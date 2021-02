Leipzigs OBM Burkhard Jung plädiert für Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen

Leipzig

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) warnt vor vorschnellen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. „Wir dürfen keinen erneuten Lockdown riskieren, nur weil wir uns nach Normalität sehnen und jetzt zu schnell die Maßnahmen lockern. Es führt wohl kein Weg daran vorbei, die Beschränkungen zu verlängern“, sagte er in seiner Funktion als Städtetagspräsident der „Rheinischen Post“.

Ähnlich wie Leipzigs Stadtoberhaupt sehen es auch einige Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer. „Ich denke, was realistisch ist, dass wir miteinander sagen, dass der Lockdown bis zum 1. März fortgesetzt werden soll“, erklärte Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“.

Es gibt aber auch andere Meinungen: Für Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sind zeitnahe Lockerungen der Corona-Maßnahmen dagegen vertretbar. „Ich halte es für verantwortbar, wenn die Schritte überschaubar sind und wir ein gesellschaftliches Verständnis haben, dass bei Zunahme der Infektionen auch wieder weniger öffentliches Leben notwendig ist“, so Kretschmer im Interview mit der LVZ.

Kretschmer und Amtskolleginnen und -kollegen werden am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten, wie es nach dem 14. Februar weitergehen soll.

Von Matthias Puppe