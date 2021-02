Leipzig

Nicht geräumte Nebenstraßen, ein nur langsam anrollender Öffentlicher Nahverkehr, versäumte Impftermine: Der massive Schneefall sorgt für viel Stress im Alltag. Manches könnte besser gelöst werden, so LVZ-Leser. Dazu und zu anderen Themen erreichten die LVZ zahlreiche Meinungen.

Diätenerhöhung ist unangemessen

Zum Artikel „Fast 300 Euro plus – heftige Kritik an geplanter Diätenerhöhung“ vom 5. Februar: Gerade während der Pandemie müssen sich Politiker die Diäten wieder erhöhen. Ist es nicht ein Schlag ins Gesicht derer, die sich Tag für Tag um die Infizierten auf den Intensivstationen bemühen, und derer, die um ihre Existenz kämpfen und nicht wissen, was nach der Pandemie noch übrig ist? Hier wird Geld in Unsummen verschleudert; dort, wo es dringend benötigt wird, kommt nichts an oder nur zögerlich.

Es müsste doch jetzt schon wieder viel Geld in die Forschung investiert werden, weil der jetzige Impfstoff im nächsten Jahr vielleicht schon gar nicht mehr sicher ist. Ist das noch demokratisch oder gilt jetzt bei uns auch schon „Politiker first“? (Petra Weygandt, per E-Mail)

Lücke auf unwürdige Weise gesucht

Zum Artikel „FC Liverpool darf nicht nach Leipzig reisen“ vom 5. Februar: Am meisten würde RB Leipzig gewinnen, wenn sich der Verein der Corona-Lage beugen und für das Spiel nicht krampfhaft und auf so unwürdige Weise eine Lücke in den bestehenden Vorschriften suchen würde. So könnte auch Solidarität demonstriert und angezeigt werden, dass Corona nicht nur ein Problem des „gemeinen Volkes“ ist. (Gunter Jäkel, 04249 Leipzig)

Einstehen für sein Tun im Amt

Zum Leitartikel „Kretschmers Redekurs“ vom 29. Januar: An der Einschätzung „Politisch hat (dem Ministerpräsidenten) das Reden nichts gebracht“ habe ich meine Zweifel. Irgendwie, und sei es im Unterbewusstsein, vergibt der Bürger ja Punkte für Politiker-Aktivitäten. Bei mir hat Michael Kretschmer für sein Auftreten im Stadtgarten schon, und jetzt wieder für die Online-Diskussion zu Corona, je ein Pünktchen bekommen: Für persönliche Integrität, Authentizität und Einstehen für sein Tun im Amt.

Und wer weiß, vielleicht wird es die Erinnerung an diese zwei Pünktchen sein, die mich bei der nächsten Landtagswahl dazu bewegt, mein Kreuz auf dem Wahlzettel so zu setzen, dass eben dieser Politiker möglichst unser oberster Landesdiener bleibt … (Dr. Volker Grundmann, 04451 Borsdorf)

Masken als Hilfe würden ausreichen

Zum Artikel „Eine solche Hilfe wäre ein Klacks – SPD-Chef Norbert Walter-Borjans fordert einen einmaligen 200-Euro-Zuschuss für Arme“ vom 1. Januar: Die SPD fordert einen 200-Euro-Zuschuss für Arme aufgrund von Corona und der FFP2-Maskenpflicht. Als Rentner sind wir darüber empört. Als Arme werden ja immer die Hartz-IV-Empfänger benannt. Da sie nicht arbeiten, bewegen sie sich also nicht mehr im öffentlichen Raum als Rentner. Sie bekommen die Miete vom „Amt“ und laufend erhöhte Leistungen.

Mit allen anderen Corona-Belastungen müssen wir doch alle leben. Als Rentner bekommen wir zurzeit Berechtigungsscheine für Masken. Das wäre die absolut ausreichende Variante für Hartz-IV-Empfänger! (S. Kühn, per E-Mail)

Fehlerhaftes Buchungssystem

Zur Corona-Impfung von Kommunalpolitikern und Polizisten, obwohl diese gemäß Impfverordnung noch nicht an der Reihe gewesen wären: Die im Artikel „Sachsen: Hunderte Polizisten bereits geimpft“ vom 9. Februar ausgeführten Äußerungen des Sprechers vom Roten Kreuz zu Pannen im Internet stimmen nur zum Teil. Die Freischaltung der Hotline erfolgte erst am 11. Januar nachmittags, und bereits am selben Tag wurde bereits nach Eingabe der persönlichen Daten im Internetformular und Vergabe einer Vergabekennungsnummer verwiesen, dass kein Impfstoff zur Verfügung steht. Am 18. Januar wurde um 8 Uhr die Hotline 0800-0899089 freigeschaltet. Bereits nach einer Minute waren alle Mitarbeiter im Gespräch. Den ganzen Tag kein Durchkommen beziehungsweise kein Impfstoff vorhanden.Viele Menschen der Priorität 85+ wären gern gekommen, wenn sie einen Termin bekommen hätten. Deshalb zu sagen, damit kein Impfstoff verfällt, wurden Polizisten geimpft, ist falsch und beruht ausschließlich auf dem angeblich fehlerhaften Buchungssystem. (Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Konsequent wäre der Rücktritt

Zur Corona-Impfung von Kommunalpolitikern und Polizisten, obwohl diese gemäß Impfverordnung noch nicht an der Reihe gewesen wären: Meine Eltern mit diversen Vorerkrankungen sind 78 und 76 Jahre alt und gehören knapp nicht zur Gruppe mit höchster Priorität. Beide haben im Moment keinerlei Chance, den Impfstoff, der insbesondere bei vielen älteren Menschen über Leben und Tod entscheidet, zu bekommen. Aber der Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand (63), bekommt diesen Impfstoff und wahrscheinlich in Kürze auch eine Zweitimpfung. Und findet das auch noch vollkommen legitim. Das ist Amtsanmaßung und Vorteilsnahme im Amt und hat nichts in einer rechtsstaatlichen und solidarischen Gesellschaft zu suchen. Die einzige angemessene Konsequenz für den OBM wäre Rücktritt beziehungsweise Amtsenthebung. (Ulf Schindler, Leipzig)

Impfdosen für jetzt Nichtberechtigte

Zur Corona-Impfung von Kommunalpolitikern und Polizisten, obwohl diese gemäß Impfverordnung noch nicht an der Reihe gewesen wären: Das ist ein weiterer Beweis für das Impfchaos vor allem in Sachsen. Einerseits ist nicht genug Impfstoff vorhanden, umso wichtiger ist es doch aber, damit streng nach Priorisierung zu verfahren. Ich habe meine Schwiegermutter (92 Jahre) bereits am 6. Januar per Internet angemeldet und dabei sowohl Telefonnummer als auch E-Mail-Adresse angegeben. Wieso erfolgt dann die Benachrichtigung der zu Impfenden wie in vorelektronischer Zeit postalisch und nicht über Telefon oderE-Mail? Ich wäre im Normalfall in der Lage, bei Anruf innerhalb von ein bis zwei Stunden im Impfzentrum Neue Messe Leipzig mit meiner Schwiegermutter zu erscheinen oder bei Krankheit abzusagen. Stattdessen werden übrige Impfdosen an nicht berechtigte Personen verballert oder gar, wie verschiedentlich durchgesickert, sogar vernichtet. (Mathias Bretschneider, 04425 Taucha)

Stadtreinigung wurde runtergespart

Zum Artikel „Rutschpisten statt Straßen – Kritik am Winterdienst“ vom 9. Februar: Ich muss mal schreiben, das ist so frustrierend. Der Schnee kam ja plötzlich über Nacht und keiner wusste was davon. Da wird nicht geräumt – im Leipziger Dunckerviertel das letzte Mal am Sonntagvormittag. Da schippen die Mieter selbst die Türen und Container frei, kein Hausmeisterservice zu sehen. Ältere laufen mühsam mit Rollator über den Schnee, die Buslinie 60 fährt nicht bis zu uns, weil eben nichts geräumt ist. Warum werden die Containerplätze nicht bereinigt, damit der Müll abgeholt werden kann? Die LVB fährt mehrere Tage schon light. Ich sehe die Leute am Busbahnhof schippen, warum räumt kein Fahrzeug mal die Haltestellen frei, für die Fahrer ist es doch auch schwierig.

Wo sind die Verantwortlichen der Stadt, die das Chaos beseitigen können, wo ist der OBM, die Dezernenten, die Amtsleiter, warum wird nichts getan, um die Stadt wieder fit zu machen? Man verlässt sich auf die Leute vor Ort. Weil die Stadtreinigung runtergespart wurde, können Straßenbahnen nicht fahren und die Menschen kommen nicht weg. (Barbara Heil, 04179 Leipzig)

Nebenstraßen nicht Sache des Winterdienstes

Zum Artikel „Die Sache mit den Nebenstraßen“ vom 11. Februar: Gemäß Stadtratsbeschluss gehört das Räumen der Nebenstraßen in Leipzig nicht zu den Aufgaben des Winterdienstes. Hat man sich einmal gefragt, wie Pflegedienste, Rettungsdienste und Notärzte rechtzeitig zu Hilfebedürftigen kommen sollen? Eine Großstadt wie Leipzig muss doch in der Lage sein, dafür eine Lösung zu finden. (Brigitte Jähn, Leipzig)

Ab zum Driften auf die Felder vor der Stadt

Zum Artikel „Ab aufs Board!“ vom 10. Februar: Tolles Auto, cooler Typ! Sollte es bald zu eng werden in der Innenstadt für Leute, die ebenfalls diesen Fun haben wollen, hätte ich einen Vorschlag: Ab zum Driften auf die Felder vor der Stadt, Snowboard, Schlitten – alles, was ein Lächeln auf das Gesicht der Follower zaubert, ist erlaubt. Die Bauern stört es vielleicht gar nicht, denn die Erträge werden im Sommer infolge der Trockenheit ohnehin nicht erwähnenswert sein. Die LVZ berichtet wieder exklusiv, wie damals im ersten Lockdown über die Quarantäne der richtigen Kerle, Rückkehrer aus Ischgl in ihrer Männer-WG. So auch jetzt auf der Titelseite über den „Spaß, der sich für den Moment angeboten hat.“ (Sabine Mehner, 04275 Leipzig)

Wohltuend wahr und lesbar

Zum Artikel „Kein Platz für Winter – Es schneit und es ist kalt. Das ist eigentlich alles ziemlich normal für diese Jahreszeit“ vom 9. Februar: Alle Achtung! Wohltuend wahr und lesbar, kein kaltes Journalistendeutsch, der Autor Peter Korfmacher hat es drauf, richtig menschlich zu schreiben und gleichzeitig aktuell zu sein. Weiter so, liebe LVZ. (Birgit Göttner, 04654 Frohburg)

Problem: Laster ohne Schneeketten

Zum Winter-Fahrverhalten: Wie können Fuhrunternehmen bei diesen Wetternachrichten und dem Wettergeschehen ihre Fahrer ohne Schneeketten auf ihre Touren schicken? Fast alle Staus dieser Tage sind auf Lkw ohne Schneeketten zurückzuführen. (Siegmund Zschippang, 04519 Rackwitz)

Immer wieder Sattelzüge mit Sommerbereifung

Zum Winter-Fahrverhalten: Es wundert mich jedes Jahr immer wieder, wie schwere Sattelzüge mit Sommerbereifung auf den verschneiten Straßen unterwegs sind, Unfälle verursachen und die Fahrbahnen blockieren. Jeder Pkw-Fahrer wird zur Verantwortung gezogen, aber bei den Lkw ist das jedes Jahr normal. Diese Fahrzeuge würde ich gnadenlos aus dem Verkehr ziehen. (R. Hoppe, 04651 Bad Lausick)

Gemeinschaftssinn ist gefragt

Zur Unterstützung im Winter-Chaos: Ich erinnere mich als 78-Jährige, dass zu DDR-Zeiten Firmen ihre Mitarbeiter freigestellt haben, um in den Ausnahmesituationen des Schneechaos auszuhelfen, die Schaufel, den Schieber zu nehmen, um Straßen begehbar zu machen. Für alte Menschen, zum Beispiel mit Rollator, ist es unmöglich, einkaufen zu gehen. Es ist eine Frage der Organisation, vor allem junge Menschen zu motivieren, die Stadtreinigung, die aus Personal- oder Geldmangel den Pflichten nur bedingt nachkommen kann, zu unterstützen. Warum passiert das nicht?

Warum kommt niemand auf die Idee, etwa Studenten oder Schülern ein sinnvolles kurzfristiges Betätigungsfeld zu geben, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Wobei besonders alte Menschen dankbar wären, die schon durch die Corona-Isolation bestraft wurden. Wo bleiben die Grünen und Klimaaktivisten auf den Straßen? Unberäumte Straßen wohin man schaut ... Gemeinschaftssinn und Einsicht, helfen zu müssen, wäre der richtige Weg. (Helga Zinke, 04299 Leipzig)

Mühsam ergatterter Impftermin war futsch

Zum Artikel „Im Impfzentrum läuft der Betrieb weiter. Wer wetterbedingt seinen Erst-Termin verpasst, muss einen neuen beantragen“ vom 9. Februar: Für die alten Herrschaften, die ihren mühsam erhaltenen Ersttermin nun verfallen sehen, eine sehr bescheidene Aussage. In einigen anderen vom Schnee betroffenen Bundesländern wurde auch für diese Gruppe eine Terminverschiebung angeboten. Es handelte sich doch nicht um ein Versäumnis des Termins, das der Impfwillige zu vertreten hatte, sondern um nachweislich äußere Umstände (kein ÖPNV, kein Taxi, die eigene Garage zugeweht), die zu dem Versäumnis geführt hatte. Das ist aber dem ausgesprochen dämlichen Vergabe-Regime zuzuschreiben. Nachdem man hunderte Male im Januar die Anmeldeseite des Portals aufgerufen hatte, konnte man sich mit einigen Daten registrieren. Der zweite Schritt bedeutete das erneute Prozedere mit hunderten von Versuchen, einen Termin zu bekommen (bei mir vier Wochen lang). In anderen Bundesländern war die Registrierung der entscheidende Schritt, danach wurde man über den Termin per Mail informiert.

Danke für den Frust und die Wut, die hier durch unfähige Verwaltungsstrukturen erzeugt werden. (Friedrich Plümer, per E-Mail)

Im Chaos steckt eine kleine Chance

Zum Leitartikel „Zwei Krisen, ein Rezept“ vom 8. Februar: Ihr Leitartikel ist für mich allererster Anwärter auf einen „Krise-als-Chance-begreifen-Preis“. Es beeindruckt, wie Sie mitten im Corona-Lockdown sogar dem Wintereinbruch des ersten Februar-Wochenendes etwas Positives abringen: „Einstweilen hilft die eine Krise (die Erderwärmung) bei der Bekämpfung der anderen (der Corona-Pandemie). Denn was Virologen, Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin nicht vermocht haben, erledigt das Wetter. Die Menschen bleiben zu Hause. So gesehen steckt in dem Winterchaos sogar eine kleine Chance. Liest man dazu noch ihren einprägsam-launigen Begriff „Flockdown“ im Regionalteil, sind alle Lockdown-Einschränkungen gleich viel leichter und auch noch viel länger auszuhalten. (Stephan Thieme, per E-Mail)

Dankeschön an die LVZ-Zusteller

LVZ-Zusteller im Winter-Stress: Herzlichen Dank an die Zusteller der LVZ. Trotz des heftigen Schneefalls war die Zeitung am 8. Februar in meinem Briefkasten im Zustellbereich 04109 Leipzig. (Barbara Feustel, per E-Mail)

