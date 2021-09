Leisniger verflossene Epoche: Das alte DDR-Wannenbad

Leisnig/Dresden

Die Bademäntel hängen noch in der Umkleide, die Schlappen stehen im langen Gang, dessen Wand in Kopfhöhe mit einer Reihe blauer Segelboote verziert ist... Es scheint, als sei der letzte Leisniger Badetag gestern gewesen. Jedenfalls hat der Dresdener Fotograf Mirko Joerg Kellner die letzten Eindrücke aus dem Leisniger Wannenbad vor dessen Abriss im Jahr 2018 fotografisch festgehalten. Es befand sich direkt am Markt. Jetzt geht der Badetag auf Reisen.

Galerie in Dresden

Ab Donnerstag werden die Fotos in Dresden zu sehen sein, und zwar in Kellners Galerie im QF Quartier an der Frauenkirche, am Neumarkt 1. Zuletzt hatte Kellner zum Leisniger Altstadtfest zur Ausstellung „Badetag im Badehaus“ in das „Forte Belvedere“ eingeladen. So nennt er das Atelier in dem Rest vom früheren Hotel Belvedere, später als Berufsschule genutzt, von dem heute noch das Kellergeschoss übrig ist.

Von dort hat der Besucher einen wunderschönen Ausblick über das Muldental. Und er bekommt dort Kunst zu sehen und zu erleben.

Kunst, Stepptanz, Begegnung

Zum Altstadtfest begrüßte Kellner in dem Atelier die Besucher zu Musik und Stepptanz, zeigte Karikaturen des Künstlers Detlef Moosdorf und die Fotografien aus dem Leisniger Wannenbad.

„Es war für mich sehr beeindruckend, wie viele Menschen sich an bestimmte Details noch erinnern und mit wie viel Liebe sie noch von dem Haus erzählten“, schildert Kellner seine Erinnerungen an das Ausstellungswochenende.

Erinnerung rund um blaue Boote

Es habe ihn sogar derjenige angesprochen, der die blauen Schiffchen für den Wandfries gestaltet hat. „Und auch so ranken sich für jeden ganz verschiedene Erinnerungen an das Gebäude“, so Kellner.

Ihm habe die Ausstellungseröffnung vor allem deshalb so gut gefallen, weil er wie noch nie zuvor mit so vielen Leisnigern an einem Tag in Kontakt kam.

Nun sollen also die Dresdener und viele Dresden-Besucher die Ausstellung „Badetag im Badehaus“ zu sehen bekommen. Einige der Aufnahmen sind groß, man kann fast sagen, raumfüllend, auf Lkw-Plane ausgedruckt.

Es sind jedoch vor allem die kleinformatigen Ausbelichtungen auf Fotopapier, welche die liebenswürdigen Details einer Badeanstalt aus der DDR und damit aus dem vergangenen Jahrtausend sichtbar machen und somit zum Leben erwecken. Das gilt zumindest für jene, die sich in dieser Zeit und in derartigen Wannenbädern noch bewegt haben.

Verflossene Epoche

Das war zu einer Zeit, als noch nicht jeder Haushalt wie selbstverständlich ein Badezimmer hatte. Somit steht das Leisniger Wannenbad exemplarisch für eine längst verflossene Badekultur - verewigt mit 50mm Festbrennweite auf Schwarz-Weiß-Fotografien.

Von Steffi Robak