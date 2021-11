Dresden

427 Perlen. Gelbe Perlen für ein MRT, eine Röntgenuntersuchung, einen Ultraschall. Lila Perlen für einen Verbandswechsel, rot-blaue für eine Bluttransfusion und Mützenperlen für den Haarausfall durch die Chemotherapie. Diana Niemann kann sich noch ganz genau daran erinnern, als die Haare ihres Sohnes begannen auszufallen. „Es war genau am Kindertag, am 1. Juni 2017“, erzählt sie. Erik habe damals sofort beschlossen, die Haare ganz abzurasieren.

„Das trifft einen wie ein Knüppel auf den Kopf“

Es war im Frühjahr 2017, als Diana Niemann bemerkte, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmte: „Er war so mager geworden und bekam schon nach wenig Anstrengung schlecht Luft. Dabei war er so sportlich.“ Die Familie vermutete Probleme mit der Schilddrüse, die Symptome deuteten darauf hin. Doch die Ärzte waren alarmiert, wollten lieber noch einmal Blut abnehmen. „Selbst als wir dann schon im Krankenhaus saßen, dachte ich mit keiner Silbe an Krebs“, sagt die heute 42-Jährige rückblickend. Doch es war Krebs, Leukämie. „Das trifft einen wie ein Knüppel auf den Kopf.“

Ein ganzes Jahr musste sich der damals Zehnjährige einer Intensivtherapie unterziehen. In dieser Zeit sammelte er 427 Mutperlen. Ein Jahr hat 365 Tage. Das lässt erahnen, wie viel Erik täglich über sich ergehen lassen musste. Blutabnahmen, Punktionen, MRT-Untersuchungen, Chemotabletten schlucken. Nach einem Jahr und einer siebeneinhalb Meter langen Schnur fädelten Mutter und Sohn die Blumenperle auf die Kette – als symbolisches Ende der Therapie. Und das war tatsächlich nur symbolisch, denn Erik musste weiterhin eine Chemotherapie in Tablettenform zu sich nehmen. Doch Familie Niemann brauchte dieses symbolische Ende. „Nach uns die Sintflut, haben wir damals gedacht“, erinnert sich Mutter Diana.

Musik- und Kunsttherapie halfen Erik durch die schwere Zeit

Erik hat in den zwei Jahren Therapie viel durchgemacht, saß über ein Jahr im Rollstuhl. Die Familie zog aus dem Dachgeschoss aus, rein in eine rollstuhlgerechtere Wohnung. „Wir wussten ja nicht, wie lange der Zustand anhalten wird“, sagt Diana Niemann. Die gute Nachricht: Heute, vier Jahre nach der Diagnose, führt Erik ein „typisches Teenager-Leben“, erzählt die Mutter stolz. Auch auf den Rollstuhl ist er nicht mehr angewiesen. Es gehe ihm sehr gut. Die Leukämie ist besiegt, von Heilung kann man erst nach fünf Jahren ohne Rückfall sprechen. Über die Hälfte hat Erik schon geschafft.

Durch die lange Zeit der Krebsbehandlung konnte Familie Niemann auch die Angebote des Sonnenstrahl e.V. nutzen: „Erik ist ganz oft zur Kunst- und Musiktherapie gegangen. Und nach der Therapie haben wir auch an den Ausfahrten teilgenommen“, berichtet Mutter Diana. Sie engagiert sich inzwischen selbst ehrenamtlich im Elternverein: „Ich versuche, ein bisschen was zurückzugeben, nachdem uns so viel geholfen wurde.“

Über 40000 Euro für neue Mutperlen gesammelt

Gemeinsam mit Oma Brigitte Langer haben der heute 15-Jährige und seine Mutter am Donnerstagabend die Mutperlen-Party des Dresdner Vereins Sonnenstrahl besucht. Dieser sammelt seit zehn Jahren Geld, um die Perlen für die Kinder und Jugendlichen finanzieren zu können. Denn die müssen beispielsweise ständiges Desinfizieren aushalten und entsprechend robust sein. Laut Sonnenstrahl e.V. kostet eine Mutperlenkette im Durchschnitt 75 Euro. Jährlich benötigt der Verein etwa 9000 Euro für die rund 60 Kinder, die aktuell im Uniklinikum Dresden behandelt werden.

Botschafterin Simone Saloßnick kümmert sich um das Projekt, sammelt Spenden und organisiert regelmäßig Veranstaltungen, so auch die Mutperlen-Party am Donnerstagabend. Nach einjähriger coronabedingter Pause fand sie nun zum fünften Mal statt, diesmal im Luisenhof. Insgesamt wurden rund 43 500 Euro Spenden gesammelt. Damit sind die Perlen gesichert, auch die neuen, die mittlerweile dazugekommen sind: eine Krankenwagen-Perle und eine Fußball-Perle als Symbol für Physiotherapie. Mit dem restlichen Geld können Weihnachtsgeschenke für die Kinder im Krankenhaus besorgt und das Geschwisterprojekt des Sonnenstrahl e.V. unterstützt werden.

Dank an die Helfer in der Corona-Zeit

Die Veranstaltung diente laut Antje Herrmann, Geschäftsführerin des Sonnenstrahl e.V., nicht nur zum Spendensammeln, sondern auch als Dankeschön für die Unterstützer während der Corona-Pandemie: „Da wir keine Gruppenangebote mehr machen konnten, haben wir Einzeltherapie-Projekte gestartet. Das war mit erheblichem personellen und damit finanziellem Aufwand verbunden, zum Beispiel die neue Kunsttherapie, die wir ambulant betreuten Kindern anbieten. Ohne Spenden und Sponsoren hätten wir die Arbeit einstellen müssen.“

Von Lisa-Marie Leuteritz