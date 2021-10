Leipzig

Es gehört zu den politischen Gepflogenheiten, dass hinterher stets viele schlauer sind als zuvor. In diesem Sinn ist der neue Verfassungsschutzbericht für Sachsen ein beredtes Beispiel. So diagnostiziert der Innenminister den Rechtsextremismus als allumfassendes Problem im Freistaat und spricht der Verfassungsschutzpräsident von aufgestauter Wut, die sich Bahn bricht. Allein, die Anzeichen sind nicht neu – doch sie wurden viel zu lange ignoriert.

Denn wie auch immer der mutmaßlich antisemitische Vorfall im Leipziger Westin-Hotel zustande kam – das Tragische ist, dass viele von uns ihn jederzeit für möglich halten. Andere sehen es wiederum als „normal“ an, eine Partei zu wählen, von der mindestens jedes zweite Mitglied als rechtsextremistisch gilt. Deshalb kann der vorgebliche Protest gegen die sogenannten etablierten Parteien auch nicht als Ausrede herhalten. Und genauso „normal“ scheint es nicht wenigen zu sein, bei Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen Seite an Seite mit neuen Rechten zu marschieren. Dabei können die eindeutigen Symbole – von den Videos der Freien Sachsen über Reichskriegsflaggen bis zu Neonazi-Codes wie der 88 – niemandem verborgen geblieben sein.

Sechs Mal so viele Rechts- wie Linksextremisten

Doch all das kann nicht normal sein. Nein, es darf nicht normal sein, dass der Rechtsextremismus in Sachsen längst in die Mitte gewuchert ist und sich in einer Grauzone eingenistet hat. Die gute Nachricht des Verfassungsschutzberichtes ist nun: Sowohl der Innenminister als auch der Verfassungsschutzpräsident scheinen das Offenkundige begriffen zu haben – die größte Bedrohung geht von Rechts aus. Nachdem der Rechtsextremismus, einhergehend mit Rassismus und Antisemitismus, jahrelang nicht ernst genug genommen wurde, steht er nun im Fokus. Dabei hätte es genügend Beispiele für ein früheres Umdenken gegeben, dafür stehen exemplarisch Limbach-Oberfrohna, Wurzen oder Mügeln.

Zur Wahrheit gehört allerdings ebenso: Es ist nicht allein der Rechtsextremismus, der in Sachsen um sich greift. Die Militanz nimmt auch in der linksextremistischen Szene zu – vor allem in Leipzig bekriegen sich beide Seiten regelrecht. Allerdings sprechen die Daten des Verfassungsschutzes in dieser Beziehung ebenfalls eine klare Sprache: Es gibt in Sachsen sechs Mal so viele Rechts- wie Linksextremisten; während 1700 neue Nazis als gewaltbereit eingestuft werden, sind es im linken Spektrum 465 Militante. Hinzu kommen Islamisten, die unverändert auch Anschläge in Sachsen verüben können: Erst vor einem Jahr wurde ein Mann in Dresden erstochen.

Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus ist überfällig

Doch in der Summe ragt der Rechtsextremismus heraus – der ein massives, sich verdichtendes Problem ist. Jetzt abstrakt an die Zivilgesellschaft zu appellieren, wie es Sachsens Innenminister zur Zeit häufig macht, ist zwar ein positives Zeichen, aber bei Weitem nicht genug. Besser, ja nötig wäre es, beispielsweise die zähe und konkrete Präventionsarbeit gegen demokratiefeindliches Denken vor Ort solide zu finanzieren, und auch das überfällige Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus vorzulegen. Letztlich liegt es aber an jedem von uns, ob die neue Rechte weiterhin Anschluss findet und sich ausbreiten kann – oder eben nicht.

Von Andreas Debski