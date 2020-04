Lernen von Corona-Toten? Sächsische Pathologen wollen mehr obduzieren

Leipzig/Hamburg

Forscher in Hamburg und Basel haben erste Ergebnisse aus der Obduktion von Covid-19-Verstorbenen vorgelegt. Der Bundesverband der Pathologen empfiehlt diese Obduktionen jetzt für ganz Deutschland. Auch das Robert-Koch-Institut schließt sich an und erwartet wertvolle Erkenntnisse für die Behandlung von Corona-Erkrankten. Wie sieht es in der Region aus?

Am Klinikum St. Georg wurde bisher kein Corona-Leichnam obduziert

Am Leipziger Krankenhaus St. Georg ist keiner der vier an Covid-19 verstorbenen Patienten obduziert worden. Es wurde bislang keine Notwendigkeit dafür gesehen, sagte Kliniksprecherin Manuela Powollik der LVZ.

Anzeige

Die Verstorbenen zählten alle zur älteren Generation, zwei Patienten waren über 70 Jahre, zwei älter als 80 Jahre. Prinzipiell sei das Klinikum St. Georg aber sofort in der Lage, in der klinikeigenen Pathologie Obduktionen durchzuführen. Es habe aber noch keine Anforderungen gegeben, weder von Seiten der Behörden noch von den Angehörigen, so die Sprecherin.

Weitere LVZ+ Artikel

Am Uniklinikum Leipzig wurden zwei Covid-19-Verstorbene seziert

Am Leipziger Universitätsklinikum (UKL) wurden dagegen bereits zwei verstorbene Covid-19-Patienten obduziert, sagte Prof. Dr. Hendrik Bläker, Direktor des Instituts für Pathologie am UKL im Gespräch mit der LVZ. Sie seien zwischen 50 und 60 Jahren gewesen. Der Auftrag wurde im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes vom Gesundheitsamt erteilt.

Ob es Patienten des UKL waren, ließ er aus Datenschutzgründen offen und verwies auf das größere Einzugsgebiet des Klinikums über das Stadtgebiet hinaus. Untersucht werden sollte, ob es weitere Grunderkrankungen gab. Es wurden unerkannte Vorerkrankungen gefunden, die den Krankheitsverlauf beeinflusst haben.

„Sie wären möglicherweise nicht gestorben, wenn sie die Vorerkrankungen nicht gehabt hätten“, so der Pathologe. Die Veränderungen in der Lunge durch die Viruserkrankung seien allerdings deutlich gewesen.

Prof. Dr. Hendrik Bläker, Leiter des Instituts für Pathologie am Universitätsklinikum Leipzig. Quelle: UKL

UKL-Chefpathologe Bläker begrüßt allgemeine Obduktionsempfehlung

Bläker begrüßt die allgemeine Obduktionsempfehlung, schränkt aber ein, dass diese nicht für jeden an Covid-19 Verstorbenen gelten könne. Als sinnvoll erachtet er eine Obduktion von jenen Toten, bei denen es zu einer rapiden Verschlechterung des Gesundheitszustandes kam oder von jüngeren Patienten, die noch nicht so viele Zusatzerkrankungen hatten.

Das klinische Interesse bestehe darin, den Krankheitsverlauf zu verstehen. Die Toten lehrten die Lebenden. Oberste Prämisse dieser Arbeit sei der Schutz vor Infektionen. Da sei die UKL-Pathologie gut aufgestellt, weil sie mit speziellen Räumen für infektiöse Leichname ausgestattet ist. Alle Schutzmaßnahmen seien gewährleistet.

„Wir untersuchen zu mehr als 90 Prozent unserer Arbeitszeit Gewebeproben von lebenden Patienten, diagnostizieren, ob ein Tumor gut- oder bösartig ist.“ Meist ist es Gewebe, das bei Operationen entnommen wurde.

Bundesverband: „Lieber viel obduzieren als gar nicht“

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) hatte sich zunächst wegen der Ansteckungsgefahr gegen die Obduktion von Corona-Toten ausgesprochen. Der Bundesverband Deutscher Pathologen forderte dagegen vor zwei Wochen in einem Schreiben alle Pathologen auf, Obduktionen an Covid-19-Toten vorzunehmen.

„Lieber möglichst viel obduzieren als gar nicht, um die Therapiemöglichkeiten zu verbessern. Denn der Sinn der Obduktion ist es, mit den gewonnen Erkenntnissen die Lebenden zu retten“, unterstreicht Gisela Kempny, die Geschäftsführerin des Bundesverbandes gegenüber der LVZ.

Inzwischen hat auch das RKI seine Meinung geändert. „Wir haben keinen Dissens mehr“, so Kempny. Die bisher bekannten Ergebnisse des Hamburger Rechtsmediziners Klaus Püschel, der bei fast allen älteren Verstorbenen diverse Vorerkrankungen feststellte, sieht sie als erste Beobachtung. Daran müssten sich zellbiologische und molekularpathologische Untersuchungen anschließen. All das werde im Moment noch gemacht.

Gisela Kempny, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Pathologen. Quelle: Verband

Es gehe um das Ziel der bestmöglichen Behandlung der Patienten, sagt Kempny. „Was lehren uns die Verstorbenen über den Krankheitsverlauf, über die Aggressivität des Virus, über die Behandlung? Welche Ergebnisse bringt die Beatmung? Warum gibt es die fulminanten Verläufe unter den Jüngeren?“, nennt die Verbandsgeschäftsführerin zu klärende Frage. Da hätten die Obduktionen in Basel zumindest schon die Erkenntnis gebracht, dass die jüngeren Verstorbenen Vorerkrankungen hatten, von denen sie nichts wussten.

Generell seien die Obduktionen in Deutschland sehr zurückgegangen, analysiert sie. Da müssten an manchen Stellen erst einmal wieder die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. Natürlich sei die Hygiene streng einzuhalten. „Der Schutz der Mitarbeiter geht vor“, sagt sie. Aber die Pathologen wüssten das von der Obduktion von HIV- und anderen Infizierten her, wie wichtig Schutz ist.

Sachsen und Thüringen unterstützen die Obduktionsempfehlung

„Wir stehen hinter der Linie des Bundesverbandes und arbeiten an der technischen Umsetzung“, sagte auch Dr. Alexander Schütz, Vorsitzender des sächsischen Landesverbandes der Pathologen. Er arbeitet im Institut für Pathologie in der Leipziger Elsastraße.

Prof. Dr. Iver Peterson, Vorsitzender des Landesverbandes Thüringen der Pathologen. Quelle: SRH Waldklinikum

Prof. Dr. Iver Peterson, der Thüringer Landesvorsitzende des Verbandes der Pathologen, unterstützt ebenfalls den Bundesvorstoß, Covid-19-Verstorbene zu sezieren. Bisher sei das auch in Thüringen kaum erfolgt. Als Grund nennt er, dass die meist älteren, vorerkrankten Patienten zwar mit Covid-19 verstorben sind, aber nicht nur daran. Bisher gebe es im Westen mehr Verstorbene als im Osten. Daher gewinne auch die Frage der Obduktionen in den neuen Bundesländern erst mit weiteren Fallzahlen an Bedeutung.

Thüringer Landeschef empfiehlt regionale Sezierzentren für Mitteldeutschland

Er empfiehlt, regionale Sezierzentren für alle drei mitteldeutschen Bundesländer einzurichten. Dafür sprächen die Kosten und Kapazitätsgründe. Auch in Thüringen seien die Sektionszahlen deutlich zurückgegangen „Während zu DDR-Zeiten bis in die 80er Jahre praktisch jeder Verstorbene im Krankenhaus seziert wurde, finden derzeit kaum noch Sektionen statt“, erklärt er. Das habe zum einen rechtliche Gründe, weil von der Widerspruchs- zur Zustimmungslösung übergegangen wurde, zum anderen bedeuteten Obduktionen zusätzliche Kosten. Für die Medizin seien Sektionen sehr sinnvoll, für die Krankenhäuser aber ein Verlustgeschäft, so der Leiter des Instituts für Pathologie an der SRH Poliklinik Gera.

Lesen Sie auch: Leipziger Kardiologe rät Herzpatienten, trotz Corona Blutdrucksenker zu nehmen

Der Idee eines regionalen Sezierzentrum kann auch Hendrik Bläker vom UKL etwas abgewinnen. „Wenn es darum geht, dass die Informationen gebündelt werden und ein Register geführt wird, dann wäre das im UKL gut aufgehoben“, meinte er. In Frage kämen aber auch die Unikliniken in Dresden oder Jena. Die nationale Bündelung der Covid-19-Obduktionsegebnisse erfolge im Referenzzentrum in Aachen.

Auch er bestätigte, dass die Arbeit der Pathologen zu 95 Prozent darin bestehe, Gewebeproben von lebenden Patienten zu untersuchen, die meist bei Operationen entnommen werden, etwa, um zu diagnostizieren, ob ein Tumor gut- oder bösartig ist. Dennoch werde noch relativ viel obduziert in Sachsen.

Hamburger Rechtsmediziner Püschel legt erste Ergebnisse vor

Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel präsentierte inzwischen erste detaillierte Ergebnisse von Obduktionen an Covid-19 gestorbenen Patienten. Nach dem Bericht zu 65 Fällen, der NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt, hatten alle Verstorbenen unter Vorerkrankungen gelitten, vor allem an Bluthochdruck, Herzinfarkten, Arteriosklerose oder anderen Herzschwächen. In 46 Fällen hätten zudem Vorerkrankungen der Lunge vorgelegen, 28 hätten andere Organschäden oder Transplantationsorgane gehabt.

Am Unispital in Basel wurden bisher 20 Corona-Verstorbene obduziert, die größte Zahl in der Schweiz. Der Leiter der Autopsie, Alexandar Tzankov, sagte gegenüber der Süddeutschen Zeitung: „Die wenigsten Patienten hatten eine Lungenentzündung, sondern das, was wir unter dem Mikroskop gesehen haben, war eine schwere Störung der Mikrozirkulation der Lunge.“ Das heißt, der Prozess des Sauerstoffaustauschs funktioniert nicht mehr. „Man kann dem Patienten so viel Sauerstoff geben, wie man will, der wird einfach nicht mehr weiter transportiert“, sagte Tzankov. Das erkläre auch, warum sich die Intensivmediziner so schwer täten bei der Beatmung.

Von Anita Kecke