass es in diesem Winter noch zu einer höheren Impfquote kommt, und dass sich viele infizieren, die die Impfung ablehnen. Dann werden wir wahrscheinlich bis Mai 2022 in Deutschland in diesen 90-Prozent-Bereich kommen, sofern wir nicht von einer so genannten Immun-Escape-Variante überrascht werden. Danach wird uns das Virus weiter begleiten, Covid-19 wird sich also zu einer endemischen Krankheit entwickeln, die regelmäßig gehäuft auftritt, aber keine epidemischen Ausmaße mehr erreicht.

Von Björn Meine