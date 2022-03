Leipzig

Es sollte ein Signal sein, so hatten sich das die Politiker in Bund und Ländern vor einigen Wochen noch gedacht. Ein Datum, an dem die Corona-Beschränkungen fallen und alle offiziell das Gefühl haben können: Das Leben wird wieder „normaler“.

Das war, bevor Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine begann. Bevor Millionen Menschen aus ihrer Heimat flüchten mussten. Bevor die Teuerung des Alltags von Sprit bis Energie vielen hierzulande ernsthafte Existenzsorgen bereiten würde. Und bevor die deutsche Außen-, Sicherheits- und Energiepolitik in der Geschichte der Bundesrepublik einen fundamentalen Kurswechsel vollzog. Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse kann schon einmal schwindelig machen.

Ideenreichtum und Machbarkeit

Auch in den Kommunen sind die Herausforderungen zur Zeit so groß wie nie zuvor. Bei den großen Krisen sind hier wie da staatliche Stellen gefragt – braucht es Ideenreichtum bei gleichzeitiger Machbarkeit.

Mehr als drei Millionen Menschen sind bereits aus der Ukraine geflohen, eine Million pro Woche. Polen sowie die anderen direkten Nachbarn haben zwar bisher die meisten Ukrainerinnen aufgenommen, doch auch in Deutschland kommen täglich mehr Menschen an. Der gute Wille ist überall da, schnell zu helfen. Doch sollte dem großen zivilgesellschaftlichen Engagement auch eine strukturierte Organisation gegenüberstehen. Da haben Leipzig und Sachsen diese Woche große Schritte gemacht – der Holperstart der Hilfe, abgepuffert durch Freiwillige, ist nun einer besseren Logistik gewichen. 2015 hat hier doch einiges an Erfahrung gebracht. Aber die nächsten Fragen drängen schon: Wo werden die Menschen wohnen nach der ersten Zeit in der Erstaufnahme? Wenn viele der Geflüchteten in den Großstädten wie Leipzig unterkommen wollen, wird das anspruchsvoll.

Große Aufgabe für Städte und Gemeinden

Natürlich ist die Frage der Hilfe für die Kriegsflüchtlinge nicht nur eine kommunale. Auch Bund, Länder und die EU, vielleicht sogar die G7-Staaten, müssen einen ernsthaften Plan entwickeln, wie mit dieser größten Fluchtbewegung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg umgegangen wird. Doch die Städte und Gemeinden sind die, bei denen aus einem theoretischen Plan ein konkretes Leben wird.

Zeitgleich hat die Krise, die bis vor drei Wochen unseren Alltag bestimmte, nichts an Dynamik verloren: In Sachsen schnellte die Corona-Inzidenz erstmals auf über 2000. Unternehmen, Kliniken, öffentliche Einrichtungen ächzen unter den Krankheitsausfällen. Die Pandemie vorbei? Sicher nicht. Aber dank Impfungen und der Virus-Variante Omikron ist die Lage zumindest beherrschbar – daher ist es richtig, nach und nach die allgemeinen Restriktionen zurückzufahren.

Es sollte „Freedom“-Day gefeiert werden an diesem Wochenende – doch die Fragen der Freiheit sind nun ganz andere.

Von Hannah Suppa