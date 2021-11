Leipzig

Sind die Impfgegner unsolidarisch mit der Gemeinschaft, oder werden sie unberechtigterweise zum Sündenbock gemacht für die steigenden Corona-Infektionszahlen? Was soll die 2G-Regelung bringen? Diese Fragen bewegen die LVZ-Leserschaft.

Weglassen fördert nicht das Vertrauen

Verzweifelt fragen Politiker und andere, was man tun könne, um Impfskeptiker zu überzeugen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Wie wäre es mit Ehrlichkeit? Jedes Jahr sterben in Deutschland weit über 100 000 Menschen durch das Rauchen. Diese Patienten fallen auch nicht plötzlich tot um, sondern leiden oft viele Jahre und belasten erheblich das Gesundheitssystem auf Kosten der Allgemeinheit – ohne Sanktionen. Sind Ungeimpfte tatsächlich die Pandemietreiber? Ich vermisse Informationen darüber, wie viele der nicht gegen Corona geimpften Intensivpatienten Menschen sind, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Es wird immer pauschal von Ungeimpften gesprochen. Irreführungen durch Weglassen wichtiger Informationen tragen nicht zum Vertrauen bei. Es lohnt sich auch, genauer auf das Pandemiegeschehen zu blicken: Der Anteil der Untersechzigjährigen an den Corona-Toten liegt in Deutschland bei kaum fünf Prozent. Sollte man da nicht zielgerichteter agieren, anstatt die ganze Bevölkerung quasi in Geiselhaft zu nehmen?

Jedenfalls fühle ich mich seit anderthalb Jahren ziemlich verarscht, und dieses Gefühl fördert ganz sicher nicht meine Bereitschaft für eine Corona-Impfung. (Gert Bundesmann, Borna)

Haben Impfgegner kein Mitgefühl?

Ich möchte mich hier zu Wort melden und an die Solidarität aller Deutschen und insbesondere der Sachsen appellieren. Bei jeder Naturkatastrophe, wie Überschwemmungen, sind wir Deutschen, wie man bei der letzten Hochwasserkatastrophe gesehen hat, solidarisch und unterstützen uns gegenseitig. Da wird das Allgemeinwohl über Alles gestellt. Warum funktioniert das in dieser Coronasituation, die ja auch eine Katastrophe ist, nicht.

Haben diese Impfgegner und Corona-Leugner überhaupt kein Mitgefühl mit den Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die seit langer Zeit alles geben und oftmals am Ende ihrer Kräfte sind! Wacht endlich auf und lasst euch impfen,denn das ist die einzige Möglichkeit, aus dieser Misere wieder heraus zu kommen. Wir wollen alle, dass das Leben endlich wieder normal wird und wir alle Freiheiten wieder genießen können. Glaubt den Wissenschaftlern, denn die wissen was sie sagen! (Michael Ulrich aus Leipzig)

Begrüße als Ungeimpfte die 2G-Regel

Ich als Ungeimpfte würde die 2G-Regel begrüßen, dann kommt endlich die Wahrheit ans Licht, wer die Pandemietreiber sind. Ich habe es wirklich satt, immer der Buhmann für alle Ignoranten und Dummschwätzer zu sein. Ich schütze mich nach allen vorgegebenen Regeln und bin seit zwei Jahren nicht erkrankt, nicht mal an Erkältung. (Bettina Breuckmann aus Leipzig)

Zweifel an Kimmichs Begründung

Der Profifußballer Kimmich hat sich ins Gerede gebracht. Nicht so sehr, weil er sich nicht gegen den Coronavirus impfen lässt, sondern weil er seine Entscheidung damit begründet, dass es keine Langzeitstudien zur Wirksamkeit der Impfstoffe geben würde. Damit stellt sich der Kicker der wissenschaftlichen Meinung entgegen. Es nützt auch nichts, wenn er zudem noch behauptet, kein Impfgegner oder Querdenker zu sein. Indem er deren Verhalten praktiziert und es auch noch in die Welt hinausposaunt, leistet er sich einen unnötigen Fehltritt. Wenn Herr Kimmich sich nicht impfen lassen will, ist dies alleine seine Entscheidung, die ihm auch zusteht. Damit aber Propaganda zu machen, medizinischen Unsinn zu verbreiten und seine Popularität zu nutzen, ist fürwahr billig. (Dr. Michael Burgkhardt aus Leipzig)

