Leisnig: Neonazi-Größen dürfen reden

Das wäre ein gefundenes Fressen gewesen: Polizei drischt bei erster Corona-Demo in Leisnig auf ahnungslose Menschen ein... Wem das nützt, ist leicht zu erraten, warb doch als Redner eine frühere Neonazi-Führungskraft für den Messenger-Kanal einer frisch gegründeten Partei, an deren Spitze ein ausgewiesener Rechtsextremist steht. Wer die Polizei kritisiert für ihr lasches Auftreten, sollte im Blick haben: Ein Großteil der Anwesenden, die Anschluss und Gespräche suchen in ihrem Corona-Frust, hatte noch nicht auf dem Schirm, aus welchem politischen Lager die Einladenden kommen. Schneller kann man Menschen nicht radikalisieren als mit Polizei-Gewalt bei der ersten besuchten Demo. Dass dies die Veranstalter billigend in Kauf genommen hätten, darf man ihnen nicht böswillig unterstellen. Dass hingegen die Polizei sich zurückhielt, war zumindest bei dieser ersten Leisniger Demo in provokanter Atmosphäre ein Akt der De-Eskalation und deshalb richtig. Mail: s.robak@lvz.de