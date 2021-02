Leipzigs IHK-Präsident: Sechs Prozent aller Unternehmen von Insolvenz bedroht

Leipzig

Die Wirtschaft in Sachsen leidet unter den Corona-Einschränkungen. Laut einer aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie-und Handelskammer zu Leipzig (IHK) fühlen sich sechs Prozent aller Unternehmen von Insolvenz bedroht – im Einzelhandel sind es neun Prozent und im Gast- und Tourismusgewerbe sogar zwölf Prozent. Leipzigs IHK-Präsident Kristian Kirpal fordert deshalb im LVZ-Interview einen klaren Fahrplan zur Öffnung.

Frage: Herr Kirpal, wie geht es denn der Wirtschaft in Sachsen?

Corona hat die Wirtschaft weiter fest im Griff. Wie unsere aktuelle Konjunkturumfrage zeigt, spüren 80 Prozent der sächsischen Firmen die negativen Auswirkungen des Lockdowns deutlich bis sehr deutlich. Die Umsätze sind zum Teil massiv eingebrochen, jedes dritte Unternehmen hat Kurzarbeit beantragt, 30 Prozent aller Firmen schrauben ihre Investitionen zurück. Um so mehr brauchen wir jetzt endlich einen Fahrplan, wie wir aus der Krise kommen.

Sachsen Regierung will jetzt Click&Collect wieder ermöglichen. Sind Sie zufrieden?

Auf dieses Zeichen haben viele lange gewartet. Sachsen war das einzige Bundesland, das sich gegen Click&Collect ausgesprochen hat.

Welche Erwartungen haben Sie an das Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel?

Die Inzidenz-Zahlen sinken. Deshalb sehen wir die Politik in der Pflicht, jetzt Wege für eine Rückkehr ins normale Wirtschaftsleben aufzuzeigen. Konkret erwarten wir, dass ab 15. Februar erste Öffnungsschritte für Händler, Dienstleistungsbetriebe mit Ladengeschäft und körpernahe Dienstleistungen erfolgen. Wir fordern ebenso, dass Outdoor-Sporteinrichtungen und Zoos öffnen.

Und was ist, wenn die Politik die Zeit für diese Lockerungen noch nicht gekommen sieht?

Für viele Betriebe ist die Situation katastrophal. Was obendrein schmerzt, ist diese Ungewissheit. Wir brauchen endlich einen Fahrplan für die Öffnung. Das Hin und Her im Schulbetrieb ist zermürbend. Dem Handel und der Gastronomie fehlt Klarheit: Dürfen sie bis Ostern oder doch erst danach öffnen? So etwas kann man nicht eine Woche zuvor kommunizieren. Die Betriebe und Lieferanten müsse sich darauf einstellen können.

Fühlen Sie sich in diesen Fragen von der Landesregierung unterstützt?

Wir hatten in der Tat erwartet, dass der Wirtschaftsminister das Krisenmanagement übernimmt und sich gegenüber dem Sozialministerium, der Staatskanzlei und auch beim Finanzminister für die Unternehmen stark macht. Bis heute vermissen wir Antworten auf diese Fragen: Wie kommen wir aus der Krise heraus, welche wirtschaftspolitischen Schritte geht Sachsen, um die Unternehmen zu retten? Ich rede nicht nur von den nächsten vier Wochen, sondern von einer langfristigen Planung. All das fehlt.

Auf einer Skala von eins für fünf - wie würden Sie das Krisenmanagement von Wirtschaftsminister Martin Dulig benoten?

Unsere Erwartungshaltung an ein Krisenmanagement ist eine andere.

Sie sprechen davon, dass die Situation vieler Unternehmen katastrophal ist. Gibt es in der Konjunkturanalyse Aussagen, wie viele Firmen von Insolvenz bedroht sind?

Schon jetzt fühlen sich sechs Prozent aller Unternehmen, die an der Befragung teilgenommen haben, von Insolvenz bedroht – im Einzelhandel sind es neun Prozent und im Gast- und Tourismusgewerbe sogar zwölf Prozent. Was nach der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht auf uns zukommt, lässt sich nur erahnen. Fakt ist, dass sich bei 43 Prozent der Unternehmen im Zuge der Corona-Krise die Finanzierungssituation verschlechtert hat. 28 Prozent verzeichnen einen Rückgang des Eigenkapitals und weitere 18 Prozent haben bereits Liquiditätsengpässe.

Leipzigs OBM Burkhard Jung glaubt, dass sich nach Corona die Innenstadt verändern wird. Der Einzelhandel müsse sich stärker online orientieren und den stationären Handel eher als Erlebniseinkauf aufstellen, sonst hat er keine Chance mehr. Sehen Sie das auch so?

Schon heute versuchen zahlreiche Geschäfte neben dem klassischen Verkauf, ihre Waren auch im Internet anzubieten. Für die Kleinen ist es aber überaus schwer, mit den Großen, die wesentlich mehr Reichweite und aufgrund ihres Umsatzes zumeist auch bessere Preise haben, mitzuhalten. Geschäfte in Leipzigs Innenstadt werden nach der Krise weniger Schwierigkeiten haben als Händler in Städten wie Delitzsch, Torgau oder Oschatz. Deshalb sollten für eine geraume Zeit Beschränkungen für den Handel wegfallen.

Woran denken Sie dabei?

Ich denke an eine Ladenöffnung auch an Sonn- und Feiertagen. Das ist für den Handel wichtig und um die Innenstädte wieder zu beleben. Wir brauchen aber auch wieder mehr Touristen, deshalb plädiere ich für die Aussetzung der Gästetaxe. Außerdem sollten die Kommunen für eine gewisse Zeit keine Gebühren für die Außennutzung der Gaststätten erheben. Und das mindestens bis Ende des Jahres.

Immer wieder ist kritisiert worden, dass die vom Bund bereitgestellten Hilfen nicht in dem Maße bei den Unternehmen ankommen, wie erwartet. Hat sich das geändert?

Noch immer klemmt es bei den November- und Dezemberhilfen. Für ein hoch entwickeltes Land wie die Bundesrepublik ist das ein absolutes Armutszeugnis. Leider läuft es bei den von vielen ersehnten Überbrückungshilfen III nicht anders. Diese können wohl erst Ende Februar beantragt werden. Bevor Geld fließt, werden weitere Wochen vergehen. Die Unternehmen müssen also wieder vorfinanzieren. Es ist nicht zu verstehen, warum das alles nicht viel früher auf den Weg gebracht worden ist. Die Welle kam doch nicht überraschend. Erst im November wurde darüber geredet, wie ein Antragsformular zu programmieren ist. Dazu fällt mir nichts mehr ein.

Sie haben gefordert, dass Sachsen außer Darlehen auch Hilfen bereitstellen soll. Hätte das den Unternehmen geholfen?

Sachsen ist auch hier einen Sonderweg gegangen, denn andere Länder haben ihren Unternehmen in der ersten Corona-Welle diese Hilfen, die man nicht zurückzahlen muss, geboten. Das ist eine Ungleichbehandlung, die wir immer wieder angeprangert haben. Die Wirtschaft in Sachsen ist – anders als in anderen Bundesländern – sehr kleinteilig. Den Kleinen fehlt oft der Finanzpuffer, deshalb haben wir immer wieder auf eine Zwischenfinanzierung für die Unternehmen gedrängt. Auch die ist nicht gekommen. Statt dessen wird unentwegt auf den Bund geschimpft, dass die Hilfen aus Berlin nicht rechtzeitig kommen. Wie schon gesagt, mit einem Krisenmanagement, das den Namen verdient, hat das alles nichts zu tun.

Gibt es Branchen die gut durch Corona-Krise gekommen sind?

Die Industrie, noch vor einem Jahr das Sorgenkind, erweist sich als Stabilitätsanker, ein Aufwärtstrend ist unverkennbar. Auch in der Baubranche sind die Auswirkungen nicht so gravierend. Noch ist das so, muss man dazu sagen. Denn bei den Geschäftserwartungen dominiert die Skepsis.

Wann rechnen Sie mit einem Rückgang?

Die Auswirkungen auf den Bausektor sind erfahrungsgemäß erst in ein paar Monaten, vielleicht auch erst Anfang 2022 zu spüren. Der kommt aber, da das Auftragsvolumen aus der Privatwirtschaft stark rückläufig ist. Das sollte ein Alarmzeichen für die Kommunen und den Freistaat sein. Notwendig sind jetzt unbedingt staatliche Investitionen. Die Bauunternehmen brauchen diese Aufträge zur Stabilisierung der Lage. Deshalb sind solche Meldungen aus dem Wirtschaftsministerium total kontraproduktiv, dass im nächsten Doppelhaushalt die Investitionen in den Straßenausbau massiv zurückgefahren werden. Wir fordern, das noch einmal zu überdenken.

Von Hannah Suppa und Andreas Dunte