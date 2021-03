Mitteldeutschland

Ein Jahr Corona in Sachsen – das sind vor allem Zahlen, Grafiken und Statistiken. Das sind Pressekonferenzen, digitale Arbeitsberatungen und Lernen am Computer. Das sind Tragödien – aber auch Geschichten, die Hoffnung machen. Die Pandemie birgt so viele verschiedene Gesichter – ein Ausnahme-Jahr mit vielen Aufs und Abs.

Seit einem Jahr bestimmt die Krise unser Leben

Auch die Leipziger Volkszeitung hat jeden Tag über die Entwicklung der Corona-Lage in Leipzig und Mitteldeutschland berichtet – seit über einem Jahr. Schon bevor am 2. März 2020 die erste Covid-19-Infektion bei einem Thüringer nachgewiesen wurde, stand der Freistaat in Alarmbereitschaft. Das Virus hatte sich global ausgebreitet und sich lange in Mitteldeutschland angekündigt.

Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden mehrere Seiten der Krise miterlebt haben. Ob auf tragische Weise während der Erkrankung eines nahen Angehörigen. Im nervenaufreibenden Homeschooling mit den Kindern. Zwischen Homeoffice und einsamen Feiertagen, wie sie die meisten von uns zu Weihnachten erleben mussten. In jedem Fall aber mit weniger Kontakten, kaum kulturellen Erlebnissen und ohne Abendessen im Lieblingsrestaurant. Vielleicht haben Sie aber auch die besseren Seiten dieser Zeit der Entschleunigung kennengelernt.

