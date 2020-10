Leipzig/Berlin

Was denken Mittdreißiger? Was ist ihnen wichtig? Wer durchs (soziale) Netz scrollt, wird das schnell beantworten können: Soviel präsentiertes „Ich“ wie heute war selten. Ob man der Generation damit aber tatsächlich gerecht wird? Vier junge Autoren, darunter die aus Leipzig stammende Jennifer Beck, wollten zumindest tiefer im „Ich“ bohren. Jennifer, Fabian, Mads und Steffen stellten einander Fragen, die sonst viel zu persönlich wären und antworteten – ohne Filter. Das Experiment ist nun als Buch „Liebe, Körper, Wut & Nazis“ (Tropen) erschienen. Die LVZ spracht mit den Autoren über ihr außergewöhnliches Konzept.

„Liebe, Körper, Wut & Nazis“: Sind das aktuell die Eckpunkte im Leben von Mittdreißigern?

Mads Pankow: Nein, das sind glücklicherweise nicht die Eckpunkte unseres Lebens, aber es sind Themen, die uns bewegen und über die wir nicht sprechen. Zumindest nicht so aufrichtig, wie wir es häufig gerne würden.

Jennifer Beck: Ich sehe das anders, allerdings unabhängig von meinem Alter. Schon aufgrund meiner Arbeit als Redakteurin für ein feministisches Popkultur-Magazin sind diese Themen und Emotionen sowohl Teil meiner inhaltlichen Praxis als auch der Reaktionen von Menschen auf meine Arbeit, mit denen ich umgehen muss. Ich spreche öffentlich also zwangsläufig viel darüber. Im Buch geht es mir aber eher um die persönliche Auseinandersetzung mit diesen Dingen und da spielt Scham eine weitaus größere Rolle, was im Hinblick auf Fragen von Sozialisierung wiederum interessant ist.

Fabian Ebeling: Es reicht, zweimal am Tag auf Twitter oder Instagram zu schauen. Da könnte man meinen, dass, diese vier Themen durchaus viele Menschen in unserem Alter irgendwie anfassen. Auf Insta sind alle in Love und glücklich, auf Twitter sind alle wütend und attackieren sich. Für mich selbst ist derzeit der wichtigste Eckpunkt: Wie geht es weiter? „Provinz” oder Großstadt? Festanstellung oder weiter frei arbeiten?

Ihr wolltet schonungslos und ehrlich zueinander sein. Hattet Ihr keine Angst, dass die Antworten für immer in der Welt sind?

Mads Pankow: Doch, mir persönlich ging es schon so. Aber es ist auch befreiend, diese virtuellen Grenzen des Sagbaren einzureißen. Denn diese Grenzen sind ja nur eingeübt. Wir haben beim Einreißen allerdings keine Konsequenzen zu erwarten, außer, dass ein paar Menschen nicht mehr mit uns reden wollen. Damit kann ich leben. Dafür spreche ich jetzt viel freier über das was mich bewegt und fordere in Gesprächen auch mehr Aufrichtigkeit ein.

Jennifer Beck: Ich hatte erst Angst, als die Texte fertig waren. Bei mir kommt der Impuls, Geschriebenes zu revidieren, immer danach. Es war schwer für mich, die Antworten dann einfach liegen zu lassen. Teilweise sind die Texte ja über ein Jahr alt, in der Zwischenzeit haben sich Haltungen und Gefühlslagen verändert. Gleichzeitig denke ich aber, dass genau das die Daseinsberechtigung dieses Buchs ausmacht – es ist ein Zeitdokument.

Steffen Greiner: Für mich war das tatsächlich ein großer Reiz des Projekts. Egal ob bei Musik, Literatur oder Blumengießen – ich frage mich immer: Wie viel Heute steckt drin, was kann ich daraus ableiten für die Welt, in der ich mich bewege? Ich hoffe nun, das unser Buch Menschen hilft, sich und die Welt besser verstehen zu können. Auch wenn ich mich dabei selbst archetypisieren musste. Und, um ehrlich zu sein, Narzisst, der ich bin: Ich habe als Kulturwissenschaftler so oft mit persönlichen Aufzeichnungen aus Archiven gearbeitet und daraus Lebenswelten abgeleitet – die Vorstellung, dass man mit dieser Geschichte eines Tages lernen kann, wie eine privilegierte Blase munter, aber mit großen Portionen uneingestandenen Selbstekels vollgestopft, opaken Krisen entgegenstolpert, macht mich schon glücklich.

Die Darstellung der eigenen Person scheint im Zeitalter von Social Media ja fast von zentraler Bedeutung. Wie groß seht Ihr die Gefahr, dass Euer Buch als bloßes „ Berlin Selfie“ wahrgenommen wird?

Mads Pankow: Ich glaube eher, dass unser Buch das Gegenteil von Instagram und Facebook ist. Wir zeigen uns ja gerade nicht von unserer glatt polierten Seite, sondern führen das Rohe und Undurchdachte, die Widersprüche und Abgründe unserer Persönlichkeiten vor. Und mit Berlin hat das alles wirklich nicht viel zu tun, glaube ich. Viel stärker kommt in den Geschichten unsere Herkunft aus allen vier Himmelsrichtungen in der Republik raus.

Jennifer Beck: Natürlich puhlen wir im Bauchnabel, das ist Teil des Konzepts. Aber ich bin nicht in der Lage, einen Filter über meine Texte zu legen, wie man es mit Profilbildern in sozialen Netzwerken tut. Meine Texte im Buch haben Pickel und Augenringe. Das ist hinsichtlich des Selbstschutzes natürlich eher eine Katastrophe, aber anders kann ich nicht schreiben. Was die geografische Verortung des Geschriebenen angeht, bin ich aber definitiv eher Team Leipzig als Team Berlin, weil es im Kern viel um Herkunft geht.

Steffen Greiner: Was wäre an einem „ Berlin Selfie“ so schlimm? Ich verstehe natürlich, dass es eigentlich nichts Schlimmeres als Berlin-Bücher gibt. Aber wir leben da nun mal. Mads hasst, dass ich über das Berghain schreibe, weil es nichts Klischeehafteres gibt als Berliner*innen, die das Berghain feiern. Aber erstens ist die Selbstklischeeisierung einer der Schreibmodi, in denen wir uns bewegen. Zweitens sind Berghain-Geschichten meistens doch interessanter als Geschichten von pubertätsgeplagten Jungs in der Linie 16. Und drittens: Es wäre falsch, diese Aspekte unserer Lebenswelt aus der Angst heraus auszuklammern, dass es als „Berlin-Buch“ abgestempelt wird.

Gab es einen Punkt, an dem das Projekt zu scheitern drohte – vielleicht weil mit zu persönlichen Fragen an Euch Grenzen überschritten wurden?

Mads Pankow: Wir haben uns an einigen Stellen schon ordentlich durchgerüttelt. Aber wir hatten uns ja darauf geeinigt, ohne Bandagen anzutreten, deshalb haben wir da am Ende gut durchgefunden, denke ich. Aber vielleicht mache ich mir das auch zu einfach, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht zu viel einstecken musste. Vielleicht geht es den anderen anders?

Jennifer Beck: Solche Grenzüberschreitungen sind vielleicht eher in meinen Antworten passiert, also in Bezug auf Grenzen, die ich mir selbst hätte setzen sollen, als in den Fragen.

Steffen Greiner: Ich glaube, das Scheitern hat bei so einem Projekt viele Ebenen. Wir sind zum Beispiel daran gescheitert, Konsequenzen zu ziehen. Wir sind auch daran gescheitert, über Diskurse hinauszugehen, hin zur Aktion, die aus dem Buch heraustreten könnte. Wir sind daran gescheitert, Rollen, in denen wir immer steckten, zu transzendieren. Ich fühle mich auf vielen Ebenen auch als Autor gescheitert – ich mag meine Texte null, ich mag den Charakter null, den ich mir da erschrieben habe. Da hätte es einfachere Positionen gegeben. Aber ich glaube, dann wäre wiederum das Buch darin gescheitert, Denkräume zu eröffnen.

Fabian Ebeling: Diese Gefahr habe ich nie gesehen, während des Schreibens. Ich glaube, wir kannten uns aber auch schon gut genug um zu wissen, was wir uns zumuten können.

Es geht im Buch auch um Familie, um Kindheit. Wie haben Eure Angehörigen und Freunde auf das Ergebnis reagiert?

Jennifer Beck: Meine Verkaufsstrategie ist natürlich, allen Menschen zu erzählen, dass sie im Buch vorkommen. Nein, im Ernst: Ich hatte Panik deswegen und habe es viele Monate vor mir hergeschoben, die Texte meinen Eltern zu zeigen. Im Nachhinein frage ich mich, wo diese Ängste herkommen, weil ihre Reaktionen sehr verständnisvoll, differenziert und anerkennend waren. Aber ich weiß nun aus eigener Erfahrung, dass es Gründe dafür gibt, dass die meisten Bücher, die von Eltern oder Großeltern handeln, erst nach deren Tod veröffentlicht werden.

Steffen Greiner: Ich schreibe oft autofiktional, ich verstehe meine Vergangenheit immer als Material – so gesehen waren meine Eltern vorgewarnt, was da kommt. Dieses Mal hieß es für mich aber auch: Tatsächlich mal mit ihnen zu reden, über das, was ich da schreibe, ehe ich etwas veröffentliche. Das hat nichts in der Stoßrichtung der Antworten geändert, aber im Vertrauen, das sie in meine Arbeit mit meinem Leben als Text haben.

Fabian Ebeling: Ich höre bisher nur Differenziertes, Nachdenkliches, nichts Schlechtes in dem Sinn. Allerdings habe ich das Buch auch nicht aktiv an alle Menschen herangetragen, die darin vorkommen.

Jetzt ist Euer gegenseitiges Ausfragen gedruckt. Was hat das Buch mit Euch gemacht?

Mads Pankow: Wir haben jetzt eine andere Selbstverständlichkeit miteinander. Ich glaube, wir sagen jetzt einfach, was wir denken, ohne noch übermäßig zu reflektieren, ob das unserem Verhältnis zueinander angemessen ist. Aber vielleicht spreche ich da auch nur für mich, wie geht euch das?

Jennifer Beck: Ich habe mich zu Beginn schlicht über die Möglichkeit gefreut, ein Buch schreiben zu können, das war naiv. Was das Schreiben freigesetzt hat, mündete relativ schnell in Chat-Eskalationen nachts um drei. Ich habe mir aber nie Sorgen um unsere Beziehung zueinander gemacht, sondern eher um die zu Außenstehenden.

Steffen Greiner: Ich finde es beruhigend, dass ich nach all den Clashs und Gefechten im Buch weiß: Die härtesten Diskussionen mit diesen drei Menschen habe ich trotzdem über die Frage geführt, ob Fußnoten in unserer gemeinsamen Zeitschrift „Die Epilog“ okay sind.

Fabian Ebeling: Die Erfahrung an sich hat mir geholfen, die Drei noch besser zu verstehen. Die Entstehung des Buches hat mich allerdings auch gestresst, weil ich das Gefühl hatte, die anderen Autoren waren besser vorbereitet und sowieso besser. Das hat mich unter Druck gesetzt und ich habe gemerkt, dass ich für dieses Format eigentlich nicht wirklich gemacht bin. Im Leben versuche ich sowieso meistens relativ direkt und ehrlich zu sein. Ich bin froh, dass wir als Freunde miteinander klar kommen. Ob ich nochmal mit Steffen, Mads und Jenny in dieser Form zusammenarbeiten würde? Eher nicht.

Sollten manche Fragen in Freundschaften vielleicht doch nicht gestellt werden?

Mads Pankow: Doch, sollten sie. Ich glaube, Freundschaft entsteht nur aus aufrichtigem Interesse aneinander und das zeigt sich daran, was man einander fragt. Aber Freundschaft bedeutet natürlich auch Rücksicht und Mitgefühl. Genauso wichtig ist wohl also auch, wie man fragt. Was wir im Buch gelernt haben ist, dass man den Gefragten auch Ausweichmöglichkeiten lassen sollte.

Jennifer Beck: Ich denke, dass es eher darum geht, wie und in welchem Kontext man sie stellt. Am besten natürlich direkt in Buchform, eh klar. Dann kann man Herzchen dran malen oder die Seiten zerfetzen und Schweißflecken oder rote Wangen sprechen nicht für einen, bevor man es selbst tun kann.

Fabian Ebeling: In echten Freundschaften kann man sich, glaube ich, alles fragen, mit dem nötigen Einfühlungsvermögen, natürlich.

