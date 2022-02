Leipzig

Die Leserinnen und Leser äußern sich zu den Olympischen Spielen, zu grüner Energiegewinnung, aber auch zu unternehmerischen Vorbildern.

Geldgier contra Menschenrechte

Zum Thema Olympia: Der Gastbeitrag vom 2. Februar von Herrn Pleiter („Olympische Spiele versus Menschenrechte“) trifft genau den Kern dieser Problematik. Das IOC kümmert es einen Dreck, welche Menschenrechte gerade im Land des Ausrichters verletzt werden. Immer schön Kohle im Blick haben und immer wieder gebetsmühlenartig die Verbindung zum Sport runterbeten. Die Olympiateilnehmer werden dafür missbraucht, dürfen aber nicht die Stimme erheben. Ist da wirklich der olympische Gedanke integriert? Die sehr aufschlussreiche und gut recherchierte ARD-Doku von Felix Neureuther hat doch eindeutig ans Licht gebracht, was vom IOC und Herrn Bach und seinen Geldgeiern zu erwarten ist. (Uwe Schmertosch, 04316 Leipzig)

Medaillenlotterie in Zeiten von Corona

Zum Thema Olympia: Lasset die Kunstschnee-Olympic-Winter-Games 2022 in der künstlichen „Corona-Blase“ Peking beginnen. Hoffentlich gehen sie nicht den (Thomas) Bach runter. Denn der olympische Gedanke – „Dabei sein ist alles!“ – gilt auch für das heimlich teilnehmende Coronavirus. Corona ist in den Tagen von Peking allgegenwärtig. Deshalb siegen hier in Peking nicht unbedingt die besten Sportler der Welt, sondern diejenigen, die nicht positiv auf Corona getestet wurden.Die olympische Medaillenlotterie von Peking kann endlich starten. (Roland Richter, 04275 Leipzig)

Energiesicherheit in Gefahr

Zum Thema Klima und Energie: Erneuerbare Energien können keinen Beitrag zur Energiesicherheit leisten. Energiesicherheit bedeutet, dass das Netz im Fehlerfall sicher abgeschaltet oder auf redundante Einspeisungen umgeschaltet werden kann. Dazu müssen die Schaltgeräte den Fehlerstrom erkennen können. Das geht nur, wenn die Stromerzeuger synchron mit dem Netz auch im Fehlerfall weiter einspeisen können. Da die Windräder nicht synchron mit dem Netz laufen können, leisten sie keinen Beitrag zur Energiesicherheit. Wir müssen dieselbe Energie, die diese Windräder erzeugen, sowieso noch einmal in herkömmlichen Kraftwerken vorhalten! Also nicht nur wegen der möglichen Windflaute, sondern vor allem auch wegen der Energiesicherheit! Diesen Umstand hat übrigens kürzlich Herr Habeck erkannt, indem er die Notwendigkeit von Gaskraftwerken für die Energiesicherheit betonte. (Jan-Peter Oeser, 04207 Leipzig)

Angst vor dem Unbekannten

Zum Thema Klima und Energie: Dass man Angst vor dem Atom hat und da auch nicht weiter forschen will, beweist doch nur, dass jene in den naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule geschlafen haben, nicht die richtige Aufklärung erfuhren oder eben einfach nur Angst vor dem Unbekannten haben. Jedenfalls wird man die im Lande benötigte Energie mit diesen sogenannten grünen Projekten nicht annähernd erzeugen können. Deutschland wird auch den Grünen zufolge nicht das Land sein, das die Kernfusion beherrschen oder zur Entwicklungsreife bringen wird. Er wird wohl eher der angstvolle Bremser sein. Man nimmt auch nicht wahr, dass es inzwischen AKW‘s der dritten Generation gibt. Und Frankreich wohl einer der ersten sein wird, die einen Fusionsreaktoren ITER fahren, wogegen der in Greifswald stehende Wendelstein 7X brachliegt und kaum vorwärts kommt, weil man die Mittel dazu nicht aufbringen will. (Hartmut Kielhorn, Zwenkau)

Vorbildliche Unternehmer?

Zur Kolumne „Der Unternehmer, dein Feind“ von Vivien Wysocki, die am 27. Januar erschien: Vorbilder für den Mut zur Gründung eines Unternehmens ausgerechnet bei den Herren Musk, Bezos, sowie den Vorstandschefs von VW zu suchen, das macht mich sprachlos. Das sind doch die typischen Geister für Missachtung der sozialen Ordnung in menschlichen Gesellschaften. Hätten sie nicht so ungehemmt Geld scheffeln können und nun alle Freiheit, gegen Gesetze zu arbeiten, sich gegen die Ziele der internationalen Gemeinschaft zu stellen, säßen sie schon lange hinter Gittern. Warum fehlt den Deutschen der Mut zum Unternehmer? Schauen Sie sich die Grundstückpreise und Mietkosten in den Lagen an, in denen man ein zukunftsträchtiges Unternehmen gründen kann.(Christa und Hugo Hempel, per E-Mail)

