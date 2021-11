Leipzig

Die Impfquote in Sachsen stagniert nahezu, die Corona-Fallzahlen steigen hingegen unaufhaltsam: Deutschland steht vor einem schweren Corona-Winter. Was ist jetzt nötig? LVZ-Leserinnen und Leser diskutieren übers Impfen, 2G-Regelungen und Corona-Tests.

Keine vernünftigen Impfangebote

Ich konnte mich nicht eher impfen lassen und möchte das nun jetzt tun. Am Freitag war ich an zwei Impfstellen in Leipzig. Bei der ersten wurden wir hinten in der Schlange gegen 18 Uhr gebeten zu gehen, da wir wohl nicht mehr drankommen würden. Bei der zweiten Stelle war ich um circa 18.05 Uhr und da hieß es das gleiche. Inzwischen stehe ich an einer anderen Stelle an. Um 11 Uhr wird geöffnet, und es stehen circa 100 Leute vor mir... Die Bürger sollen sich durchimpfen und boostern lassen, die Möglichkeiten sind aber nicht das Wahre. Also frage ich mich, wie 2G eingeführt werden kann, wenn scheinbar nicht genug vernünftige Impfangebote gegeben sind. Denn Menschen, deren Impfung / Genesung sechs Monate her ist, dürfen dank 2G nun auch vieles nicht mehr, wenn sie keinen zeitnahen Termin erhalten. Wieso werden die Impfzentren nicht wieder eröffnet, wenn doch gewollt ist, dass sich alle impfen lassen? Das führt nicht dazu, dass Zweifler zur Impfung gehen.(Vanessa Piotrowski, per E-Mail)

Corona-Tests reichen auch

Es reicht doch vollkommen aus, wenn man sich testen lässt. Ist man negativ, kann man ins Restaurant, Museum usw. Ist man positiv nicht. Man braucht keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften machen. (David Pfau, per Facebook)

Zu lasche 2G Kontrollen

Ich war am 6.November in der Quarterback Arena Leipzig.Das Hygiene- und Kontrollmanagement war vorbildlich. Kontakterfassung der Sitzplätze mit Formular, Kontrolle des Impfstatus oder Testung und Abgleich mit dem Personalausweis. Zu dem Zeitpunkt galt noch die 3G Regel.

Am Dienstag dann bei einer Tanzshow und 2G Regel keinerlei Kontrollen. Keine Kontrolle des Kontaktformulars, oder ob 2G vom Besucher eingehalten wird. Hatte der Veranstalter Angst, Geld an Besucher zurück zahlen zu müssen, weil sie durch 2G nicht durch den Einlass gekommen wären? Ich finde es in diesen Pandemiezeiten unverantwortlich. (P. Boettcher, per E-Mail)

Viel testen und weiter forschen

Dass der Impfschutz nach circa einem halben Jahr rapide nachlässt und eine Boosterimpfung notwendig ist, ist ja aktueller Stand der Erkenntnis. Aber warum lässt der Impfschutz so schnell nach? Denn normalerweise verbindet jeder Mensch mit dem Begriff „Impfen“ einen wirksamen Langzeitschutz vor diversen Infektionen.

Eine Impfung mit einer Wirksamkeit von nur einem halben Jahr bedarf doch einer gründlichen Ursachenerforschung. Mein Fazit für jeden Einzelnen und die Gesellschaft: Impfen, Testen so viel wie möglich und weitere intensive wissenschaftliche Arbeit. (Jens Tobias, per Facebook)

Keine Machtspiele und Tests für alle

An dem Wirrwarr zu Beginn der Impfung hinsichtlich der Altersbegrenzung, der Wirksamkeit und des Entwicklungsortes war doch jedem ersichtlich – der Impfstoff ist noch nicht das Allheilmittel. Wir müssen es aber mit größter Umsicht einsetzen, um schwerstes Unheil zu vermeiden. Egal ob geimpft oder ungeimpft, die Verbreitung des Virus wird durch die Impfung nicht verhindert. Die Schwere der Erkrankung kann gemindert und damit das Gesundheitssystem im normalen Regelverlauf gehalten werden. Es hilft sicher nur eins: Tests für alle und Quarantäne für alle positiv getesteten Personen. Impfstoff weiter entwickeln und ohne Profitinteressen international zusammen arbeiten. Politische Machtspiele – wenigstens auf diesem Gebiet – beenden. Wenn die Menschheit wirklich von dem Virus bedroht ist, dann schützen keine Zollgrenzen. (Hugo Hempel. 04328 Leipzig)

2G-Modell ist gerechtfertigt

Die Inzidenz in Sachsen bei Ungeimpften liegt nachweislich bei knapp 1400. Bei Geimpften bei 73. Diese Lage war absehbar und jeder – bis auf medizinischen Gründe – hätte sich kostenfrei impfen lassen können. Insofern ist 2G gut und gerechtfertigt, sofern es kein Dauerzustand wird. (Morris Krause, per Facebook)

Vierte Welle rollt über uns

In den Kliniken ist das Personal am Ende, das ist gefährlich für die Patienten, die gesund werden und nicht sterben wollen. Das Pflegepersonal haut ab, weil die Arbeits- und Lebensbedingungen „saumäßig“ sind. Corona ist eine Kostenfalle für die Versicherten, denn die müssen dann noch unter den Impfverweigerern leiden, wenn die Beiträge wegen der Klinikkosten steigen. Die Krankenkassen verweigern jetzt schon für ganz normale Dinge die Zuzahlung oder die Kostenübernahme. Und nicht nur der Beitragszahler muss darunter leiden, sondern auch das Kleingewerbe, weil nun wieder nicht klar ist, was um und mit Weihnachten wird. Denn die vierte Welle rollt noch gewaltiger als die im Vorjahr über uns hinweg. (Ernst Bauer, Pegau)

Wortschöpfungen in der Corona-Krise

Die seltsamen und skurrilen Wortschöpfungen der Corona-Krise sind kaum noch zu stoppen. Die neueste Sprachdummheit ist, dass man sich „boostern“ lassen soll. Selbst der angehende Bundeskanzler rät den Bürgern, sich „boostern“ zu lassen. Was ist denn bitteschön „boostern“ bei einem Menschen?

Der Leipziger Gustav Wustmann kritisierte bereits 1908 in seinem Buch „Allerlei Sprachdummheiten“ den Missbrauch und die Verhonepieplung der deutschen Sprache. Wenn er wüsste, welche Ausmaße das nun, 113 Jahre später, angenommen hat, und dass sogar Politiker sich diesen Sprachdummheiten hingeben. Er würde sich im Grabe umdrehen. (Robert Kusch, 04319 Leipzig)

Individuelle Freiheit endet

Die Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht, ist nicht nur unsere alleinige individuelle Entscheidung, sondern betrifft sofort meine Mitmenschen in meiner Umgebung. Insofern endet die Freiheit der Einzelnen dort, wo sie andere Menschen gefährdet. Und das ist in einer Pandemie überall so! Freiheit endet nicht erst mit der Aussage von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD, LVZ vom 8.11.2021): „Sobald er medizinische oder gar intensivmedizinische Hilfe braucht, wird es eine gesellschaftliche Frage!“ Die Freiheit des Einzelnen endet in Rücksicht auf unsere Mitmenschen sofort und bevor eine Krankenhauseinweisung notwendig wird. Insofern gibt es keine absolute individuelle Freiheit. (Monika Runge, 04107 Leipzig)

Kein Stück weiter als letztes Jahr

Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn man sich mal vorher überlegt hätte, wie wichtig diese Impfung ist oder auch nicht. Ob von Anfang an eine Impfpflicht angebracht gewesen wäre oder ob es ausreichend ist, wenn es jeder für sich entscheiden kann. Wenn man sich dann auch endlich mal an das halten würde, was man als Politiker sagt, würden sich hier auch weniger Leute beschweren. Fakt ist, wir sind kein Stück weiter als letztes Jahr, auch nicht mit Impfung. Da sollte langsam mal ein gescheiter Plan her! (Nadine Koch, per Facebook)

Gefahr für das Gesundheitssystem

Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, für den gelten Sonderregelungen. Und wer sonst noch nicht geimpft ist, ist selbst schuld, dass er manche Sachen zum eigenen Schutz aktuell eben nicht machen kann. Da man schon seit mindestens zwei Monaten geimpft werden hätte können und da man jetzt eben eine akute Gefahr für das Gesundheitssystem und für alle anderen darstellt. Ich sehe das so: lass dich impfen oder bleib daheim - eigene Entscheidung. (Eva Warko, per Facebook)

Eigene Entscheidung in jedem Beruf

Ich glaube zwar, dass es gut wäre wenn die Leute in bestimmten Bereichen geimpft wären. Aber ich bin nach wie vor, obwohl ich selbst geimpft bin, gegen eine Impfpflicht. Wenn ich den Menschen im Allgemeinen zugestehe, sich nicht impfen zu lassen, dann gilt das auch für alle Berufe. (Martin Haberkorn, per Facebook)

