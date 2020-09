Leipzigs Chef-Infektiologe: So gefährlich ist das West-Nil-Virus

Leipzig

Bei sieben Leipzigern wurde das West-Nil-Virus diagnostiziert – sie wurden oder werden an der Leipziger Uniklinik (UKL) behandelt. Die meisten stationär, ein älterer Patient liegt sogar auf der Intensivstation und wird beatmet. Trotzdem ist das Virus keine größere Gefahr für die Allgemeinheit, sagt Professor Christoph Lübbert, Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am UKL und Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg.

Hohe Dunkelziffer: Bis zu 700 Infizierte im Großraum Leipzig ?

80 Prozent würden von ihrer Infektion gar nichts bemerken, circa 20 Prozent hätten Symptome und nur ein Prozent der Betroffenen erkranke so schwer, dass ein Klinikaufenthalt nötig wird. Deshalb rechnet Lübbert auch mit einer hohen Dunkelziffer – allein im Großraum Leipzig könnten derzeit bis zu 700 Menschen infiziert sein. Aber warum gerade jetzt?

Wird Leipziger Tieflandsbucht zur Virus-Zone?

„Das ist eine Nachwirkung der heißen zweiten Augusthälfte“, sagt der Mediziner. Das West-Nil-Virus wurde 1937 erstmals in Uganda nachgewiesen, später in anderen Ländern Afrikas und Asiens, dann in Südeuropa. Mit dem Klimawandel hat es Deutschland erreicht – und da spielt nun auch die Leipziger Tieflandsbucht als Wärmeinsel eine Rolle, konstatiert Lübbert. Übertragen wird das Virus vor allem durch Mücken. Aber nur bei sehr heißen Temperaturen kann sich der Erreger in der Mücke so stark vermehren, dass diese es bei einem Stich über ihren Speichel weiter auf den Menschen überträgt.

Lübbert rechnet wegen Klimawandel mit immer mehr Infektionen

Das Virus ist deutlich weniger gefährlich als etwa das neuartige Coronavirus. Leipzigs Chef-Infektiologe rechnet aber damit, „dass wir uns wegen der immer wärmeren Sommer auch auf steigende Infektionszahlen beim West-Nil-Virus einstellen“ müssen. Entsprechender Mückenschutz werde deshalb in den kommenden Jahren wichtiger. Zugleich könnte aber die zuletzt stockende Impfstoffforschung einen Schub erfahren, wenn es mehr Infizierte gibt.

Tote Vögel nicht anfassen

Die zentralen Virus-Wirte sind übrigens nicht Mücken, sondern Vögel. „Das Virus steckt im Lymphsystem, im Blut und in der Haut toter Vögel“, erklärt Christoph Lübbert. „Wer einen toten Vogel mit hoher Viruskonzentration anfasst und eine kleine Hautwunde hat oder sich hinterher ins Gesicht greift, kann sich theoretisch anstecken“, warnt der Mediziner. Es seien Einzelfälle von Vogelzüchtern bekannt, die so krank wurden. Eine Mensch-zu-Mensch-Infektion sei aber praktisch ausgeschlossen.

