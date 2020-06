Leipzig

Die Corona-Krise ist weiterhin ein großes Thema für unsere Leser. Vor allem geht es um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und persönlichen Folgen. Doch auch die RB-Nachwuchsarbeit, die Verkehrspolitik oder der Artenschutz werden thematisiert.

Es ist die falsche Zeit, um über Klinik-Schließungen nachzudenken

Zum Artikel „ Sachsen: Jedes zehnte Krankenhaus auf der Kippe“ (6. Juni): Fachleute stellten fest, dass unser Gesundheitswesen unter dem Sparzwang zu sehr gelitten hat. Wenn man den Worten Glauben schenken darf, war die Situation mehr als ernst und die Entscheidungen zum Lockdown richtig und nachvollziehbar. Jetzt, wo wir uns noch immer mitten in der Krise befinden, über eine Schließung von Krankenhäusern nachzudenken, kann ich nicht verstehen. Wahrscheinlich steht das Leben über allem, das Geld und die Wirtschaftlichkeit stehen jedoch noch darüber. Was passiert, wenn die prognostizierte zweite Welle kommt? Wie stark wird sie werden? Wie viele Wellen werden noch kommen, bis ein Impfstoff oder ein Medikament gefunden ist? Niemand kann das wissen. Werden die Kliniken dann nicht noch schneller überlastet sein? Wird dann sofort bei Anstieg der Infektionszahlen ein neuer Lockdown ausgelöst? In Anbetracht der Milliarden, die jetzt zur Abfederung der Folgen aufgewendet werden müssen, werden wir uns das kaum leisten können. Wenn das Geld und wirtschaftliche Aspekte über allem stehen, dann bitte auch das Geld der Gastronomie, Touristik- und Kulturbranche, deren Umsätze sicher noch für längere Zeit ziemlich gering ausfallen dürften. Dann müssten sofort alle Maßnahmen (Mindestabstand, Masken, eingeschränkter Unterricht) aufgehoben werden. Erst wenn alle Einschränkungen des täglichen Lebens fallen, wenn Impfstoffe und Therapien zur Verfügung stehen, kann man das Thema „Schließung von Kliniken“ auf den Tisch bringen. ( Steffi Wachsmuth, 04357 Leipzig)

Manche wissen nicht, wie weiter, und Regierung denkt an höhere Diäten

Zum Artikel „Gehaltserhöhung für Merkel und ihre Minister“ (8. Juni): Als ich das erfuhr, blieb mir ehrlich gesagt der Mund offen stehen. Wie viele Menschen sind durch die Corona-Pandemie am Existenzminimum angelangt beziehungsweise wissen nicht, wie es weitergehen soll? Ich denke, es ist an der Zeit, dass sich auch die Mitglieder der Bundesregierung zurückhalten sollten. ( Bettina Breuckmann, 04347 Leipzig)

Individuelle Förderung ist für diese Kinder wichtig

Zum Artikel „Trotz Corona: Sachsen hält am ,Sitzenbleiben‘ fest“ (5. Juni): Das Wort Sitzenbleiber ist wohl im Volksmund noch vorhanden. Es geht aber um eine Schuljahreswiederholung. Ich bin seit 44 Jahren Lehrer, habe in allen Schultypen unterrichtet, bin seit 2016 Rentner aber immer noch bei der Bildungsagentur Leipzig angestellt. Ich arbeite seit 12 Jahren in einer Kinderklinik für Kinder mit psychosomatischen Störungen. Dort habe ich viel mit Kindern zu tun, welchen eine Schuljahreswiederholung vom Krankenhausteam empfohlen wird, auch von mir. Es gibt eine große Palette von Umständen, welche dazu führen. Ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen. Oft sind es ungünstige Verhältnisse im Elternhaus, aber auch Mobbing oder viele Fehltage. Zunehmend habe ich es mit Kindern drogenabhängiger Eltern zu tun. Eine Schuljahreswiederholung ist in vielen Fällen eine gute Lösung. Was will ich damit sagen? Es ist häufig die Ursache in den sozialen Umständen der Elternhäuser zu suchen, nicht bei den entscheidenden Klassenkonferenzen und auch nicht bei Minister Piwarz, wie es Frau Neuhaus-Wartenberg andeutet. Ich stimme ihr zu, dass individuelle Förderung für diese Kinder wichtig ist. Das versuche ich jede Woche in der Klinik. ( Andreas Scheller, per E-Mail)

Vermisse hier Gleichbehandlung und Logik

Zu den Protesten gegen Corona-Maßnahmen: In einigen Städten fanden genehmigte Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern statt – dicht gedrängt und sehr oft ohne Mundschutz. Weiterhin gibt es aber keine Genehmigungen für Musikveranstaltungen, wie etwa Freiluftkonzerte mit auch wenigeren Zuschauern, die in geordnetem Rahmen stattfinden könnten. Hier vermisse ich die Gleichbehandlung und Logik. (Jörg Leidel, Leisnig)

„So geht sächsisch“ neu interpretiert – Prosit!

Zu „Treffen in Meerane“ (9. Juni): Glückwunsch zum sehr schönen, sendungsbewussten Titelbild von der Beratung der sächsischen Landesregierung: Zwei Ministerinnen, nahezu Schulter an Schulter, jede mit einer Likörflasche im Arm, lachen sich mundnasenschutzbefreit an. Im Hintergrund eine fröhliche, ministerhaltige Männerrunde in Erwartung weiterer Likörflaschen. Das ist doch mal eine echte „So geht sächsisch“-Botschaft: Landsleute, wappnet Euch mit einheimischem Likör gegen die zweite Corona-Welle. Aber aufgepasst, die Überschrift zum zugehörigen Artikel lautet: „ Sachsens Corona-Hilfen auf der Kippe“. Da heißt es sachsentypisch helle sein und den Likörvorrat vorsichtshalber großzügig anlegen. Prosit! ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Irgendwann muss der riesige Schuldenberg getilgt werden

Zu „130 Milliarden Euro gegen die Krise – Koalition beschließt Konjunkturpaket“ (4. Juni): Ob das milliardenschwere „Konjunkturprogramm“ der große „Wumms“ ist, für den sich die Bundesregierung ein kollektives Schulterklopfen gönnt, wird sich erst zeigen. Es ist einfach, mit vollen Händen Geld auszugeben, das einem gar nicht gehört. Die Rechnung kommt wohl per Nachnahme, denn irgendwann muss der riesige Schuldenberg getilgt werden. Mehrere Generationen „dürfen“ dies schultern. Merkel und Co. hoffen, dass Otto Normalverbraucher hilft, durch die zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer die Wirtschaftskraft anzukurbeln. Doch wird der Bürger mehr konsumieren? Vielleicht wird ein ohnehin geplanter Kauf von Gütern vorgezogen, doch dieser Kauf scheidet dann später aus. Kaufen die Menschen durch die vermeintliche Verbilligung Dinge, die sie eigentlich gar nicht kaufen wollten? Wohl kaum. Denn das ständige Schüren von Ängsten durch Merkel, Lauterbach und Co., auch bezüglich einer „zweiten Corona-Welle“, wird eher zu einer Kaufzurückhaltung und zu einem Sparen für den Fall der Fälle führen. (Dr. Klaus Lindner, 04157 Leipzig)

Gesamte Industrie ist durch die Krise in Mitleidenschaft gezogen

Zum Artikel „Kritik an SPD wegen Autokauf-Prämie“ (10. Juni): Der Kritik an der SPD durch die Führung der Gewerkschaften als der maßgeblichen beeinflussenden Seite bei der Beratung und dem Abschluss des Konjunkturpaketes und damit Weckfall der Autokaufprämie für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselantrieb muss ich widersprechen. Erstens gehören zur Koalition noch CDU/ CSU. Zweitens gab es auch innerhalb der CDU viele Stimmen gegen die Kaufprämie. Drittens haben sich bei Umfragen in der Bevölkerung und bei Auftritten vor dem Kanzleramt die Menschen mehrheitlich gegen eine Kaufprämie entschieden. Auch wenn die deutsche Autoindustrie eine Kernindustrie ist, habe die SPD die Leute vor den Kopf geschlagen. Die Regierung hat richtig gehandelt – zumal die Kaufprämie für E-Autos im Interesse der Klimaziele erheblich erhöht wurde. Kernindustrie hin oder her, die gesamte Industrie ist durch die Corona-Krise mehrheitlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Man muss den kleinen und mittelständischen Betrieben helfen, die letztendlich als Zulieferer auch als ein Teil des Rückgrates der Kernindustrie gelten. ( Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Epidemie erst bewerten, wenn zuverlässige Statistiken vorliegen

Zu „Forscher bezweifeln Übersterblichkeit“ (11. Mai): Mit dem Beitrag hat die LVZ einen wichtigen Beitrag zur Klärung der Frage geleistet, wie gefährlich nun eigentlich dieses Virus ist. Der Autor hat mit seinem Bericht über die Recherchen von Prof. Ragnitz den Lesern deutlich machen können, dass weder in Sachsen noch in ganz Deutschland die Zahl der coronabedingten Todesfälle bisher zu einer überdurchschnittlichen Gesamtzahl von Todesfällen geführt hat. Sicher trug zu diesem erfreulichen Stand auch das gut organisierte deutsche Gesundheitswesen bei! Aber auch bei Ländern wie Italien, Spanien oder Großbritannien sollte man die Corona-Epidemie erst bewerten, wenn zuverlässige Statistiken zur Verfügung stehen. (Dr. Dietmar Ufer, 04103 Leipzig)

Nicht einmal Mücken, die im Freisitz abends störten, gibt es mehr

Zum Artikel „Die Arten-Ampel steht auf Rot“ (20. Mai): Wir wohnen seit 1996 in einem Einfamilienhaus mit Garten in Jesewitz und stellen fest: Lerchen auf den umliegenden Feldern gibt es nicht mehr. Schmetterlinge im Garten auch nicht. Nicht einmal Mücken und andere Insekten, die im Freisitz abends störten. Wohin geht diese Entwicklung? Haben wir eines Tages nur noch unfruchtbare Äcker, die nur durch intensive chemische Behandlung Erträge erbringen und das zulasten der Umwelt, zum Beispiel des Trinkwassers? Ich hoffe, dass Umweltminister, Landwirtschaftsminister ... so viel Ratio haben, um das zu erkennen und den richtigen Kurs einschlagen. ( Rainer Jacobi, 04838 Jesewitz)

RB-Nachwuchsarbeit fragwürdig

Zum Artikel „Rotstift in RB-Akademie angesetzt“ (20. Juni): Der interessierte RB- Fan wundert sich auch seit Jahren schon, weil mit der Akademie ein Riesenaufwand betrieben wird, aber im Prinzip in Richtung Spieler-Entwicklung für das Profiteam nichts rauskommt. Meines Erachtens hat man mit der Abmeldung der U23/21, je nachdem wie man sie damals bezeichnete, womöglich einen Fehler gemacht. Wenn man den Sprung von der U19 in den Männerbereich schaffen möchte, scheint das eine unüberwindbare Hürde zu sein. Das Vorbild Bayern München zeigt doch,dass der Weg mit einer zweiten Mannschaft nicht falsch sein muss – dort sind einige Spieler auf dem Sprung in die erste Mannschaft beziehungsweise sind dort schon teilweise zum Einsatz gekommen. ( Heinz Breitenbach, 04808 Lossatal)

Amerikanische Verhältnisse?

Zum Artikel „Referendare kritisieren Entscheid zu Brian E. – OLG: Verurteilter (27) darf Jurist werden“ (3. Juni): Dies ist völlig richtig. Ich frage mich nur, ob der alte Spruch „Vor Gericht und Gott sind alle gleich“ heute noch gültig ist? Oder will ein Großteil unserer Richter amerikanische Verhältnisse, wie jetzt im Fall der Tötung des Afroamerikaners George Floyd? Es war eindeutig Mord. Die Ungleichbehandlung von weißen und andersrassigen Menschen ist in den USA nichts Neues. Dieser Fakt flammt alle Jahre wieder auf – durch die unterschiedliche Rechtsprechung bei Vergehen von Weißen und Schwarzen. Ich erinnere an den Tod von Dr. Martin Luther King und den Ku-Klux-Klan, den es noch immer gibt. (K.-H. Falkenberg, 04317Leipzig)

„ Geisterhochzeit “ bot gute TV-Unterhaltung

„Erste Geisterhochzeit live aus Leipzig – Schlager-Star Stefan Mross heiratet in TV-Show die Sängerin Anna-Carina Woitschack (6. Juni): Wir glauben schon, dass die „ Geisterhochzeit“ der TV-Geschichte, so wie sie von Ihnen angekündigt wurde, ein Volltreffer für alle begeisterten Schlagerfans und Freunde der guten Unterhaltung am Samstagabend war. Wir haben uns auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt, als der beliebte und bekannte Sänger und Moderator Stefan Mross die Live-Hochzeit in der Liveshow „Schlagerlovestory 2020“ mit seiner Freundin Anna-Carina Woitschack vollzog. Gefreut haben wir uns sehr, dass unser Edelmoderator Florian Silbereisen mit soviel Charme und soviel bekannten Schlagerstars als Gäste diese Sendung moderierte – und wir dabei in unserer Wohnstube in der „1. Reihe“ Platz nehmen konnten. Die Idee der Fernsehmacher, dieses ohne Livepublikum wegen der Pandemie im Studio zu senden, ist doch für uns TV-Zuschauer ideal. (Gabi und Hardy Horn, 04277 Leipzig)

Verkehrsteilnehmer nicht verteufeln

Zum Fahrradverkehr: Jeder motorisierte Teilnehmer am Straßenverkehr hat, bevor er ein derartiges Fahrzeug führen darf, eine Fahrschule zu besuchen. Im Ergebnis von mehreren theoretischen und praktischen Schulstunden wird ihm dann der Führerschein beziehungsweise Fahrerlaubnis überreicht, die ihn befähigt, am Straßenverkehr teilzunehmen. Bei den Radbenutzern ist eine derartige Befähigung, am Straßenverkehr teilzunehmen, bisher nicht vorgeschrieben. Bei der Durchsicht eines Nachlasses habe ich eine „Radfahrkarte“ des Freistaates Sachsen von 1922 gefunden. Unsere Altvorderen haben sich sicher etwas dabei gedacht, als sie so eine Karte eingeführt haben. Ich setze voraus, dass man erst solch eine Radfahrkarte erhielt, wenn man älter als 12 Jahre war und eine Kurzschulung zu den Straßenverkehrsregeln vorweisen konnte. Wie heißt es doch im Paragraf 1, Absatz 1: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“. Wissen das die Radfahrer von heute, dass sie diesen Paragrafen beachten müssen? Die allgemeine Diskussion muss mehr in Richtung Vernunft geführt werden und nicht auf die Verdrängung und Verteufelung der anderen Verkehrsteilnehmer. Erst dann wird es eine ausgewogene Verkehrspolitik geben können.( Hanspeter Reichelt, 04357 Leipzig)

Endlich – das ist überfällig

Zu „Trump will US-Truppen aus Deutschland abziehen“ (8. Juni): Endlich! Das ist seit dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Deutschland überfällig. Ich hoffe, Trump macht seine Ankündigung diesmal wahr und zieht nicht nur 9500, sondern alle 34 500 Soldaten ab. Gleichzeitig soll er die in Büchel ( Rheinland-Pfalz) lagernden Atomwaffen mitnehmen. Dann hätten wir nicht nur einzelne deutsche Städte, die sich zu atomwaffenfreien Zonen erklären. Die gesamte Bundesrepublik hätte dann diesen Status. Damit würde auch endlich der vor zehn Jahren gefasste Bundestagsbeschluss zum Abzug der US-Atomwaffen umgesetzt. ( Barbara Ebert, per E-Mail)

Höchste Zeit für den Abzug

Zu „Trump will US-Truppen aus Deutschland abziehen“ (8. Juni): 30 Jahre nach der Eingliederung der DDR in die BRD ist es höchste Zeit dafür. Die sowjetischen Truppen haben Deutschland verlassen, das war die Voraussetzung für die Eingliederung. Die historische Chance, dass die deutsche Bevölkerung frei entscheiden kann, ob ihr Land in einem Militärbündnis verbleibt, wurde 1990 nicht genutzt. In dem Artikel lesen wir: „Das ist ein Geschenk für Putin“ – also nach unserem Geschichtsverständnis hat Deutschland die damalige Sowjetunion überfallen und nicht umgekehrt. Und weiter: „In Wahrheit schadet es amerikanischen Interessen“ – dann ist mehr als klar, warum die Besatzung durch die USA nicht beendet wurde. Von deutschem Boden ( Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz) führen die USA mit Unterstützung der Regierung ihre Kriege, das deutsche Volk wird nicht gefragt! Wo ist der Geist von 1989? Warum bleibt die Bevölkerung ruhig und schaut den Kriegstreibern zu? (Pia Desenik und Karl-Heinz Jänsch, Zedtlitz)

