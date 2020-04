Kritik an Corona-Einschränkungen: Großes Lob und heftiger Gegenwind für Mediziner-Meinung

Leipzig

Das Für und Wider zu den Maßnahmen, die die Bundes- und die Landesregierungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft gesetzt haben, steht im Mittelpunkt der aktuellen Leserdiskussion. Die LVZ-Leser debattieren dabei vor allem ein Interview mit dem Mediziner Professor Siegwart Bigl – der die Einschränkungen kritisch sieht. Zudem steht die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske im Fokus.

Zum Interview „Das ist keine Pandemie“ mit dem Chemnitzer Medizinprofessor Siegwart Bigl

Anzeige

Sozialer und wirtschaftlicher Schaden ist heute noch nicht abzusehen

Das Interview mit dem Chemnitzer Professor Siegwart Bigl spricht mir aus der Seele. Auch ich finde die Maßnahmen in der Corona-Pandemie sehr übertrieben. Der daraus folgende soziale und wirtschaftliche Schaden ist heute noch nicht abzusehen. Viele Gaststätten, Hotels, Firmen, Selbstständige und so weiter werden das nicht überleben. ( Sigrid Geißler, per E-Mail)

Weitere LVZ+ Artikel

Professor Bigl hat den Finger in die Wunde gelegt

Danke für dieses Interview mit Professor Bigl, das den Finger in die Wunde legt und die Unsinnigkeit der gerade angelaufenen Maßnahmen benennt. Unsere Regierung hat schlechte Berater oder solche, die nur im Sinne eigener Interessen arbeiten, so scheint es. Wenn in ein paar Wochen etliche ältere Menschen mit Lungenentzündungen die Krankenhäuser fluten, weil sie sich durch das dauerhafte Tragen der Masken an ihren eigenen Keimen infiziert haben, dann wundern sich wieder alle. Die Maskenpflicht, die keine ist, weil es für das Nichtbeachten keine Sanktionen gibt (zumindest nicht für die Kunden in den Geschäften), ist purer Unfug.

Ich hoffe, dass diese Regelungen bald beendet werden. Wenn jeder die normalen, eigentlich immer geltenden Hygieneregeln einhält, dann ist die Gefahr der Ansteckung äußerst gering. Bis dahin spiele ich beim Einkaufen den Rebell und teste aus, wie weit ich gehen kann. Bislang habe ich eine (Alibi-)Maske zwar dabei gehabt aber nicht getragen. Zwar schauen die Leute komisch, aber was solls. Nur weil der dumme August vom Dach springt, muss ich ja nicht hinterherspringen. ( Frank Waldow, per E-Mail)

Es ist an der Zeit, den Menschen die Angst zu nehmen

Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, einen objektiven, kritischen Beitrag zur „ Corona-Krise“ in der LVZ zu finden. Das Interview mit Professor Bigl ist mehr als aufschlussreich und bringt die Sache auf den Punkt. Es ist an der Zeit, den Menschen die Angst zu nehmen. Und Herr Drosten ist definitiv der falsche Kandidat für den Grimme-Preis. (Elke Grollmisch, per E-Mail)

Besser, man hat rechtzeitig, als man hätte zu spät

Bravo, jubilierte meine vom langen Hausarrest düpierte Seele im ersten Moment, als Professor Bigl so richtig mit den panischen Order-Mufti-Erlassen von Merkel/Spahn samt der eifrig-schnellen Maulkorb-Anweisung unseres Sachsenkönigs aufräumte. Endlich sagt denen mal einer, wie überflüssig-selbstherrlich-undemokratisch das ganze Theater ist.

Kurz darauf hatte ich allerdings merkwürdige Anwandlungen. Ich stellte mir vor, wie das aussehen würde, wenn in der Quarterback-Arena zweitausend Särge mit Corona-Leichen gestapelt werden, so wie in den Parkhäusern von Mailand geschehen. Wenn die Bagger aus den Sandgruben von Pönitz abgezogen werden müssen, um säuberlich-exakt Corona-Massengräber auszuheben, so wie in New York. Oder lange Kolonnen von Bundeswehr-Lastern mit Corona-Särgen nachts über die A 14 dröhnen wie in Bergamo, weil die Krematorien im Umland überfordert sind.

Könnte es sein, dass uns Merkel/Spahn, samt Kretschmer, mit ihrem rigiden Panik-Aktivismus alles das erspart haben? Besser, man hat rechtzeitig, als man hätte zu spät.(Dr. Volker Grundmann, 04451 Borsdorf)

Experten sprechen erst vom Anfang der Pandemie

Der von Professor Bigl geäußerten Meinung, bei der Sars-CoV-2-Infektion handele es sich um keine Pandemie, muss widersprochen werden. Es ist eine mit großer Geschwindigkeit sich ausbreitende Epidemie, die in der Zwischenzeit (außer der Antarktis) alle Kontinente mit einer erschreckenden Zahl von Todesfällen erreicht hat. Dabei sprechen alle Experten erst vom Anfang der Pandemie. Die gesamte nationale und internationale Fachwelt ist sich einig, dass die Kriterien einer Pandemie erfüllt sind. Erfreulicherweise kommt in der gleichen Ausgabe Professor Lübbert, Chef der Infektiologie vom St. Georg, zu Wort, so dass die irrige Meinung von einem kompetenten Fachmann korrigiert wird. (Dr. med. Wolfgang Knopp, 06667 Weißenfels)

Anstatt Hoffnung zu geben, wieder ein Artikel zur Verunsicherung

Den Artikel mit Ihrem Experten Bigl hätten Sie besser weglassen sollen. Jetzt andere Mediziner, im speziellen Fall die Virologen und Epidemiologen, zu kritisieren, finde ich schon arg unfair. Als medizinischer Laie finde ich, dass die einen guten Job machen.

Warum hat Herr Bigl denn nicht zeitig genug seine Stimme erhoben und seine Erfahrung eingebracht? Wenn die WHO die Corona-Erkrankungen als Pandemie definiert, hat das doch erschütternde Gründe. Bis dato weltweit mehr als 207 000 Todesfälle! Allerdings sieht die der Herr Arzt nach eigener Aussage nicht. Warum die Letalitätsrate im Vergleich zu anderen europäischen Staaten in Deutschland so niedrig ist, dazu sagt der Chemnitzer keinen Ton. Schwein gehabt oder richtig gehandelt? Trotzdem ist mir jeder Tote einer zu viel. Zur Lösung von Unklarheiten soll der Arzt doch an der Obduktion von Infizierten teilnehmen. Wobei es völlig unsinnig ist, bei nachweislich Infizierten mit den typischen Symptomen auf andere Todesursachen zu schließen.

Anstatt den Menschen Hoffnung zu geben, wieder ein Artikel zur Verunsicherung. ( Carl Pickert sen., Leipzig)

Eine Hilfe, nachdem mir relativ schnell sehr viel unklar wurde

Hut ab für das tolle Interview mit Professor Bigl. Seit Wochen warte ich auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema und eine sachliche Berichterstattung von allen Seiten, nachdem mir selbst relativ schnell sehr viel unklar wurde und dies partout bisher nicht beantwortet wurde. Viele andere große Medien steinigen nach wie vor solche Meinungen virtuell und schreiben sehr fragwürdige Faktenfinder, ohne selbst Fakten zu bringen. Umso überflüssiger im Vergleich zu Herrn Bigl das Geschwafel von Herrn Lübbert, der wieder nur sehr viel Oberflächliches daherredet, wobei einiges gar keinen Sinn macht und vieles überzogen ist. Seinen PR-Berater sollte er feuern. (Carolin de Reese, per E-Mail)

Sachlich und ohne jegliche Polemik klar Stellung bezogen

Nach Professor Lübbert ist das Coronavirus hinterlistig, heimtückisch, gnadenlos opportunistisch und nutzt unser soziales Wesen aus. Wieso verpasst er einem Virus menschliche Eigenschaften, die es nicht im geringsten besitzt. Will er Angst schüren? Auch seine Aussage, die Auszehrung sei bei Covid-19 stärker, würde ihm in der wissenschaftlichen Welt nur als Expertenmeinung mit der niedrigsten Beweiskraft durchgehen. Wissenschaftlich besser wäre die Obduktion der Patienten gewesen, die anscheinend an Covid-19 im St. Georg gestorben sind, um die Krankheit und ihren Verlauf besser zu verstehen. Wie wohltuend ist dagegen das Interview mit Professor Bigl, der sachlich und ohne jegliche Polemik klare Stellung bezieht. (Dr. med. J. Seidel, per E-Mail)

Sind der festen Überzeugung, Corona überstanden zu haben

Wir, mein Mann (68) und ich (64), stimmen Professor Bigl vollumfänglich zu. Wir sind beide der festen Überzeugung, Corona überstanden zu haben. Ich habe allerdings die dritte Woche keinen Geruchssinn. Mein Mann hatte sogar Kontakt zu einer positiv getesteten Person und wurde von dieser auch angegeben. Ich selbst habe beim Gesundheitsamt angerufen und aufgrund meiner Symptome um einen Test gebeten. Das interessierte nicht! Begründung: Ich hatte keinen direkten Kontakt mit einer positiv getesteten Person, ich hatte kein hohes Fieber, keine Atemnot. Kein Kommentar! (Brigitte und Gerd Teichmann, Markranstädt)

Der mündige Bürger sollte selbst entscheiden

Danke für das Interview mit Professor Bigl. Auch ich bin der Meinung, dass die Einschränkungen wegen Corona völlig unverhältnismäßig sind. Vielleicht sterben infolge des Lockdowns mehr Menschen als durch das Coronavirus: an Depressionen, wegen Vermeidung wichtiger Arztbesuche, wegen Verschiebung nötiger OPs, häuslicher Gewalt ... Ich hoffe, die enorme Beschneidung der Grundrechte hat ein baldiges Ende und die Politiker nehmen die mündigen Bürger in die Eigenverantwortung. Jeder sollte selbst entscheiden, welche Schutzmaßnahmen nötig sind. ( Kerstin Winkler, per E-Mail)

Zum Beitrag „„Chance mit Neiddebatte vertan“: CDU-Politiker Wendt kritisiert EKD-Chef in der Corona-Krise“ und der Frage, ob EKD-Ratschef Heinrich Bedford-Strohm in Zeiten von Corona in seiner Osterbotschaft den richtigen Ton getroffen hat

Die Kirche steht für Solidarität

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt und der CDU-Wirtschaftsrat werfen dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, vor, mit seiner Osterbotschaft eine Neid-Debatte entfacht zu haben und zur Spaltung der Gesellschaft statt zur Versöhnung zu führen. Ein Vorwurf, der in dieser Form nur von Politikern und Wirtschaftsvertretern kommen kann.

Sicher hätte man, um Missdeutungen aus dem Weg zu gehen, manches etwas „konzilianter“ ausdrücken können, aber eines ist klar: Hier fühlen sich Leute übergangen und nicht genug gewürdigt, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihres Reichtums Aufmerksamkeit einfordern.

Also: 10 Prozent der Gemeindemitglieder verlangen das, während die übrigen 90 Prozent, die immerhin die Hälfte des Budgets der EKD tragen, nicht so wichtig sind? Die Kirche steht wie keine andere Institution für Solidarität (etymologisches Wörterbuch: „gegenseitige Hilfsbereitschaft“). Das schließt alle ein und das hat der Ratsvorsitzende gefordert. ( Eberhard Fischer, 04451 Borsdorf)

Sehr subjektive Dialektik

Um aus dem Aufruf des EKD-Ratschefs Heinrich Bedford-Strohm zur (materiellen) Solidarität eine Neid-Debatte abzuleiten, bedarf es schon einer sehr subjektiven Dialektik. In einer Zeit, in der von der Gesamtbevölkerung mehrheitlich Solidarität gelebt wird, wäre auch vom Bundestagsabgeordneten Marian Wendt zu erwarten gewesen, auf die Nutzung der vom CDU-Wirtschaftsrat gebotenen „Vorlage“ zur persönlichen Profilierung zu verzichten. ( Bernd Friedrichs, 04318 Leipzig)

Völlig deplatzierte Äußerungen

Diese völlig deplatzierten Äußerungen des Herrn Wendt in Richtung des EKD–Ratsvorsitzenden dürfen nicht unwidersprochen im Raum stehen bleiben. Bedford-Strohm hatte in dem besagten Interview nur eingefordert, dass Solidarität und Gerechtigkeit in dieser schweren Zeit nicht auf der Strecke bleiben dürfen, in der viele Menschen um ihre Existenz bangen oder auf Kurzarbeitergeld angewiesen sind. Dabei hat er auch eine Vermögenssteuer für Reiche nicht ausgeschlossen. Das Argument mit der Neid-Debatte wird seit Jahren von Abgeordneten des Wirtschaftsflügels der CDU sofort hervorgekramt, um eine Diskussion darüber schon im Keim zu ersticken.

Ganz fies und geradezu unanständig finde ich die direkten persönlichen Angriffe von Herrn Wendt auf den EKD-Ratsvorsitzenden, indem er ihm Untätigkeit in dieser Zeit vorwirft. ( Yorck Domdey, Langenargen – Baden-Württemberg)

Zur Maskenpflicht als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus

Fernab jeglicher Realität verordnet

Unglaublich, was unser Landesvater Michael Kretschmer da beschlossen hat! Fernab jeder Realität und ohne Fachwissen verfügt er eine Mund-Nasen-Schutzmasken-Pflicht für alle Sachsen, die einkaufen wollen, ja müssen! Seit Wochen gibt es die Vorschriften für Ausgang und Kontakt. Alle Supermärkte haben das gut umgesetzt: Abstand halten, begrenzte Kundenanzahl, Handschuhe, Desinfizierung. Wir alle halten uns daran, und es hat Wirkung gezeigt.

Nun im Rahmen der Lockerung das: Maskenpflicht! Woher sollen wir diese Masken holen, wenn nicht einmal die Krankenhäuser beziehungsweise Angestellten im Handel genug haben? Sein Hinweis auf Schals und Tücher ist schlimm, da jeder gute Mediziner/Virologe dies ablehnt, das Ansteckungsrisiko dabei besonders hoch ist.

Herr Kretschmer handelt hier realitätsfern und unverantwortlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Er katapultiert sich damit in die Rolle eines „Don Quichotte“, dem Ritter von trauriger Gestalt. ( Roland Benz, per E-Mail)

Eingriff in die bürgerlichen Rechte

Die Maskenpflicht in Sachsen schlägt meines Erachtens dem Fass den Boden aus. Ich bin Demokrat durch und durch und verteidige unsere freiheitliche Verfassung nach den Erfahrungen zu Ost-Zeiten immer wieder aus vollstem Herzen. Aber was zurzeit in Sachsen abgeht, verstehe ich nicht. Wir haben zurzeit in Deutschland eine Infektionsrate von gerade einmal etwa 0,175 Prozent der Bevölkerung. Aber vor allem ist Sachsen eines der am wenigsten betroffenen Bundesländer in Deutschland mit etwa 0,09 Prozent. Damit den Eingriff in die bürgerlichen Freiheitsrechte zu begründen, halte ich für unglaublich gefährlich. Zuerst die Ausgangsbeschränkungen und jetzt noch die Maskenpflicht. Hieße das, dass ab jetzt bei jeder Krankheit als Rechtfertigung dienen darf, die Menschen derart einzuschränken? (Jörg Frohberg, per E-Mail)

Unkoordiniertes Vorgehen

Maske oder nicht Maske? Das ist in Sachsen nicht mehr die Frage. Die sächsische Staatsregierung verpflichtet ab dem 20.April jeden zur Beschaffung und Nutzung einer Mund-Nase-Bedeckung im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkauf. Vorbei ist die Zeit der Maskennutzenleugnung ( Robert-Koch-Institut, kurz RKI: wissenschaftlich nicht belegt) und der Maskennutzungsbedenken ( RKI: Maskenträgerinnen und Maskenträger könnten im vermeintlichen Sicherheitsgefühl Hygiene vernachlässigen). Minister Spahn dazu: Die steigende private Nachfrage könnte den von Kliniken und Ärzten beklagten eklatanten Mangel von Schutzausrüstungen noch verstärken. Statt dessen werden von jetzt an „Mundschutz-Sünder“ mit Kontrollen und Bußgeldern zu rechnen haben. Zum Glück muss in Sachsen dank des persönlichen Einsatzes von Ministerin Köpping kein ertappter Mundschutzsünder und keine Mundschutzsünderin eine zwangsweise Einweisung in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung befürchten.

Persönlich halte ich die Regelung für hilfreich und vernünftig und bleibe gleichzeitig schwer verunsichert darüber, wie unvorbereitet und unkoordiniert die Bekämpfung einer Pandemie erscheint, die doch bereits seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten befürchtet, vorhergesagt und geradezu erwartet wurde. ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Anmerkung der Redaktion: Die, meist gekürzten, Briefe, Mails und Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ