Leipzigs OBM Jung dankt Soldaten

Leipzig

„Ich bin hier, um die Verbundenheit der Garnisonsstadt Leipzig mit ihren Soldaten zu zeigen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) beim Neujahrsempfang der Bundeswehr am Donnerstag. In Frieden zu leben, sei nichts Selbstverständliches. Es scheine ein wenig tabuisiert zu sein, den Soldaten für ihren Dienst Dank und Anerkennung auszusprechen, so Jung weiter. Er tue dies hiermit, unterstrich er in der gut gefüllten Aula der Leipziger General-Olbricht-Kaserne. Etwa die Hälfte der Gäste trug Uniform. Zugleich dankte Jung dem Ausbildungskommando des Heeres, das seit sechs Jahren seinen Sitz in Leipzig hat, für die Unterstützung bei der Entschärfung von zwei Weltkriegsbomben in Eutritzsch. Und er fügte hinzu: „Das ist einer der schönsten Neujahrsempfänge, die wir hier haben.“

General Wagner : „Wir Soldaten fühlen uns sehr wohl in Leipzig “

Das dürfte den Hausherrn, Generalmajor Norbert Wagner, besonders gefreut haben. Denn der Chef des Ausbildungskommandos konnte zuvor eine lange Liste von Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz, Armee und Gesellschaft begrüßen. Auch der General verwies mit Blick auf den mittleren Osten, auf Syrien, Libyen und die Ukraine darauf, dass sich die Sicherheitslage verschärft habe. In der globalisierten Welt habe dies Auswirkungen auf Europa und Deutschland. Auch 2020 werden daher in der Bundeswehr etwa 40 000 Soldatinnen und Soldaten in der Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen gebunden sein, so der General. Sein Kommando, das für die gesamte Ausbildung im Heer zuständig ist, werde diese „methodisch verbessern und inhaltlich entfrachten“. Auch die Offiziersschule in Dresden und die Unteroffiziersschule in Delitzsch sind dem Leipziger Kommando unterstellt. „Wir Soldaten des Ausbildungskommandos fühlen uns sehr wohl in Leipzig. Als Staatsbürger in Uniform sind wir fest integriert“, unterstrich der General beim Neujahrsempfang.

Generalmajor Norbert Wagner während seiner Rede beim Neujahrsempfang des Ausbildungskommandos des Heeres in Leipzig am 23. Januar 2020. Quelle: Dirk Knofe

Mehr Respekt und Achtung für Menschen in Uniform

Für diese Verbundenheit zwischen der Truppe und der Stadt steht insbesondere der Freundeskreis der Bundeswehr, den es seit 18 Jahren gibt. Dessen Vorsitzender Achim Haas erinnerte an das letzte Benefizkonzert der Bundeswehr im Gewandhaus, das der Verein mit organisierte und das eine Spendensumme von 20 000 Euro erbrachte. Und der ehemalige CDU-Stadtrat schickte noch einen Appell in den Raum: „Ich wünsche mir, dass die Anerkennung für Menschen in Uniform zunimmt, seien es Soldaten, Polizisten oder Feuerwehrleute. Sie verdienen Respekt und Achtung.“ Dafür bekam er viel Beifall und zustimmendes Nicken.

Neumann für öffentliche Gelöbnisse

Christoph Neumann, der für die AfD um das Oberbürgermeisteramt kandidiert und auch auf dem Empfang war, führte diesen Gedanken gegenüber der LVZ noch weiter. „Als Oberbürgermeister würde ich die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr weiter verstärken und auch für öffentliche Gelöbnisse auf dem Marktplatz oder dem Augustusplatz plädieren“, sagte Neumann, der als Bundestagsabgeordneter auch Mitglied im Verteidigungsausschuss ist.

Christoph Neumann (AfD), OBM-Kandidat, Stadtrat und Bundestagsabgeordneter auf dem Neujahrsempfang des Ausbildungskommandos in Leipzig am 23. Januar 2020. Quelle: Dirk Knofe

OBM-Wahl war Gesprächsthema

Natürlich waren auch die OBM-Wahl und die Sicherheit in Connewitz Gesprächsthemen beim Neujahrsempfang. So sprach Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze mit OBM Jung über die Demonstrationen am kommenden Sonnabend wegen einer verbotenen Internetplattform. Lange blieb der Polizeichef aber nicht. Mit dem Handy am Ohr verschwand er vorzeitig.

Achim Haas ( CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass sein Parteifreund Sebastian Gemkow bei der OBM-Wahl „noch Fahrt aufnimmt und dazu gewinnt“. Der sächsische Wissenschaftsminister, der bei der Wahl am 2. Februar um den Chefposten im Leipziger Rathaus kandidiert, habe gute Chancen, ist sein Parteifreund überzeugt.

Michael Weichert, ehemaliger grüner Stadtrat und Landtagsabgeordneter, wiederum ist ziemlich sicher, dass Katharina Krefft das beste Ergebnis holen wird, das je ein grüner OBM-Kandidat in Leipzig hatte. Er finde es gut, dass mit Krefft, Gemkow und der Linken-Kandidatin Franziska Riekewald eine neue Generation antrete, so der Honorarkonsul für Bosnien und Herzegowina.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch Sparkassenchef Harald Langenfeld, Christel und Friedrich Magirius, Brigadegeneral a. D. Harald Fugger, Anwalt Christoph von Berg, Kunstmäzen Wolf-Dietrich Speck von Sternburg, Nordsachsens Landrat Kai Emanuel und Oberstarzt der Reserve Prof. Stefan Langer.

Von Anita Kecke