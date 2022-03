Leipzig

Die Gespräche von Bundeswirtschaftsminister Habeck mit arabischen Öl-Staaten, die Aufstockung des Bundeswehr-Etats, der Ukraine-Krieg und steigende Kosten beschäftigen die LVZ-Leserschaft.

100 Milliarden für die Bundeswehr

Zur Aufstockung des Etats

100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sind eine irre Summe und so in den Raum gestellt wenig greifbar. Die Bundeswehr wurde – und das nicht erst in den zwei Legislaturperioden der Regierung Merkel – physisch und psychisch demontiert. Erst unter dem Druck des Krieges in der Ukraine wird man sich seiner Versäumnisse bewusst. Handeln, unter dem Druck von außen, betrifft nicht nur die Verteidigung, sondern fast alle Bereiche wie zum Beispiel den Atomausstieg, die Aufstellung der Öl- und Gasversorgung, etc. Sollten die 100 Milliarden Euro wirklich bereitgestellt werden, braucht man kein Prophet zu sein, dass für Studien, für die Verwaltung und Vergaberechtsstreitigkeiten davon viel verschwindet. Ein negatives Vorbild der Verschwendung für Studien war mit Frau von der Leyen gegeben. Diese Studien kann man heute bequem schreddern. Der Steuerzahler kann nur hoffen, dass die Bundesregierung zu einer planvollen Finanzierung der Bundeswehr findet und zu Fachleuten, wer könnte das anders sein als die Bundeswehr selbst, zurückkehrt. (Hartmut Schmerwitz, Markkleeberg)

Politiker müssen kühlen Kopf bewahren

Zur Verantwortung der Politik im Krieg gegen die Ukraine

Bei aller Sympathie für das ukrainische Volk und seinen Kampf um Selbstbestimmung muss man sich aber auch im Klaren sein, dass der von Präsident Selenskyj geforderte militärische Einsatz des Westens in der Ukraine die Gefahr eines dritten Weltkrieges, der im schlimmsten Fall atomar sein kann, geradezu heraufbeschwört. Ein schlimmeres Szenario kann man sich kaum vorstellen. Deshalb begrüße ich die Besonnenheit, mit der unser Bundeskanzler Olaf Scholz im Gegensatz zu anderen Spitzenpolitikern auf diesen Druck reagiert. Man kann nur hoffen, dass unsere führenden Politiker einen klaren Kopf behalten und sich der Verantwortung bewusst sind, Deutschland und die Welt vor einer unkalkulierbaren Eskalation des Ukraine-Krieges zu bewahren. (Dieter und Sabine Herden, 04107 Leipzig)

Kinschal als teure Abschreckung

Zum Artikel „Russlands schnelle neue Rakete „Kinschal“ vom 19.3.2022

Die Technologie dürfte teuer sein und zu Abschreckungszwecken dienen. Wofür greift man mit so einer Waffe ein Munitionsdepot an? Das kann man auch billiger haben - bloßes Säbelrasseln? (Raphael Singer, Facebook)

Konzert gegen den Krieg

Zum Artikel „Sound of Peace“: Solidaritätskonzert in Berlin vom 20.3.2022

Das Konzert ist ein wichtiges Zeichen gegen den Krieg und gegen diesen Verbrecher Putin und sein Regime. Er weiß gar nicht, was er den Menschen antut. Und vor allem weiß seine Bevölkerung nicht, was noch auf sie zukommt. Man kann nur hoffen, dass sie sich bald dieses Verbrechers entledigen und ihn vor Gericht stellen. Lang lebe die Ukraine! (Jürgen Lengtat, Facebook)

Zum Artikel „ Katar statt Kreml: Wie Habeck in Doha für neue Energiequellen sorgt“ vom 20.3.2022

Öl von Scheichs statt aus Russland

Solange wir es nicht auf die Kette bekommen, eine Energiewende umzusetzen, solange muss leider auch Habeck den Bückling vor Ölscheichs machen. Die, die hier am meisten darüber jammern, sind genau die, die zuerst jammern, wenn die Heizung kalt wird. (Franziska Prendel, Facebook)

Menschenrechte und Moral im Hintergrund

Mit Moral und Menschenrechten ist es nicht weit her und schnell zu Ende, wenn es ums Geschäft geht. Wer Putin als Diktator und Kriegsverbrecher ruinieren will, der muss eben das Geschäft mit dem anderen von gleicher Sorte machen. Oder waren es in Katar auch nur lupenreine Demokraten, die mit Krieg und Mord nichts zu tun haben? Über einiges wird der Mantel des Schweigens gelegt werden, was das weniger Demokratische, das Blutige und das Verbrecherische betrifft. Tränen und Emotionen, dort wo sie politisch nützlich sind. Heuchelei pur also. (Roland Winkler, 08280 Aue)

Rentner bedenken bei Heizkostenzuschüssen

Zu steigenden Energiepreisen

Als Rentnerin mache ich mir Gedanken um die Bürgerentlastung bei Heizkosten, die ich prinzipiell befürworte. Berechtigterweise bekommen Studenten und Azubis Zuschüsse. Für Wohngeldempfänger sehe ich die allerdings kritisch. Sie bekommen Wohngeld, Heizungsgeld und Zuschüsse aller Art, etwa für die Schulspeisung, die Kita-Gebühren, Hort und Ferienlager. Aber was ist mit den Rentnern, die Jahrzehnte gearbeitet, nie auf Staatskosten gelebt haben und jetzt von Mindestrente leben müssen? Sollen die im Winter die Heizung abdrehen? Es trifft auch viele Familien mit Kindern, die täglich arbeiten und jetzt nicht wissen, wie alles bezahlt werden soll. (Gabriele Reichmann, 04279 Leipzig)

Energiewende statt Kniefall

Wenn man auf fossile Energieträger angewiesen ist, darf man sich bestenfalls aussuchen, vor welchem Despoten man einen Kniefall machen möchte. Das allein wäre schon Grund genug für eine Energiewende, wenn es sonst keinen gäbe! (Michael Friedrich, Facebook)

Hektik bei grüner Energie hilft nicht

Die Idee mit privaten Balkonanlagen ist wohl das dümmste, was man denken kann. Es klingt so, als ob jeder auf dem Balkon einige Solar-Module montieren und den Strom selbst nutzen kann. Für was denn? Für ein paar LED-Lämpchen, die nur wenige Watt brauchen. Für den E-Herd oder Geschirrspüler reicht es nämlich nicht. Es hat auch keinen Sinn, landwirtschaftliche Nutzflächen mit Solarmodulen zu pflastern. Irgendwann werden Lebensmittel teuer und auf den restlichen Nutzflächen wird der Einsatz von Chemie so hoch, dass die Lebensmittel ungesunde Rückstände haben und das Grundwasser vergiftet wird. (Hartmut Kielhorn, Zwenkau)

Nur Bessergestellte profitieren

Zum Artikel „Lindner setzt sich für dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer in Gastronomie ein“ vom 19.3.2022

Ist eine komische Idee, zeigt aber auch, was die Menschen in diesem Land wert sind. Die Vorteile einer solchen Steuersenkung liegen nur bei denen, die es sich leisten können, öfter essen zu gehen. Bei steigenden Preisen in allen Bereichen werden das doch auch immer weniger. (Reinhard Ettel, Facebook)

Von lvz