Leipzigs Oberbürgermeister Jung hält Schulöffnungen für verfrüht

Leipzig

Am Dienstag kommen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) zusammen und diskutieren über weitere Verschärfungen des bestehenden Lockdowns – vor allem die längerfristige Schließung von Schulen und Kitas ist dabei im Gespräch. Dennoch holt Sachsen bereits am Montag 50.000 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen zurück in den Präsenzunterricht, wenn auch mit angebotenen, kostenlosen Schnelltests. „Ich halte die teilweisen Schulöffnungen in der Tat für verfrüht“, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Sonntag der LVZ. „Ich werde und will mich nicht an täglich 1000 Tote in Zusammenhang mit Corona gewöhnen“, sagte Jung, der auch Präsident des Deutschen Städtetages ist.

„Deshalb halte ich einen harten Lockdown jetzt für geboten. Jetzt runterfahren, in Schule, Kita, ÖPNV – auch in der Wirtschaft, wo irgendmöglich“. Zudem ergänzte er: „Und systematisch impfen impfen impfen“. „So könnten wir Ostern das Gröbste geschafft und Menschen gerettet haben“, so Jung weiter.

Von sup