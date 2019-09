Lichterfest im Südraum Leipzig – diese Landmarken leuchten

Espenhain

Als sich Friedrich Schiller im Jahr 1785 von Kahnsdorf aus in den heutigen Leipziger Stadtteil Gohlis aufmachte, tat er das zu Fuß. Der Dichter wanderte und machte Station an den Kirchen in der Gegend, wie Walter Christian Steinbach sicher ist. Kirchen ragten damals aus der Landschaft heraus, als Landmarken, so wie im Prinzip auch heute noch. Es muss eine durchaus liebliche Landschaft damals gewesen sein, der heutige Südraum. Was er im Prinzip auch heute wieder ist, weshalb alte und neue Landmarken leuchten sollen – beim ersten Lichtfest im Südraum. Der ist nach dem weitgehenden Aus für die Kohle in den letzten drei Jahrzehnten zu „einer lieblichen Industriekulturlandschaft“ geworden, wie der Vorsitzende des Vereins Förderverein zum Aufbau des Dokumentationszentrums IndustrieKulturlandschaft Mitteldeutschland (DokMitt) sagt.

Lichtfest in der Werkhalle Espenhain

Unter dem Motto „Wir.Hier“ erstrahlen am 2. und 3. Oktober erstmals sechs Landmarken südlich von Leipzig. Es handelt sich um den Bergbau-Technik-Park, die Katharinenkirche Großdeuben und den Aussichtsturm auf der Halde Trages sowie die Zentraldeponie Cröbern, Vineta im Störmthaler See und die Werkhalle der Technischen Dienste (TDE) in Espenhain. Das Lichtfest im Südraum, das keineswegs nur als Ergänzung des traditionellen Leipziger Lichtfestes zu verstehen ist, beleuchtet damit im wahren Wortsinn den gigantischen Wandel der Region seit 1990. Und der, sagt Steinbach, „ist ein Verdienst der Zivilgesellschaft“, weil Folge der großen sozialen wie wirtschaftlichen Umwälzungen im einstigen Bornaer Revier. Vergleichen lässt sich das höchstens noch mit dem Ruhrgebiet.

Leipziger Neuseenland als Geschenk

„Das Leipziger Neuseenland ist ein Geschenk der friedlichen Revolution“, sagt der langjährige Regierungspräsident. Und er ist froh, dass für die künstlerisch-technische Seite des aufwendigen Projekts Jürgen Meier verantwortlich ist. In Meiers Händen lag bis zum letzten Jahr die Gestaltung des Leipziger Lichterfestes. So wird im Bergbau-Technik-Park ein Bagger zur Projektionsfläche für Passfotos ehemaliger Bergleute.

Kathedrale der Industriekultur

An der TDE-Werkhalle in Espenhain ( Steinbach: „Eine Kathedrale der Industriekultur.“) wird ein großes Fenster derart beleuchtet, dass es auch von Borna aus zu sehen sein dürfte. In der Werkhalle findet in diesem Jahr auch das Festkonzert des Landkreises anlässlich des Tages der deutschen Einheitstatt.

Pendelbus zur Halde Trages

Die sechs Lichtinstallationen sind für jedermann öffentlich zugängig. Zwar sind die Plätze in den Shuttlebussen schon vergeben, weil der Andrang entschieden größer war als es die Organisatoren ahnen konnten. Dennoch, so Steinbach, lassen sich alle Stationen individuell abfahren. Vom Parkplatz an der Halde Trages setzt sich an beiden Tagen zwischen 18.45 und 23.30 Uhr ein Pendelbus in Bewegung. Dabei sollten Besucher unbedingt Taschenlampen mitbringen und festes Schuhwerk tragen.

Lichtfest im Leipziger Südraum als Premiere

Das Lichtfest im Leipziger Südraum ist in diesem Jahr eine Premiere. Im nächsten Jahr ist eine Wiederholung der Veranstaltung geplant. Dabei könnten sich Steinbach und seine Mitstreiter auch eine Vergrößerung des Veranstaltungsgebiets vorstellen. Idealerweise würde dann das gesamte Mitteldeutsche Industrierevier beleuchtet werden. Hilfreich dafür wäre, wenn der Verein DokMitt Mittel aus dem 14-Milliarden-Euro-Fonds bekäme, die der Bund den Kohleländern im Rahmen des Braunkohleausstieges zur Verfügung stellt.

Von Nikos Natsidis