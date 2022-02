Dresden

In Sachsen ist das Programm „Aufholen nach Corona“ im ersten Schul-Halbjahr nur schleppend angelaufen: Bislang sind erst 6,5 Millionen Euro abgerufen worden – allerdings stehen insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung. Laut Sächsischem Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) haben derzeit rund 60 Prozent der 1400 Schulen entsprechende Projekte gestartet oder zumindest geplant. In das Paket fallen auch Gutscheine für Schwimmkurse.

Fast 500.000 Kinder und Jugendliche erhalten Halbjahreszeugnisse

Am Freitag erhalten fast eine halbe Million Schülerinnen und Schüler ihre Halbjahreszeugnisse. Darunter sind auch 32.200 Viertklässler, die ihre jeweilige Bildungsempfehlung für eine Oberschule oder ein Gymnasium bekommen. Jetzt bestehe die Möglichkeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen, erklärt Kultusminister Christian Piwarz (CDU): „Gemeinsam geht es darum zu überlegen, was bis zum Schuljahresende noch verbessert werden kann.“

Schulverwaltung: Im Frühjahr soll richtig durchgestartet werden

Die Schulverwaltung spricht unterdessen von „gewissen Anlaufschwierigkeiten“ bei der Umsetzung des Programms „Aufholen nach Corona“ . Zwar habe der Freistaat im vergangenen Jahr sehr schnell reagiert und auch eine entsprechende Servicestelle für die Schulen eingerichtet – doch zunächst mussten die individuellen Lernrückstände ermittelt werden, erklärt Lasub-Sprecher Roman Schulz: „Dafür benötigten die Schulen verständlicherweise eine bestimmte Zeitspanne.“

Schulz rechnet damit, dass spätestens im Frühjahr „richtig durchgestartet“ wird. „Das Programm läuft auch noch im Jahr 2023. Es wird kein Cent übrig bleiben“, prophezeit der Lasub-Sprecher. Jede Einrichtung kann entsprechend ihrer Schülerzahl ein Budget erhalten und damit externe Partner verpflichten. Sachsenweit sind bislang 5445 solcher Verträge abgeschlossen worden, die jedoch häufig kleinteilig ausfallen.

Kultusminister: Personalprobleme insbesondere auf dem Land

Auch der Kultusminister räumt Probleme bei der Umsetzung des Aufhol-Programms ein. So würden derzeit eher Stadt- als Landkinder von den zusätzlichen Nachhilfestunden profitieren, weil es in ländlichen Regionen nicht selten an geeignetem Personal mangele. Gleichzeitig wirbt Piwarz um Verständnis, dass der in den beiden Corona-Schuljahren verpasste Stoff nicht binnen kurzer Zeit nachgearbeitet werden kann. „Wir brauchen möglicherweise zwei Schuljahre, um Defizite aufzuholen. Das ist kein Sprint, sondern wird ein Ausdauerlauf“, so der Kultusminister. Den Kindern müsse die Chance zum Aufholen gegeben werden – und dafür sei einige Zeit notwendig.

Landeselternrat sieht Probleme wachsen

Allerdings werden viele Eltern zusehends ungedulig: „Das Programm ’Aufholen nach Corona’ ist bislang keine Erfolgsgeschichte. Die Lerndefizite wachsen weiter, anstatt dass sie kontinuierlich abgebaut werden“, konstatiert André Jaroslawski, der Vize-Vorsitzende des Landeselternrates. Die Millionen-Beträge würden qualitativ nichts darüber aussagen, ob die Kinder in allen Schularten ausreichend unterstützt werden. „Wir fordern nach wie vor, dass die Fachlehrer in allen Klassenstufen den einzelnen Kindern beziehungsweisen deren Elternhäusern Rückmeldungen darüber geben, wo welcher zusätzliche Lernbedarf besteht“, kritisiert Jaroslawski.

Bildungsgewerkschaft: Schulen werden häufig allein gelassen

Die Bildungsgewerkschaft GEW spart ebenfalls nicht mit Kritik. „Die Schulen werden in vielen Bereichen allein gelassen“, sagt die sächsische GEW-Landesvorsitzende Uschi Kruse. Es könnten zwar immer neue Projekte in der Hoffnung aufgelegt werden, dass die Nachhilfen irgendwann funktionieren, meint die ausgebildete Lehrerin – „letztlich wissen wir aber noch nicht viel über die tatsächlichen Defizite und können nur versuchen, irgendwie die Lücken zu schließen“. Eine der Ursachen sei auch, dass die Lehrkräfte trotz äußerst angespannter Personalsituation den Unterricht in Corona-Zeiten absichern müssten. Kruse schlägt zudem ein Ausdünnen des Lernstoffs vor: „Man muss an die Lehrpläne ran.“

Laut Kultusministerium sind generelle Aussagen über die Lernrückstände nicht möglich: An jeder Schule würden die Erhebungen separat erfolgen und müsste das Aufholprogramm entsprechend ausgerichtet werden.

Von Andreas Debski