Leisnig: Schweigen hilft den Rechtsextremen

Leisnig

Wie geht Leisnig um mit der Präsenz seiner neuen Rechten? In Leisnig setzten sie sich als Organisatoren der Montags-Demonstrationen ins Szene. Als „völkische Siedler“ rechtsextremer Ideologie nahe stehend, versuchten sie dort, im Windschatten der Corona-Proteste auf sich aufmerksam zu machen.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Der Verfassungsschutz des Freistaates Sachsen hat diese Szene auf dem Schirm. Nun befasste sich am 8. Juli eine Sitzung vom Leisniger Verwaltungsausschuss mit den aus West- und Norddeutschland nach Sachsen gezogenen Mitbürgern. Katrin Dietze, Extremismusbeauftragte vom Landkreis Mittelsachsen, sowie Mitarbeiter vom Kulturbüro Sachsen berichteten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber warum eigentlich?

Das wird von Beobachtern der Szene kritisch betrachtet. In der im Mai dieses Jahres veröffentlichten Publikation „Sachsen rechts unten 2021“ kritisieren die Herausgeber, die Verwaltung des Landkreises Mittelsachsen habe trotz vorliegender Informationen über Jahre die Öffentlichkeit nicht informiert. Festzuhalten bleibe, dass die Verwaltung damit ungewollt den völkischen Siedlern entgegen kommt: Sie wollen so weit wie möglich ohne öffentliche Wahrnehmung ihre Strukturen ausbauen und im Gemeinwesen ankommen. Dafür, dass das funktioniert, ist Leisnig ist ein Parade-Beispiel.

Nach der Verwaltungsausschusssitzung zieht Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) auf Anfrage das Resümee: „Insgesamt ist die Lage ernüchternd.“ Das heißt unter anderem: Manche Räte waren trotz monatelanger Aktivitäten dieser Leute auf dem Marktplatz nicht informiert, um wen es sich da handelt.

In der Sitzung habe die Extremismusbeauftragte informiert, man könne ja Workshops veranstalten. Dafür werde Geld bezahlt. Wie ansonsten die Extremismusbeauftragte im konkreten Fall von Leisnig wirkte oder wirkt, ist trotz Nachfrage bei ihr persönlich nicht zu ergründen.

Niemals in die Offensive

Fragen an sie dürfen an die Pressestelle vom Landratsamt Mittelsachsen geschickt werden, die dann nicht beantwortetet werden. Stattdessen heißt es von dort:

„Grundsätzlich arbeitet die Koordinatorin Extremismusprävention in einem Netzwerk auf verschiedenen Ebenen. Dabei können wir auch im Bereich Leisnig entsprechende Gespräche bestätigen, diese laufen in der Regel auf einer vertraulichen Ebene ab. Hierzu ist das Amt schon einige Zeit involviert beziehungsweise in der Region aktiv. Wichtig: Wir sind keine Ermittlungsbehörde und geben keine allgemeine Lageabschätzung ab, dies ist Aufgabe zum Beispiel des Verfassungsschutzes. Daher gehen wir damit nie in die Offensive.“

Einheimische alarmiert

Was die Extremismusbeauftragte vor Ort tat in den vergangenen Jahren, bleibt offen. Spätestens seit 2018 alarmierten Einheimische die Beratungsstelle beim Verein Kulturbüro Sachsen über rechtsextremistisches Gedankengut, das im Umfeld bestimmter, erst zugezogener Familien auffiel.

Auch darüber informiert die Publikation „Sachsen rechts unten 2021“, herausgegeben vom Kulturbüro Sachsen. Dort ist das Kapitel „Stille Landnahme. Die Ansiedlung völkischer Siedler in Mittelsachsen“ Leisnig gewidmet.

Goth gesteht ein: In Vereinen, in Elternvertretungen der Schulen und Kindergärten, hätten sich neu zugezogene „Völkische“ schon eingebracht, in aller Stille. „Das ist Teil ihrer Strategie. Diese erschwert es den sonst gesellschaftlich aktiven Leisniger, die Infiltrierung zu erkennen und sich dagegen zu verwahren“, so Goth weiter. Im Frühjahr trat dieser Personenkreis nun als Organisatoren der Corona-Proteste in Erscheinung. Wo es angeblich um den Unmut von Bürgern gegen die Corona-Verordnungen gehen sollte, transportierten verschiedene Redner unüberhörbar Hetze gegen den Staat – geschützt durch staatlich garantiertes Versammlungsrecht und abgesichert durch die Polizei. Um so bizarrer wirken versiert verpackte Äußerungen der rhetorisch geschulten Redner, der Staat würde den Bürgern das Recht auf Versammlungsfreiheit einschränken.

Fast nur noch unter sich

Anfangs versammelten sich bis zu über hundert Menschen auf dem Markt, zuletzt noch etwa 40, rund die Hälfte davon aus den Kreisen der Organisatoren, ihrer Familien beziehungsweise ideologisch verbundener Freunde. Der andere Teil sind jene, die in Leisnig immer mal um die Zeit auf dem Markt sind.

Die Organisatoren, die ursprünglich bis in den März 2022 jeden Montag protestieren wollten, haben sich zurückgezogen – vorerst, wobei sie androhen, sie würden wiederkommen. Und das sollen dann Spontan-Aktionen werden.

Von Steffi Robak