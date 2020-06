Leipzig

Wirtschaftliche Folgen, Mitgefühl für engagiertes Verkaufspersonal und korrekte Berichterstattung in Corona-Zeiten beschäftigen unsere Leser. Reaktionen gibt es auch zum Rücktritt des US-Botschafters in Berlin oder zum Profi-Fußball.

Fortwährend werden Männer diffamiert und Männlichkeit pathologisiert

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie aufhören würden, in der LVZ fortwährend Männer zu diffamieren und Männlichkeit zu pathologisieren. Wenn sich Ihre Zeitung als feministisches Kampfblatt ver- stehen will, dann sagen Sie es bitte offen. Ich befürchte nur, dass die Folge sein wird, dass männliche Leser sich von Medien wie dem Ihren abwenden und in mediale Räume abwandern, deren Existenz Sie als Echokammern und Filterblasen zu Recht beklagen. Ein Beispiel dessen, was ich meine, ist die Ausgabe vom Sonnabend, 30. Mai 2020. Bereits auf der Titelseite („Corona-Risikogruppe – aber Sachsens Lehrer halten durch“) meint ihr Autor, als selbst ernannter Sprachpolizist den Chef des Bundesverbandes Kinder- und Jugendärzte sprachlich schulmeistern zu müssen, weil der es gewagt hatte zu sagen, dass Kinderärzte an der Gesundheitsfront „ihren Mann“ stehen, obwohl die meisten Kinderärzte weiblich sind. Man kann über die Angemessenheit der Formulierung streiten, aber trauen Sie Ihren Lesern diesen kritischen Blick nicht selbst zu? Völlig ohne Kommentare von Ihrer Seite bleibt in der Sonntags-Beilage am 30. Mai dann der Beitrag des Zukunftsforschers Daniel Dettling („Stark durch die Krise – wirft die Corona-Pandemie die Gleichstellung der Geschlechter zurück?“), der sich völlig unkritisch das feministische Narrativ vom besseren Corona-Krisenmanagement weiblicher Staaten­lenker zu eigen gemacht hat. (Dr. Christian-Daniel Strauch, per E-Mail)

Anmerkung der Redaktion: Wir verstehen uns weder als Sprachpolizisten noch als feministisches Kampfblatt. Der sensible Umgang mit Sprache liegt uns aber weiter sehr am Herzen.

Bitte mehr Respekt für die Arbeitnehmer, die nicht zu Hause bleiben können

Zum Artikel „Corona-Risikogruppe – aber Sachsens Lehrer halten durch“ (30. Mai): Meine Frau und ich gehören ebenfalls zur Risikogruppe (vom Alter her) und waren in diesem Jahr nicht mehrere Wochen zu Hause wie unsere fleißigen Lehrer. Wir hatten beide nicht die Möglichkeit, mehrere Wochen Freizeit zu haben, es uns im Garten gemütlich zu machen oder einfach nur zu Hause zu sein. Ich bin im Drei-Schicht System, meine Frau ist in Tagschicht arbeiten. Wir haben beide nicht einen Tag gefehlt – wie gesagt, wir gehören auch zur Risiko- gruppe. Dass es Ihnen wert ist, den Lehrern, welche nach Wochen wieder mal zur Arbeit gehen, einen Artikel auf der Titelseite zu spenden, aber die Menschen vergessen, welche das erarbeiten, wovon die Menschen, die zu Hause waren, leben, ist ein Hohn und verspottet diese. ( Andreas Jünemann, Eilenburg)

Die wirtschaftlichen Folgen werden wir noch gewaltig zu spüren bekommen

Zum Artikel „Das freieste Land Europas – Schweden geht unbeirrt in der Corona-Krise einen Sonderweg“ (25. Mai): Danke für den objektiven Artikel. Gut auch für die Leser, die die Kritiker des Lockdown in Deutschland zum Teil unsachlich kritisierten und als Verschwörungstheoretiker abtaten und sogar gewalttätig gegen diese wurden! Sehr gut das Zitat von Johan Carlson: „Wenn die Leute sagen, wir in Schweden machen ein Experiment mit unserem Sonderweg, würde ich antworten, dass es ein äußerst, äußerst kniffliges Experiment ist, die gesamte Bevölkerung eines Landes vier bis fünf Monate einzusperren“, verteidigt Gesundheitsbehördenchef Johan Carlson die Maßnahmen. Man müsse auch daran denken, dass sich die Erkrankungs- und Sterblichkeitsrate für Menschen in gesundheitsschädlicher Isolation und mit wirtschaftlichen Problemen deutlich erhöhten. Man müsse das Gesamtbild bei der Volksgesundheit im Auge behalten, so Carlson. Die wirtschaftlichen Folgen werden wir in den nächsten Monaten und Jahren noch gewaltig zu spüren bekommen. Zurzeit wird in der EU zur Bewältigung der Krise nur Geld gedruckt, das keinen wirtschaftlichen Gegenwert besitzt. (T. Große, 04105 Leipzig)

Aufhebung der Reisewarnung für EU-Staaten nicht korrekt angegeben

Zu „ Bundesregierung hat für 29 EU-Länder die Reisewarnung aufgehoben“ (4. Juni): Es ist schockierend, wie die gesamte deutsche Zeitungs- und Fernsehlandschaft diese News verbreitet hat. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes steht, dass die Reisewarnung für alle EU Staaten, die Schengen-assoziierten Staaten und das Vereinigte Königreich aufgehoben wird. Daraus folgt, die Reisewarnung wird für 33 Staaten aufgehoben. Denn zu den Schengen-assoziierten Staaten gehören auch Monaco, Andorra, San Marino und der Vatikan. Was ist mit den Kanalinseln und der Insel Man? Diese gehören völkerrechtlich nicht zum Vereinigten Königreich. ( Andreas Herzfeld, 04249 Leipzig)

Bei aller persönlichen Angst, Mitgefühl für Verkaufspersonal wäre angebrachter

Zum Leserbrief „Viele tragen die Maske falsch“ (3. Juni): Es ist gut, dass man in Krisenzeiten die Menschen wirklich kennenlernt. Ich bin fassungslos über den Beitrag eines Lesers oder Leserin. Ist diesem Mensch überhaupt bewusst, was es für das Verkaufspersonal bedeutet, acht Stunden diese Maske im Gesicht zu tragen? Und dies nur, damit wir Kunden einkaufen gehen können! Verständnis wäre hier wohl eher angebracht. Die Maske schützt niemals vor einer Infizierung, es ist völliger Unsinn, diese als Pflicht zu deklarieren. Nun denn, es gibt Menschen, die haben Angst, denen zuliebe trage auch ich eine Maske, wenn ich in ein Geschäft gehe. Doch sich darüber aufzuregen, wenn die Nasenspitze herausschaut, finde ich schon richtig unverschämt. An einer Wurst^ und Fleischtheke sowieso, da hat man mindestens zwei Meter Abstand. Man sollte langsam die Kirche im Dorf lassen und den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Was so manche Leute von sich geben, ist nur noch schwer zu ertragen. ( M. Meyer, Leipzig)

Journalistische Herangehensweise extrem gegensätzlich

Auf den Blickpunktseiten gelingt Ihnen mit den Berichten zur Corona-Situation in Deutschland „Ist das alles noch normal?“ (22. Mai) und Schweden „Das freieste Land Europas“ (26. Mai) innerhalb kurzer Zeit ein fulminanter journalistischer Salto mortale. Zunächst wird in den Deutschland betreffenden Artikeln vom 22. Mai aus Extrempositionen einzelner Kritiker in aufgeregten Formulierungen eine geradezu psychisch krankhafte Anfälligkeit eines Drittels (!) der Deutschen für Verschwörungstheorien regelrecht herbeibeschworen. Als Höhepunkt wird der Drang, einen Sündenbock auszugrenzen, als ein Symptom diagnostiziert – um direkt im Anschluss nicht nur die üblichen alten weißen Männersündenböcke (Putin, Trump und Co.) an den Pranger zu stellen, sondern gleich die Krise der Männlichkeit insgesamt auszurufen. Kann man so machen, ernsthafter Journalismus ist das für mich nicht. Im wohltuend krassen Gegensatz dazu der Bericht über die durchaus ambivalente schwedische Corona-Politik: Zahlen, Daten, Fakten unaufgeregt vermittelnd, Beweggründe für politische Entscheidungen und unterschiedliche Sichtweisen darauf ohne Polemik gleichberechtigt benennend und erläuternd – und das alles auch noch in einem stimmigen Alltagsbericht eingebettet. Bitte mehr und häufiger von dieser Art anspruchsvoller journalistischer Berichterstattung, gern auch bei einheimischen Themen. ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Willkommener Rücktritt von US-Botschafter Grenell

Zu „US-Botschafter Richard Grenell ist offiziell zurückgetreten“ (3. Juni): Das politische Berlin wird sehr erfreut sein, dass der US-Botschafter von seinem Amt im Dienste des US-Außenministeriums zurückgetreten ist, um dem amerikanischen Präsidenten an anderer Stelle mit einem anderen Spitzenjob zu dienen. Als Botschafter in Berlin hat er seine eigentliche Aufgabe, völkerverbindende Maßnahmen in Kultur und Wirtschaft zwischen den USA und der BRD zu fördern, benutzt, um sich in innenpolitische Angelegenheiten der BRD einzumischen. ( Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Zu viele englische Wörter sind auch für uns schwierig

Zum Leserbrief „ Zu viele englische Begriffe“ (3. Juni): Diese Lesermeinung spricht mir aus dem Herzen. Auch ich und meine Freundinnen (jetzt 66 Jahre alt) wollten das schon oft ansprechen. Viele, die die LVZ lesen, sind in der DDR groß geworden. Englisch haben die wenigsten lernen dürfen. Man musste erstmal in Russisch gut sein. Dazu kam: Unser Englisch-Unterricht fand am Nachmittag statt – wie viele hatten dazu noch Lust ... Also bitte in Zukunft darauf achten, deutsch zu schreiben. Auch für Meeting, Date und ähnliches gibt es deutsche Begriffe. ( M. Weidl, per E-Mail)

Personalie in Radebeul – Gipfel der politischen Heuchelei

Zu „Der ,Kemmerich-Moment‘ von Radebeul“ (23./24.Mai): Da wird in Mecklenburg-Vorpommern mit Zweidrittelmehrheit von den Demokraten ein bekennendes SED-Mitglied zur Verfassungsrichterin gewählt, die aktuell im „Spiegel“ die Mauer verteidigt und sagt „es gab Tote auf beiden Seiten der Mauer“ – hoppla! Und gleichzeitig wird vor ein paar Monaten eine legitime Ministerpräsidentenwahl in Thüringen mit den demokratischen Worten „Die Wahl muss wiederholt werden“ sabotiert. Der Gipfel der aktuellen politischen Heuchelei ist jedoch das Gezeter um die ebenfalls legitime kommunale Wahl des Kulturamtsleiters im sächsischen Radebeul, der es in der Vergangenheit wagte, die Regierung zu kritisieren und, was noch schlimmer ist, von AfD-Stadträten mitgewählt wurde. Gibt es in Parlamenten – egal welcher Hierarchie – eigentlich Abgeordnete erster, zweiter wahlweise dritter Kategorie? ( Robert Schurr, 04425 Taucha)

Doppelter Eastwood und auch noch sein Spätwerk vergessen

Zu den Artikeln „Mit dem Colt unterm Poncho“auf der Kulturseite und „Der Einzelgänger“ in der Sonntags-Beilage (30. Mai): Es hätte nur eines Beitrages bedurft. Doch nahezu deckungsgleich schildern Sie Clint Eastwoods Laufbahn, seine Werke und so weiter. Mir kommt es allerdings so vor, als wenn es sich um einen abgesprochenen Sachverhalt handelt: Beide Autoren „vergessen“ eines der wichtigsten Spätwerke von Eastwoods Regiearbeit – „American Sniper“. Ein Journalist soll doch unabhängig, neutral berichten. Warum also haben Sie den meines Erachtens wichtigsten Film der Spätwerke Eastwoods unter den Tisch fallen lassen? Der Film verursachte bei seinem Erscheinen 2014 heftige Diskussionen, auch gehört er in die Kategorie wichtige Antikriegsfilme. Er bekam übrigens von der Film- und Medienbewertung das „Prädikat besonders wertvoll“. Ich brauche solchen Unterlassungsjournalismus nicht und werde bei Werkbetrachtungen künftig andere Quellen benutzen. ( Dieter Köhler, 04425 Taucha)

Anmerkung der Redaktion: Unser Leser hat Recht, die doppelte Würdigung von Clint Eastwood war ein Planungsfehler, für den wir uns entschuldigen.

Für derartiges Urteil kein Verständnis

Zum Artikel „Im Spannungsfeld von Grundrecht und Unwürdigkeit“ (20. Mai): Gratulation zur Entscheidung des Oberlandesgerichts ( OLG) Dresden, einen rechtskräftig verurteilten Jura-Referendar seine Ausbildung auf Staatskosten beenden zu lassen und ihm den erfolgreichen Abschluss des Jurastudiums zu ermöglichen. Auf solche künftigen Juristen und Rechtsanwälte ist der Rechtsstaat wohl dringend angewiesen, denn der funktioniert ja nach Einschätzung des Herrn Präsidenten Striewe „nach vorher festgelegten Regeln“. Offenbar werden diese von genau solchen Menschen gemacht, deren Rechtsauffassung in keiner Weise das Rechtsempfinden der Mehrheit der Bevölkerung widerspiegelt. Für ein derartiges Urteil, das im Ermessen der Richter des OLG lag und sich auf das Recht auf Berufswahlfreiheit stützt, habe ich keinerlei Verständnis. Dieses Recht hat Herr Brian E. mit seiner Teilnahme an rechtsextremistischen Ausschreitungen offenkundig verwirkt. Ich würde mich in keiner Angelegenheit von Herrn Brian E. juristisch beraten, geschweige denn vertreten lassen. Und ich halte es für ausgesprochen verantwortungslos, Menschen mit einer Gesinnung, wie sie Brian E. vertritt, als Volljuristen in die Gesellschaft zu entlassen. ( Sigrid Berndt, 04827 Machern)

Tief beeindruckt von Lebensgeschichte

Zu „Hatten Sie nie Sehnsucht nach Rache, Benjamin Ferencz“ (2. Mai): Dieser Artikel über den 100-jährigen Chefankläger von Nürnberg 1947/48 hat mich tief beeindruckt. Abgesehen von den Schrecknissen, die er erlebt und wie er sich aufgrund dessen nach dem Krieg verhalten hat, ist an dem Artikel vor allem bemerkenswert, was er über Kriegsverbrechen zu sagen hat. Ich bin auch der Meinung, Kriegsverbrechen zu bestrafen suggeriert ja, dass es auch „einen sauberen Krieg“ gäbe, also ähnlich der Fairness im Sport. Die sogenannten „Kriegsverbrechen“ kommen in jedem Krieg vor, egal aus welchem Anlass er geführt wurde und wird. Der Krieg ist das Verbrechen! Es wäre zu wünschen, dass jeder Mensch sich grundsätzlich gegen den Krieg engagiert, allen voran diejenigen, die die Macht dazu haben. ( K. Liebelt, 04249 Leipzig)

Profisport nicht exorbitant hofieren

Zur Bundesliga-Berichterstattung allgemein: Ich liebe meine LVZ und habe ja nichts gegen eine ausgewogene Berichterstattung zum Thema Bundesliga und ich bin auch kein Fußballasket. Jedoch sind mir vier Zeitungsseiten für das Thema einfach zu viel. Es wird ja fast alles beschrieben, beurteilt, bemerkt, kommentiert ... Jeder, der irgendwie in der Materie steckt, gibt seinen mehr oder weniger subjektiven Kommentar von sich. Andere, weniger bedeutsame Breitensportarten würden sich allenthalben schon mit weniger als einer halben Seite zufrieden geben. Ehrlich geschrieben, dieser bisweilen ungesättigte Profisport muss nicht auch noch exorbitant hofiert werden. Es reicht vielleicht auch mal eine begrenzt außergewöhnliche Berichterstattung. (Uwe Schmertosch, 04316 Leipzig)

